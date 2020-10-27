Минимум для пенсионеров, США готовятся к протестам. Главные новости РБК

ЦБ зафиксировал трехкратный рост числа покупок с помощью QR-кода
За октябрь россияне оплатили по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП) больше покупок, чем за все предшествующее время с момента запуска такой оплаты. Рост объясняется подключением крупных магазинов и скидками ретейлеров.
- Оплата товаров и услуг через Систему быстрых платежей была запущена Банком России во второй половине 2019 года. Для оплаты необходимо отсканировать QR-код с помощью приложения одного из банков, который поддерживает технологию.
- Для банков установлена фиксированная комиссия, которую они могут брать с магазинов за расчеты через СБП, на уровне 0–0,7%. Это ниже, чем комиссия за прием карт, которая в среднем составляет 1,5%.
- В ЦБ увидели несколько причин для резкого роста активности в СБП. Во-первых, это интерес со стороны граждан, которые могут быстро и удобно совершать переводы по минимальной стоимости независимо от того, в каких банках у них счета. И во-вторых — заинтересованность торговых компаний, чьи издержки по операциям в системе в 2,5–3 раза ниже, чем при приеме оплаты по картам
Власти США готовятся к беспорядкам на фоне выборов
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США готовится к возможным беспорядкам на фоне предстоящих президентских выборов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников.
- Речь идет о подготовке офицеров погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции, которые окажут помощь силам правопорядка в случае необходимости.
- При этом «определенных разведданных о некой угрозе насилия» нет, уточнили в Министерстве внутренней безопасности.
- В начале октября The Washingthon Post со ссылкой на источники писала, что к возможным беспорядкам в день президентских выборов готовятся Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований.
Следствие уменьшило в пять раз размер инкриминируемых бывшему вице-мэру Сочи взяток
В окончательном обвинении Анатолию Рыкову фигурирует получение взяток в размере 40 млн руб., что существенно меньше, чем прежде.
- Анатолий Рыков, который в 2009–2018 годах был первым вице-мэром Сочи, и его преемник на этом посту Сергей Юрин были задержаны в октябре 2018-го.
- В первоначальной редакции обвинений Рыкову инкриминировали получение взяток в размере 120 млн и 100 млн руб. по пяти эпизодам. В окончательной версии, которая появилась спустя два года (все это время Рыков находился под арестом), бывшего чиновника обвиняют в получении взяток в размере 40 млн руб. по трем эпизодам.
- Адвокат Рыкова сообщил РБК, что его подзащитный отрицает причастность к совершению вменяемых преступлений. По словам защитника, тот исполнил решения Краснодарского краевого суда, суда апелляционной инстанции и исполнительных производств, которые были возбуждены по решению суда.