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Общество ,  
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Как избежать второй волны эпидемии, каким образом Telegram вернет деньги инвесторам, кому еще позволят покинуть закрытую на карантин Россию, что придется сделать компаниям для получения господдержки; главные новости — в обзоре РБК

Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса

Италия не в состоянии позволить себе оставаться на жестком карантине более двух месяцев и вынуждена его смягчать, несмотря на то что это может привести ко второй волне эпидемии коронавируса, заявил в интервью РБК научный советник итальянского правительства Джованни Рецца.

  • Стране еще очень далеко до достижения коллективного иммунитета к коронавирусу, но если не начать снимать ограничения сейчас, то, по словам Реццы, «вместо проблемы вируса мы получим проблему бедности». «Нам придется жить с вирусом и научиться его уважать: это очень опасный парень», — сказал он.
  • Предотвратить вторую волну эпидемии, по мнению ученого, помогут социальное дистанцирование, широкое тестирование, подавление новых очагов инфекции, внедрение новых методов лечения.
  • Полностью к нормальной жизни Италия сможет вернуться только с появлением вакцины, но на ее разработку может уйти больше года, а до этого времени гражданам придется соблюдать меры предосторожности.


Telegram предложил инвесторам TON план возврата денег

В четверг, 30 апреля, истек очередной дедлайн запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) вместе с криптовалютой Gram, однако из-за противостояния с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) этого не произошло. Теперь команда Павла Дурова должна вернуть инвесторам часть из привлеченных $1,7 млрд.

  • В письме инвесторам (копия есть у РБК) команда Telegram предложила два варианта: вернуть 72% от этой суммы уже сейчас либо получить 110% первоначальных вложений к 30 апреля 2021 года.
  • Если же разрешение на выпуск криптовалюты так и не будет получено до этого срока, Telegram готова погасить долг за счет выручки от продажи собственного капитала компании, который может превысить совокупную сумму потенциального долга в несколько раз.

Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну

В связи с введенными из-за коронавируса ограничениями выехать из России могли лишь иностранцы и некоторые категории граждан. Теперь это смогут сделать и россияне, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей.

  • Согласно постановлению, которое подписал премьер Михаил Мишустин, выехать из России можно будет лишь однажды, то есть вернуться до момента снятия ограничений уже не получится. В документе не уточняется, сколько будет действовать эта мера.
  • С 27 марта российским авиакомпаниям запрещено совершать международные рейсы. Исключение составляют маршруты, организованные для возврата остающихся за границей россиян. С 28 марта границы России полностью закрыты для профилактики распространения заболевания.

Власти определили правила отбора системно значимых компаний для поддержки

Правительство разработало проект постановления, которое позволит отобрать нуждающихся в господдержке системно значимых компаний. В документе приводятся необходимые условия предоставления этой помощи.

  • Системообразующими признаны 1151 российская компания. Претендовать на господдержку будет возможно, если межведомственная комиссия отнесет эти компании «к группе риска», они не являются иностранными юрлицами и не имеют долгов перед государством (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка).
  • Претенденты должны подать заявление профильному министерству и Минэкономразвития, указав в нем сведения обо всех бенефициарных владельцах, а также дать согласие на предоставление полной информации о своей деятельности, в том числе относящейся к коммерческой тайне.
  • К заявлению должна прилагаться программа оптимизации расходов компании, в том числе обязательство об отказе от увеличения зарплат сотрудникам и выплат вознаграждений топ-менеджменту по итогам года.
Автор: Сергей Витько
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