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Что случилось за день. Главные новости РБК

Регионы вслед за Москвой начали вводить ограничения, цена российской нефти упала до минимума с 1999 года, большинство россиян продолжат трудиться в нерабочую неделю, МОК назвал новые даты Олимпиады — главные новости в обзоре РБК

Путин прокомментировал антивирусные меры фразой «береженого бог бережет»

Для борьбы с распространением коронавируса следует принимать все необходимые меры, даже если они «кажутся избыточными». Так президент России прокомментировал вводимые в российских регионах ограничения. «Как говорится, береженого бог бережет», — сказал Владимир Путин.

  • По его словам, несоблюдение ограничений является преступной халатностью. Рекомендации эпидемиологов должны неукоснительно соблюдаться, поскольку именно работа этих специалистов позволила России «сдержать взрывное распространение» инфекции.
  • Режим обязательной самоизоляции граждан с понедельника введен в Москве и Подмосковье — все жители должны оставаться дома, а покидать квартиры могут только в исключительных случаях.
  • Премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать этому примеру. Часть из них уже ограничили передвижение граждан. Среди них — Чечня, Мурманская и Калининградская области.


Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года

Стоимость нефти марки Urals (основной сорт нефти, который Россия экспортирует в Европу) упала в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель, пишет агентство Argus Media. Это минимум с 1999 года.

  • За минувшую неделю баррель Urals подешевел на $5,51 и теперь стоит на $4,75 дешевле барреля сорта Brent, который считается международным стандартом.
  • Цена упала на фоне информации о грядущем увеличении поставок (в апреле планируется увеличить отгрузку почти на 13% относительно марта). Это связано с началом сезона ремонтов на НПЗ России, а также завершением действия сделки ОПЕК+, которая ограничивала добычу нефти.
  • Участники рынка ожидают продолжительного периода сохранения низких цен. «Спрос на многие нефтепродукты в мире резко сократился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ лишь усугубило ситуацию», — пишет Argus.


МОК объявил новые даты проведения Олимпиады в Токио

Летнюю Олимпиаду в Токио пришлось отложить на год в связи с пандемией COVID-19. Международный олимпийский комитет (МОК) в понедельник утвердил новые даты Игр.

  • Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Параолимпиада — с 24 августа по 5 сентября 2021 года.
  • Согласно изначальным планам соревнования в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Там собирались разыграть 339 комплектов медалей.


На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян

Дни с 30 марта по 5 апреля объявлены в России нерабочими. Однако, как показал опрос HeadHunter, 64% россиян продолжат трудиться на этой неделе.

  • Многие (20% респондентов) будут работать, потому что заняты в сферах, на которых ограничение работы не распространяется (продовольствие, аптеки, непрерывное производство и т.п.).
  • 25% опрошенных заявили, что будут работать, поскольку руководство их не отпустило. В основном это бухгалтеры и работники ИТ-сферы.
  • Продолжают работать индивидуальные предприниматели, фрилансеры и самозанятые.
  • Остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
Автор: Сергей Витько
Теги: главные новости, последние новости
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