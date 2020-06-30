Что случилось за день. Главные новости РБК

Тиньков рассказал о заболевании коронавирусом
Основатель TCS Group (холдинговая компания Тинькофф Банка) Олег Тиньков сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией в ходе лечения от лейкемии.
- «Да-да, я еще переболел коронавирусом три месяца назад», — написал бизнесмен в Instagram. Он также сообщил об успехах его лечения от лейкемии в берлинской клинике: после трех курсов химиотерапии врачам удалось вывести его в состояние ремиссии.
- Для окончательной победы над болезнью, сообщил Тиньков, необходима пересадка костного мозга. «[Пересадку] я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации… вероятно, до года», — рассказал он.
- 6 марта Минюст США обвинил бизнесмена в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд. В тот же день стало известно, что Тиньков уже как полгода борется с острой формой лейкемии. Права владения акциями холдинга Тиньков передал в семейный траст, а в начале апреля покинул пост главы совета директоров TCS Group Holding.
Путин обратился к россиянам перед последним днем голосования
Накануне последнего дня голосования по поправкам в Конституцию президент России Владимир Путин выступил с очередным телеобращением к гражданам. Сделал он это на фоне Ржевского мемориала Советскому солдату, который открыл вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
- Путин еще раз напомнил, что поправки вступят в силу, только если за них выступят более половины участников голосования. Он поблагодарил тех, кто уже принял в нем участие, и призвал всех, кто еще не проголосовал, сделать это: «Голос каждого из вас — самый важный, самый главный».
- «Мы голосуем за страну, в которой хотим жить <...>. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и [которую] хотим передать нашим детям и внукам», — добавил он.
- Голосование по внесению поправок в Конституцию началось 25 июня и продлится вплоть до вечера 1 июля, этот день объявлен в России выходным. Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков действующего главы государства, что позволит Путину участвовать в следующих президентских выборах.
АСВ наняло А1 для споров с экс-банкиром Пугачевым
Бывший сенатор и владелец Межпромбанка Сергей Пугачев после отзыва лицензии и банкротства его банка в 2010 году уехал за границу. Теперь поиском его зарубежных активов для Агентства по страхованию вкладов (АСВ) будет заниматься А1, входящая в «Альфа-Групп».
- Компания сможет заняться взысканием вилл во Франции, завода в Швейцарии и яхты на Кайманах. При этом вознаграждение А1 «будет зависеть от объема поступлений в конкурсную массу» по результатам разбирательств, сообщили в АСВ.
- По данным АСВ на 1 мая, из требований кредиторов Межпромбанка на 72,5 млрд руб. удовлетворены только 2,6% (на 1,9 млрд руб.).
- Представитель Пугачева считает, что преследование бывшего сенатора политически мотивировано, а участие в нем может нанести «репутационный ущерб акционерам «Альфа-Групп» [Михаилу] Фридману и [Петру] Авену, с которыми господина Пугачева связывают почти 30-летние приятельские отношения».