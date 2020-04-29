Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Москве зафиксирована рекордная смертность от коронавируса, уровень пессимизма бизнеса достиг минимума с 2015 года, данные клиентов МФО попали в Сеть, премия «Оскар» адаптировалась под карантин; главные новости — в обзоре РБК

В Москве за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в столице умерли 67 больных, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это суточный максимум для Москвы. Днем ранее в городе скончались 44 человека.

С учетом новых случаев общий уровень смертности больных в Москве достиг 546. С начала пандемии в городе выявлено 48 426 людей с коронавирусом, из них вылечились 4130 пациентов.

На долю Москвы приходится больше половины от общероссийского количества выявленных случаев инфицирования и более половины умерших. Из-за роста числа зараженных мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 11 мая.

С начала эпидемии в России зафиксировали 93 558 случаев заражения, 867 человек умерли, 8566 вылечились.

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Deloitte опросил финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей и выяснил, что 37% из них ожидают снижения доходов своего предприятия, а 40% — падения операционной прибыли. Такой же уровень пессимизма был во время кризиса 2015 года.