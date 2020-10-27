Минимум для пенсионеров, США готовятся к протестам. Главные новости РБК

Аудиторы усомнились в росте прожиточного минимума пенсионеров, ЦБ отчитался о популярности продвигаемой им системы быстрых платежей, в США к подавлению беспорядков готовят пограничников и таможню; основные события — в обзоре РБК

Счетная палата усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионера

Новый подход к расчету прожиточного минимума с 2021 года не гарантирует ежегодного увеличения прожиточного минимума пенсионера (ПМП), заключили в ведомстве.