Что случилось за день. Главные новости РБК

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Страны Балтии объявили Лукашенко персоной нон грата

Латвия, Эстония и Литва внесли в список людей, въезд которым в страны запрещен, президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии. Тем временем Лукашенко признал, что общественная система в стране носит авторитарный характер.

Латвия, Эстония и Литва запретили въезд на свою территорию президенту Белоруссии и еще 29 высокопоставленным белорусским чиновникам и силовикам. Страны Балтии аргументируют это тем, что включенные в список «своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов».

В список, в частности, попали руководители администрации президента, ЦИК, МВД и Минюста, Генпрокуратуры, КГБ, Совбеза, Исполнительного комитета города Минска. Вторым номером в списке после президента Белоруссии назван его старший сын — Виктор Лукашенко, который занимает пост помощника президента по нацбезопасности и ряд других должностей.

Сам Лукашенко тем временем заявил, что существующая в стране общественная система отчасти носит авторитарный характер. По мнению главы государства, необходимо выстроить другую систему, не завязанную на его личности. Оппозиция назвала предложения Лукашенко манипуляциями и попытками задобрить протестующих

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

По словам помощника президента Максима Орешкина, досрочно фактически войти в пятерку крупнейших экономик мира России помогла пандемия COVID-19, от которой конкуренты пострадали больше.