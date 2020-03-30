Что случилось за день. Главные новости РБК

Регионы вслед за Москвой начали вводить ограничения, цена российской нефти упала до минимума с 1999 года, большинство россиян продолжат трудиться в нерабочую неделю, МОК назвал новые даты Олимпиады — главные новости в обзоре РБК

Путин прокомментировал антивирусные меры фразой «береженого бог бережет»

Для борьбы с распространением коронавируса следует принимать все необходимые меры, даже если они «кажутся избыточными». Так президент России прокомментировал вводимые в российских регионах ограничения. «Как говорится, береженого бог бережет», — сказал Владимир Путин.

По его словам, несоблюдение ограничений является преступной халатностью. Рекомендации эпидемиологов должны неукоснительно соблюдаться, поскольку именно работа этих специалистов позволила России «сдержать взрывное распространение» инфекции.

Режим обязательной самоизоляции граждан с понедельника введен в Москве и Подмосковье — все жители должны оставаться дома, а покидать квартиры могут только в исключительных случаях.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать этому примеру. Часть из них уже ограничили передвижение граждан. Среди них — Чечня, Мурманская и Калининградская области.



Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года

Стоимость нефти марки Urals (основной сорт нефти, который Россия экспортирует в Европу) упала в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель, пишет агентство Argus Media. Это минимум с 1999 года.