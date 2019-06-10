Глава Альфа-Банка рассказал о просьбе возбудить дело против Абызова

Дело Абызова Михаила Абызова, бывшего министра по делам Открытого правительства, арестовали в конце марта по обвинению в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд руб. Как считает следствие, в 2012–2014 годах Абызов, «использовав полномочия министра», организовал сделку с активами принадлежащих ему компаний. «Сибэнергострой» Абызова продал четыре свои «дочки» кипрскому офшору Blacksiris за 186 млн руб., сделку проводили подчиненные бывшего министра, считает следствие. Компании затем объединились с несколькими учрежденными кипрской Blacksiris фирмами и уже за 4 млрд руб. были проданы фирмам СИБЭКО и РЭС, которые тоже на 95% контролировал Абызов. В итоге 4 млрд руб. были выведены в офшор, а от покупки активов по завышенной цене пострадали миноритарии СИБЭКО и РЭС, считают в СКР. Михаил Абызов и пятеро топ-менеджеров его компаний, также находящиеся под стражей, не признают вину. Потерпевшие по делу не обращались с заявлениями в правоохранительные органы и не имели никаких претензий, они были «инициативно опрошены» силовиками и получили статус потерпевших по постановлению следователя, сказал в суде бывший министр. В пересчете на каждого потерпевшего ущерб, если он имел место, не мог превышать 200–400 тыс. руб., а стоимость объединенных активов была оценена в 4 млрд руб. компанией Deloitte, утверждает защита Абызова.

Претензии к бывшему министру

Иски к Абызову, его бывшей жене Елене Сиротенко и экс-президенту «Группы Е4» Евгению Малышеву в арбитражных судах предъявили кредиторы Е4. Альфа-банк подал свой иск в декабре 2018 года, в феврале 2019 года аналогичный иск подала Redeliaco Holdings (конкурсный кредитор Е4), а в мае, после ареста Абызова, группа «Т Плюс» (контролируется «Реновой» Виктора Вексельберга). Истцы считают ответчиков «контролирующими должника (Е4) лицами» и полагают, что те должны нести субсидиарную ответственность по долгам, которые уже невозможно взыскать с Е4. Вместе они требуют с ответчиков 34 млрд руб.

Кредиторы утверждают, что когда долги Е4 превысили активы, группа начала совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности», чтобы привлечь новые кредиты. С мая по декабрь 2013 года Е4 приобрела контрольные пакеты акций нескольких компаний у иностранных юрлиц. Истцы полагают, что они могли быть связаны со стопроцентным акционером Е4 — Eforg Аsset Management Limited. Сумма сделок составила почти 4 млрд руб. и превышала совокупную стоимость чистых активов купленных компаний: «Альфа» считает, что реальная стоимость составила 2,91 млрд руб., «Т Плюс» — 2,17 млрд руб. При этом обязательство по покупке было возложено на Efrog. Иностранные продавцы компаний реализовали «единую волю» с Е4, убеждены в «Т Плюс». Это позволило Е4 улучшить структуру баланса, технически увеличить активы на 12% и отразить в отчетности более благоприятные цифры, говорится в иске «Т Плюс».

Благодаря подобным операциям в 2013 году Е4 нарастила активы до 333 млн руб. с 83,4 млн в 2012 году, считают кредиторы, это позволило ей привлечь кредиты на сумму более 14,9 млрд руб. и €4,3 млн, утверждают в «Т Плюс». Больше половины кредитных средств (58%), полученных после 28 июня 2013 года, Е4 не вернула, указывают Альфа-банк и Redeliaco Holdings (их иски совпадают). Кредиты Е4 расходовала нецелевым образом: сама предоставляла займы без надлежащего обеспечения и отказывалась взыскивать дебиторскую задолженность с «дружественных» компаний «с целью сбережения активов у аффилированных лиц и их сокрытия от кредиторов», утверждают истцы.

Альфа-банк подал свой иск к бывшему министру в декабре 2018 года. «Иски от банка были поданы очень давно, а кредиты тоже очень давно не обслуживаются», — напомнил в комментарии РБК Соколов. Он добавил, что банк сейчас просто разбирается с ситуацией и пытается вернуть те кредиты, которые выданы. По словам Соколова, в исках речь идет о достаточно большой сумме, значимой для банка.