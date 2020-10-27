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Минимум для пенсионеров, США готовятся к протестам. Главные новости РБК

Аудиторы усомнились в росте прожиточного минимума пенсионеров, ЦБ отчитался о популярности продвигаемой им системы быстрых платежей, в США к подавлению беспорядков готовят пограничников и таможню; основные события — в обзоре РБК

Счетная палата усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионера

Новый подход к расчету прожиточного минимума с 2021 года не гарантирует ежегодного увеличения прожиточного минимума пенсионера (ПМП), заключили в ведомстве.

  • С 2021 года правительство изменило подход к расчету прожиточных минимумов, в том числе для пенсионера. Для трудоспособного населения, пенсионеров и детей они будут определяться в соотношении с прожиточным минимумом на душу населения в целом по России: для трудоспособного населения — 109% от этого уровня, для пенсионеров — 86%, для детей — 97%. Прожиточный минимум пенсионера, по данным Минтруда, составит в будущем году в среднем 10 022 руб.
  • Если ПМП в регионе не изменяется в течение нескольких лет, это может привести к сокращению пенсионных выплат в новом году по сравнению с текущим, указали в Счетной палате. Так, по данным ведомства, в 2020-м величина ПМП осталась на уровне 2019-го в 24 российских регионах, причем в девяти из них не менялась с 2018 года.
  • В следующем году в 18 регионах России размер ПМП останется без изменений, а в 15 из них сохранится на одном уровне три года подряд.

ЦБ зафиксировал трехкратный рост числа покупок с помощью QR-кода

За октябрь россияне оплатили по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП) больше покупок, чем за все предшествующее время с момента запуска такой оплаты. Рост объясняется подключением крупных магазинов и скидками ретейлеров.

  • Оплата товаров и услуг через Систему быстрых платежей была запущена Банком России во второй половине 2019 года. Для оплаты необходимо отсканировать QR-код с помощью приложения одного из банков, который поддерживает технологию.
  • Для банков установлена фиксированная комиссия, которую они могут брать с магазинов за расчеты через СБП, на уровне 0–0,7%. Это ниже, чем комиссия за прием карт, которая в среднем составляет 1,5%.
  • В ЦБ увидели несколько причин для резкого роста активности в СБП. Во-первых, это интерес со стороны граждан, которые могут быстро и удобно совершать переводы по минимальной стоимости независимо от того, в каких банках у них счета. И во-вторых — заинтересованность торговых компаний, чьи издержки по операциям в системе в 2,5–3 раза ниже, чем при приеме оплаты по картам
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Власти США готовятся к беспорядкам на фоне выборов

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США готовится к возможным беспорядкам на фоне предстоящих президентских выборов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

  • Речь идет о подготовке офицеров погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции, которые окажут помощь силам правопорядка в случае необходимости.
  • При этом «определенных разведданных о некой угрозе насилия» нет, уточнили в Министерстве внутренней безопасности.
  • В начале октября The Washingthon Post со ссылкой на источники писала, что к возможным беспорядкам в день президентских выборов готовятся Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований.

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Следствие уменьшило в пять раз размер инкриминируемых бывшему вице-мэру Сочи взяток

В окончательном обвинении Анатолию Рыкову фигурирует получение взяток в размере 40 млн руб., что существенно меньше, чем прежде.

  • Анатолий Рыков, который в 2009–2018 годах был первым вице-мэром Сочи, и его преемник на этом посту Сергей Юрин были задержаны в октябре 2018-го.
  • В первоначальной редакции обвинений Рыкову инкриминировали получение взяток в размере 120 млн и 100 млн руб. по пяти эпизодам. В окончательной версии, которая появилась спустя два года (все это время Рыков находился под арестом), бывшего чиновника обвиняют в получении взяток в размере 40 млн руб. по трем эпизодам.
  • Адвокат Рыкова сообщил РБК, что его подзащитный отрицает причастность к совершению вменяемых преступлений. По словам защитника, тот исполнил решения Краснодарского краевого суда, суда апелляционной инстанции и исполнительных производств, которые были возбуждены по решению суда.
Автор
Владислав Гордеев
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