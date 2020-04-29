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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Москве зафиксирована рекордная смертность от коронавируса, уровень пессимизма бизнеса достиг минимума с 2015 года, данные клиентов МФО попали в Сеть, премия «Оскар» адаптировалась под карантин; главные новости — в обзоре РБК

В Москве за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в столице умерли 67 больных, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это суточный максимум для Москвы. Днем ранее в городе скончались 44 человека.

  • С учетом новых случаев общий уровень смертности больных в Москве достиг 546. С начала пандемии в городе выявлено 48 426 людей с коронавирусом, из них вылечились 4130 пациентов.
  • На долю Москвы приходится больше половины от общероссийского количества выявленных случаев инфицирования и более половины умерших. Из-за роста числа зараженных мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 11 мая.
  • С начала эпидемии в России зафиксировали 93 558 случаев заражения, 867 человек умерли, 8566 вылечились.

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Deloitte опросил финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей и выяснил, что 37% из них ожидают снижения доходов своего предприятия, а 40% — падения операционной прибыли. Такой же уровень пессимизма был во время кризиса 2015 года.

  • Сильнее всего бизнес опасается ослабления рубля, потери доходов и сжатия спроса. В Deloitte не исключают, что за апрель, когда в России действовал период нетрудовых дней, негативные настроения компаний могли вырасти сильнее, чем показал опрос.
  • Среди лидеров по пессимизму: медицинские и фармкомпании, непродуктовые магазины, сектор недвижимости и строительства. Ряд отраслей ожидают негативный эффект пандемии позднее. Это автопроизводители и страховщики.
  • Меньше всего кризис затронет сектор высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ. Также карантин практически не коснулся агропромышленного комплекса (АПК).


Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

Данные клиентов микрофинансовых организаций в конце марта были выставлены на продажу на специализированном сайте. По словам продавца, база содержит информацию о 12 млн физических лиц, которые оформляли быстрые займы в 2017–2019 годах.

  • В бесплатном пробнике базы оказались не только контактные и паспортные данные, но и номера электронных кошельков, а также информация о займах. Большинство из них были получены через финансовый маркетплейс «Юником24».
  • После обращения РБК в «Юником24» компания разорвала сотрудничество с одним из своих партнеров, который, как предположили в маркетплейсе, и допустил утечку. Его имя не называлось.
  • РБК обзвонил часть клиентов, чьи данные оказались в Сети, четверть из них рассказали, что были клиентами компании «Микроклад», которая зарегистрирована в Санкт-Петербурге и является членом крупнейшей на рынке саморегулируемой организации «МиР».
  • «Микроклад» не ответил на запрос РБК. Компания входит в топ-25 крупнейших МФО в стране и выдает займы по всей России. Ее клиентами являются более 200 тыс. человек, по итогам 2019 года она выдала займов на общую сумму 1 млрд руб.

К премии «Оскар» из-за COVID-19 впервые допустят выходившие онлайн фильмы

Претендовать на премию «Оскар» теперь смогут фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но вышли в прокат в Сети. Новое правило связано с карантином из-за пандемии коронавируса и закончит действовать, когда кинотеатры откроются снова.

  • Как пояснили в американской Академии киноискусств, для участия в отборе на премию фильмы должны быть доступны на специальном защищенном сайте киноакадемии в течение 60 дней, а также удовлетворять остальным критериям.
  • Согласно обычным правилам, картина должна демонстрироваться в коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса минимум неделю. Однако из-за пандемии коронавируса с 16 марта все кинотеатры города оказались закрыты.
Автор: Сергей Витько
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