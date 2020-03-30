Что случилось за день. Главные новости РБК

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Путин прокомментировал антивирусные меры фразой «береженого бог бережет»
Для борьбы с распространением коронавируса следует принимать все необходимые меры, даже если они «кажутся избыточными». Так президент России прокомментировал вводимые в российских регионах ограничения. «Как говорится, береженого бог бережет», — сказал Владимир Путин.
- По его словам, несоблюдение ограничений является преступной халатностью. Рекомендации эпидемиологов должны неукоснительно соблюдаться, поскольку именно работа этих специалистов позволила России «сдержать взрывное распространение» инфекции.
- Режим обязательной самоизоляции граждан с понедельника введен в Москве и Подмосковье — все жители должны оставаться дома, а покидать квартиры могут только в исключительных случаях.
- Премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать этому примеру. Часть из них уже ограничили передвижение граждан. Среди них — Чечня, Мурманская и Калининградская области.
Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года
Стоимость нефти марки Urals (основной сорт нефти, который Россия экспортирует в Европу) упала в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель, пишет агентство Argus Media. Это минимум с 1999 года.