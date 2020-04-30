Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Как избежать второй волны эпидемии, каким образом Telegram вернет деньги инвесторам, кому еще позволят покинуть закрытую на карантин Россию, что придется сделать компаниям для получения господдержки; главные новости — в обзоре РБК

Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса

Италия не в состоянии позволить себе оставаться на жестком карантине более двух месяцев и вынуждена его смягчать, несмотря на то что это может привести ко второй волне эпидемии коронавируса, заявил в интервью РБК научный советник итальянского правительства Джованни Рецца.

Стране еще очень далеко до достижения коллективного иммунитета к коронавирусу, но если не начать снимать ограничения сейчас, то, по словам Реццы, «вместо проблемы вируса мы получим проблему бедности». «Нам придется жить с вирусом и научиться его уважать: это очень опасный парень», — сказал он.

Предотвратить вторую волну эпидемии, по мнению ученого, помогут социальное дистанцирование, широкое тестирование, подавление новых очагов инфекции, внедрение новых методов лечения.

Полностью к нормальной жизни Италия сможет вернуться только с появлением вакцины, но на ее разработку может уйти больше года, а до этого времени гражданам придется соблюдать меры предосторожности.



Telegram предложил инвесторам TON план возврата денег

В четверг, 30 апреля, истек очередной дедлайн запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) вместе с криптовалютой Gram, однако из-за противостояния с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) этого не произошло. Теперь команда Павла Дурова должна вернуть инвесторам часть из привлеченных $1,7 млрд.