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Что случилось за день. Главные новости РБК

Лукашенко стал персоной нон грата, как пандемия поможет России стать пятой экономикой мира, кто покроет долги ОАК, ЦБ обеспокоен долговой нагрузкой россиян. Главные новости — в обзоре РБК

Страны Балтии объявили Лукашенко персоной нон грата

Латвия, Эстония и Литва внесли в список людей, въезд которым в страны запрещен, президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии. Тем временем Лукашенко признал, что общественная система в стране носит авторитарный характер.

  • Латвия, Эстония и Литва запретили въезд на свою территорию президенту Белоруссии и еще 29 высокопоставленным белорусским чиновникам и силовикам. Страны Балтии аргументируют это тем, что включенные в список «своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов».
  • В список, в частности, попали руководители администрации президента, ЦИК, МВД и Минюста, Генпрокуратуры, КГБ, Совбеза, Исполнительного комитета города Минска. Вторым номером в списке после президента Белоруссии назван его старший сын — Виктор Лукашенко, который занимает пост помощника президента по нацбезопасности и ряд других должностей.
  • Сам Лукашенко тем временем заявил, что существующая в стране общественная система отчасти носит авторитарный характер. По мнению главы государства, необходимо выстроить другую систему, не завязанную на его личности. Оппозиция назвала предложения Лукашенко манипуляциями и попытками задобрить протестующих

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

По словам помощника президента Максима Орешкина, досрочно фактически войти в пятерку крупнейших экономик мира России помогла пандемия COVID-19, от которой конкуренты пострадали больше.

  • Орешкин сослался на апрельский прогноз МВФ, согласно которому по итогам этого года ВВП России по паритету покупательной способности обойдет Германию, чья экономика сильнее пострадала от COVID-19 в связи с большей значимостью сектора услуг и потребления.
  • Однако, согласно тому же прогнозу, уже в 2021 году Россия и Германия вновь поменяются местами. Но Орешкин полагает, что Россия может закрепиться в пятерке наиболее развитых экономик мира. Он считает, что фаза восстановления российской экономики начнется уже осенью, и «уже в следующем году мы можем вернуться к докризисным уровням и по занятости, и по выпуску».
  • Помощник президента отметил, что Россия располагает большим, чем у конкурентов, набором инструментов для поддержания экономического роста. В частности, в России «процентные ставки не находятся на нулевом уровне, то есть денежно-кредитная политика может стимулировать восстановление». По данным «Коммерсанта», Минэкономразвития теперь ожидает, что спад ВВП в этом году составит всего лишь 3,9 против 5% в весенних версиях. Экономика России вернется к докризисному уровню в третьем квартале 2021 года, прогнозирует ведомство.


Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

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Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками составляют около 530 млрд руб., рассказал в интервью РБК индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков. Погашение 250 млрд руб. из них возьмет на себя государство, еще 150 млрд руб. компания рассчитывает реструктурировать.

  • Сердюков подчеркнул, что 530 млрд руб. — это «старые долги» ОАК, образовавшиеся в результате выполнения «государственных задач». «ОАК вынужденно кредитовалась под решение этих задач на очень невыгодных условиях, которые были в то время», — добавил он.
  • Как пояснил глава авиакластера «Ростеха», есть определенная формула, по которой высчитывалось, сколько денег могло компенсировать государство. И по этой формуле получилось, что не все 500, а только часть из них может быть компенсирована. Полный текст интервью с Анатолием Сердюковым читайте в газете и на сайте РБК во вторник, 1 сентября.
  • ОАК объединяет такие предприятия, как «Иркут» и ОКБ им. Яковлева (разработчики МС-21), «Гражданские самолеты Сухого» (разработчик Sukhoi Superjet 100), ОКБ Сухого (разработчик Су-57), ОКБ «МиГ» (разработчик МиГ-35) и многие другие. Возглавляет корпорацию Юрий Слюсарь. По итогам 2019 года, согласно отчетности по МСФО, выручка ОАК составила 351 млрд руб., снизившись более чем на 14% к предыдущему году, а убытки компании удвоились, превысив 60 млрд руб.

ЦБ зафиксировал рост числа россиян с долгами сразу по нескольким кредитам

12,8 млн жителей России живут в ситуации, когда им нужно гасить больше одного кредита, сообщил Банк России. На этом фоне регулятор хочет ужесточить для банков контроль за долговой нагрузкой заемщиков.

  • По данным ЦБ, на 1 апреля 2020 года 42 млн россиян имели хоть один действующий кредит или заем в микрофинансовой организации (МФО). С 1 октября 2019 года число заемщиков выросло на 2,7%, или 1,1 млн человек. 30,4% из них можно считать достаточно закредитованными: они имеют не один, а несколько кредитов или займов. Это 12,8 млн россиян, на которых приходится 54% задолженности по банковским ссудам.
  • ЦБ обращает внимание на рост этой клиентской группы и накопление рисков для банков и МФО. Для купирования этой проблемы он намерен потребовать от участников рынка регулярно пересчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков.
  • Однако банки, как утверждает вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, опасаются, что предложение регулятора пересчитывать ПДН клиентов добавит им работы и создаст дополнительную нагрузку на капитал. В то же время руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин считает, что действующий порядок расчета ПДН не позволяет кредиторам учитывать риски потенциального роста долговой нагрузки. По его оценкам, для адекватного учета долговой нагрузки ПДН должен пересчитываться каждые полтора года.
Автор: Сергей Саркисян
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