Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 70,44 (+0,49) Quote, 12:35
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 78,99 (+0,31) Quote, 12:35
Эдуарда Безуглова лишили должности вице-президента ВФЛА Спорт, 19:49 В Гонконге вступил в силу принятый Китаем закон о нацбезопасности Политика, 19:41 ЦСКА и «Спартак» назвали составы на московское дерби Спорт, 19:38 Губернатор Петербурга разрешил открыть музеи и бассейны Общество, 19:35 Woman Who Matters: Анна Рудакова — о рабочем графике, воспитании и детях РБК Стиль и Поклонная 9, 19:29 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июня Общество, 19:06 Шойгу доложил Путину о создании четырех центров для больных COVID-19 Общество, 19:06 Гильерме заменили в первом тайме игры «Локомотива» с «Крыльями Советов» Спорт, 19:02 «Роскосмос» проработает создание тяжелой ракеты с многоразовыми ступенями Экономика, 18:59 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:59 Умер сыгравший Сола Блума в «Одиннадцати друзьях Оушена» Карл Райнер Общество, 18:48 Две трети россиян поддержали уголовное наказание за выпуск контрафакта Общество, 18:43 Стал известен новый способ кражи биткоина Крипто, 18:40 «Потрачено»: сможет ли машина заменить живого переводчика Экономика образования, 18:40 
Общество ,  
0 

Что случилось за день. Главные новости РБК

ЕС пока не откроет свои границы для России, Тиньков перенес коронавирус, Путин обратился к гражданам накануне последнего дня голосования, A1 займется поиском активов экс-банкира Пугачева; главные новости — в обзоре РБК

Россиянам пока нельзя ездить в Европу

Европейский совет назвал страны, для которых границы ЕС будут открыты с 1 июля. Россия в этот список не попала. С другой стороны, в Москве пока тоже не спешат открывать границы.

  • В перечень вошли 14 стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Гражданам Китая также разрешат въехать в ЕС с 1 июля. Но только если КНР тоже откроет для жителей ЕС свои границы.
  • Главным критерием для включения в список ЕС стала ситуация с коронавирусом — в этих странах она должна быть не хуже, чем в самом Евросоюзе. Россия же сейчас находится в тройке лидеров по количеству зараженных COVID-19.
  • Российский министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что пока преждевременно называть даты открытия международного сообщения. Так он прокомментировал предложение Анкары возобновить авиасообщение между странами с 15 июля.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Тиньков рассказал о заболевании коронавирусом

Основатель TCS Group (холдинговая компания Тинькофф Банка) Олег Тиньков сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией в ходе лечения от лейкемии.

  • «Да-да, я еще переболел коронавирусом три месяца назад», — написал бизнесмен в Instagram. Он также сообщил об успехах его лечения от лейкемии в берлинской клинике: после трех курсов химиотерапии врачам удалось вывести его в состояние ремиссии.
  • Для окончательной победы над болезнью, сообщил Тиньков, необходима пересадка костного мозга. «[Пересадку] я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации… вероятно, до года», — рассказал он.
  • 6 марта Минюст США обвинил бизнесмена в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд. В тот же день стало известно, что Тиньков уже как полгода борется с острой формой лейкемии. Права владения акциями холдинга Тиньков передал в семейный траст, а в начале апреля покинул пост главы совета директоров TCS Group Holding.

Путин обратился к россиянам перед последним днем голосования

Накануне последнего дня голосования по поправкам в Конституцию президент России Владимир Путин выступил с очередным телеобращением к гражданам. Сделал он это на фоне Ржевского мемориала Советскому солдату, который открыл вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

  • Путин еще раз напомнил, что поправки вступят в силу, только если за них выступят более половины участников голосования. Он поблагодарил тех, кто уже принял в нем участие, и призвал всех, кто еще не проголосовал, сделать это: «Голос каждого из вас — самый важный, самый главный».
  • «Мы голосуем за страну, в которой хотим жить <...>. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и [которую] хотим передать нашим детям и внукам», — добавил он.
  • Голосование по внесению поправок в Конституцию началось 25 июня и продлится вплоть до вечера 1 июля, этот день объявлен в России выходным. Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков действующего главы государства, что позволит Путину участвовать в следующих президентских выборах.

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. Фоторепортаж
Фотогалерея 

АСВ наняло А1 для споров с экс-банкиром Пугачевым

Бывший сенатор и владелец Межпромбанка Сергей Пугачев после отзыва лицензии и банкротства его банка в 2010 году уехал за границу. Теперь поиском его зарубежных активов для Агентства по страхованию вкладов (АСВ) будет заниматься А1, входящая в «Альфа-Групп».

  • Компания сможет заняться взысканием вилл во Франции, завода в Швейцарии и яхты на Кайманах. При этом вознаграждение А1 «будет зависеть от объема поступлений в конкурсную массу» по результатам разбирательств, сообщили в АСВ.
  • По данным АСВ на 1 мая, из требований кредиторов Межпромбанка на 72,5 млрд руб. удовлетворены только 2,6% (на 1,9 млрд руб.).
  • Представитель Пугачева считает, что преследование бывшего сенатора политически мотивировано, а участие в нем может нанести «репутационный ущерб акционерам «Альфа-Групп» [Михаилу] Фридману и [Петру] Авену, с которыми господина Пугачева связывают почти 30-летние приятельские отношения».
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter