Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 69,47 (+0,63) Quote, 12:29
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 78,06 (+0,3) Quote, 12:29
Бизнес для людей: как получить безвозмездный грант на развитие РБК и Промсвязьбанк, 19:33 Собянин счел невозможным манипулировать картиной ситуации с COVID-19 Политика, 19:27 В ВОЗ предупредили о новой волне заболеваемости коронавирусом в Европе Общество, 19:24 Три одноклубника Головина заразились коронавирусной инфекцией Спорт, 19:15 Пирамида Plustoken перевела $180 млн в Ethereum. Чего опасаться трейдерам Крипто, 19:06 Финляндия откроет границу с Россией для туризма в последнюю очередь Политика, 19:02 Зачем электрокару коробка передач и мощный звук РБК и Porsche, 18:58 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:58 Мишустин снял ограничения на въезд в Россию для иностранных специалистов Общество, 18:55 Вдова отвергла версию полиции о смерти Сергея Хрущева от ранения в голову Общество, 18:54 Военные США и Канады заявили о перехвате российских Ил-38 близ Аляски Общество, 18:52 Футболиста «Интера» дисквалифицировали на три матча за оскорбление судьи Спорт, 18:47 В Нижнем Новгороде загорелся литературный музей Горького Общество, 18:42 Большие данные и большая политика: как технологии влияют на выборы Индустрия 4.0, 18:40 
Общество ,  
0 

Что случилось за день. Главные новости РБК

В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию, «Аэрофлот» ответил на статью о «люксовых» рейсах, Сбербанк понизил ставки по кредитам, полиция выяснила причину смерти сына Хрущева; главные новости — в обзоре РБК

Началась неделя голосования по поправкам в Конституцию

25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию. По всей стране открылись избирательные участки, но не везде это удалось сделать вовремя, с 8:00. Голосование будет проходить неделю — до 1 июля включительно. 1 июля объявлено выходным днем.

  • Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости «принудиловки», накрутки явки и сбоях при учете голосов. Важнейшей задачей, по его словам, должны стать достоверные и легитимные результаты голосования.
  • Некоторые жители Москвы и Нижегородской области, решившие поучаствовать в дистанционном голосовании, утром не могли зайти на сайт 2020og.ru. В ЦИК сбой в работе портала объяснили пиковой нагрузкой.
  • Некоторые журналисты и активисты сообщили, что им удалось проголосовать дважды — онлайн и на избирательном участке. В ЦИК в этой связи пообещали принять меры, в том числе административные санкции в отношении тех, кто решил проголосовать повторно.

«Аэрофлот» ответил на статью о «люксовых» рейсах за рубеж

По данным «Ведомостей», «Аэрофлот» выполняет «эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж», несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии. В авиакомпании отказались признать рейсы «люксовыми».

  • Как пояснил официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, попасть на них могут только те, у кого есть разрешение на въезд в страну назначения.
  • По его словам, перевозку пассажиров за границу авиакомпания выполняет лишь при наличии мест в салоне лайнеров, используемых для перевозки грузов. Причем билеты на такие рейсы могут купить только те, у кого есть разрешение: дипломаты, граждане иностранного государства, россияне с двойным гражданством и т.д. 
  • С 27 марта Россия приостановила регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами, однако рейсы по специальным разрешениям выполняются. С конца апреля власти расширяют белый список: выезжать из России могут граждане с двойным гражданством или те, кто едет за границу на лечение, работу, учебу или с целью помочь больным родственникам.

Сбербанк снизил ставки по кредитам

На фоне снижения ключевой ставки ЦБ на 1 п.п., до 4,5%, Сбербанк опустил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц с 12,9 до 11,9%.

  • Как сообщили в банке, на минимальные ставки могут рассчитывать зарплатные клиенты. Также размер ставки будет зависеть от суммы и вида кредита и наличия поручителя.
  • ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума 19 июня. Сразу после этого ряд банков заявили о планах снизить действующие ставки по кредитным и сберегательным продуктам. Некоторые из них сообщили, что сделали это заранее.

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение

Судмедэксперт Джозеф Венделькен сообщил Associated Press, что Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.

  • При этом следствие не обнаружило никаких признаков того, что на погибшего напали, заявил агентству майор полиции города Крэнстон Тодд Паталано. Расследование закрыто, уголовное дело не возбуждено.
  • «Не надо мне рассказывать все сплетни. <…> Он умер от старости. Он уже болел два года», — прокомментировала «РИА Новости» эту информацию вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко.
  • О смерти Сергея Хрущева стало известно 18 июня. Его нашли мертвым в его доме в городе Крэнстон, штат Род-Айленд. Он проживал в США с начала 1990-х годов вместе с супругой.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter