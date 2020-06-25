Что случилось за день. Главные новости РБК

В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию, «Аэрофлот» ответил на статью о «люксовых» рейсах, Сбербанк понизил ставки по кредитам, полиция выяснила причину смерти сына Хрущева; главные новости — в обзоре РБК

Началась неделя голосования по поправкам в Конституцию

25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию. По всей стране открылись избирательные участки, но не везде это удалось сделать вовремя, с 8:00. Голосование будет проходить неделю — до 1 июля включительно. 1 июля объявлено выходным днем.