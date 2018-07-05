Стартап из Уфы превращает снимки УЗИ в 3D-модели эмбрионов

Предприниматель Иван Гридин придумал сервис Embrio3d: компания печатает снимки с УЗИ на 3D-принтере. Самая дешевая модель стоит 20 тыс. руб.

Фото: Embrion3d

Увидеть будущего ребенка хочет любая семья, ожидающая пополнения, но единственный способ реализации этого желания сейчас — карточка, которую врачи отдадут родителям после ультразвукового исследования. Альтернативу УЗИ придумал бизнесмен из Уфы Иван Гридин: его компания Embrio3d продает 3D-модели эмбрионов.

Идею сервиса предпринимателю подсказала беременная подруга. Она так тревожилась за будущего ребенка, что Иван, чтобы успокоить ее, напечатал снимок с УЗИ на 3D-принтере — получилась трехмерная модель эмбриона. Женщина высоко оценила результат, и в 2017-м Гридин решил поставить производство на поток.

Выпускник Казанского энергетического института кроме Embrio3d развивает блокчейн-платформу для лесопромышленной отрасли DAO LSC. Одним из главных предметов его деловых интересов стали аддитивные технологии. В будущем Гридин мечтает заниматься 3D-проектами в девелопменте, но пока готов сосредоточиться на «небольших потребительских проектах». «То, что мы делаем, — лишь маленький пример достижений современных технологий. 3D-печать, виртуальная реальность и искусственный интеллект определят вектор развития всего мира, хочется быть к этому причастным», — говорит бизнесмен.

В Embrio3d можно заказать три вида 3D-эмбрионов, срок производства — четыре дня. Самая дешевая модель — 15-сантиметровый малыш на подставке-«руке», изготовленный из АБС-пластика или гипса белого и телесного цвета, за 20 тыс. руб. Эмбрион в стеклянном куполе со светодиодной подсветкой обойдется в 26 тыс. руб. Также «по договорной цене» компания предлагает модели в серебре, золоте или платине. Пока «люксовую» версию никто не заказывал, признается Гридин.

Для Embrio3d написан специальный софт. Алгоритм конвертирует снимок УЗИ, а затем техник в ручном режиме достраивает модель. «Главное, чтобы у модели было отчетливо видно лицо, потому что по сути шестимесячные эмбрионы мало чем отличаются друг от друга», — рассказывает предприниматель. У компании нет своего принтера, все заказы выполняет резидент казанского технопарка ABS3d.

Себестоимость производства одной модели составляет 5–7 тыс. руб. Инвестиции в софт, работу техника, маркетинг и прочие расходы Гридин оценивает примерно в 500 тыс. руб. За полгода активной работы компания выполнила 30 заказов. Предпринимателя такая динамика не беспокоит: «Минимальный чек услуги — весомые деньги для региона, а вот для Москвы и других городов-миллионников цена вполне доступна, они примут продукт лучше», — уверен Гридин. Осенью в связи с работой над другими стартапами он планирует переехать в столицу и открыть для Embrio3d небольшую лабораторию с собственным принтером.

Обычно семьи заказывают модели уже после рождения ребенка: Гридин объясняет это суевериями. «У нас даже есть противники, которые спрашивают, что это за экспонаты кунсткамеры и зачем мы лезем в божественную тайну рождения», — рассказывает предприниматель. Сам он воспринимает модели как «визуализацию будущего малыша» и наглядный ответ на вопрос подросшего ребенка, каким тот был до рождения.

У Embrio3d есть зарубежные конкуренты: японская Fasotec изготавливает модель эмбриона в матке, а польская In utero 3D печатает лицо будущего ребенка. Гридин считает продукты иностранных стартапов менее эстетичными. Перспективу он также видит в сотрудничестве с клиниками. По словам бизнесмена, Embrio3d уже вела переговоры с казанским отделением сети «Мать и дитя», но никаких договоренностей стороны пока не достигли.