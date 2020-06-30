Что случилось за день. Главные новости РБК

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Россиянам пока нельзя ездить в Европу

Европейский совет назвал страны, для которых границы ЕС будут открыты с 1 июля. Россия в этот список не попала. С другой стороны, в Москве пока тоже не спешат открывать границы.

В перечень вошли 14 стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Гражданам Китая также разрешат въехать в ЕС с 1 июля. Но только если КНР тоже откроет для жителей ЕС свои границы.

Главным критерием для включения в список ЕС стала ситуация с коронавирусом — в этих странах она должна быть не хуже, чем в самом Евросоюзе. Россия же сейчас находится в тройке лидеров по количеству зараженных COVID-19.

Российский министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что пока преждевременно называть даты открытия международного сообщения. Так он прокомментировал предложение Анкары возобновить авиасообщение между странами с 15 июля.