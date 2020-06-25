Что случилось за день. Главные новости РБК

«Аэрофлот» ответил на статью о «люксовых» рейсах за рубеж
По данным «Ведомостей», «Аэрофлот» выполняет «эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж», несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии. В авиакомпании отказались признать рейсы «люксовыми».
- Как пояснил официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, попасть на них могут только те, у кого есть разрешение на въезд в страну назначения.
- По его словам, перевозку пассажиров за границу авиакомпания выполняет лишь при наличии мест в салоне лайнеров, используемых для перевозки грузов. Причем билеты на такие рейсы могут купить только те, у кого есть разрешение: дипломаты, граждане иностранного государства, россияне с двойным гражданством и т.д.
- С 27 марта Россия приостановила регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами, однако рейсы по специальным разрешениям выполняются. С конца апреля власти расширяют белый список: выезжать из России могут граждане с двойным гражданством или те, кто едет за границу на лечение, работу, учебу или с целью помочь больным родственникам.
Сбербанк снизил ставки по кредитам
На фоне снижения ключевой ставки ЦБ на 1 п.п., до 4,5%, Сбербанк опустил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц с 12,9 до 11,9%.
- Как сообщили в банке, на минимальные ставки могут рассчитывать зарплатные клиенты. Также размер ставки будет зависеть от суммы и вида кредита и наличия поручителя.
- ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума 19 июня. Сразу после этого ряд банков заявили о планах снизить действующие ставки по кредитным и сберегательным продуктам. Некоторые из них сообщили, что сделали это заранее.
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение
Судмедэксперт Джозеф Венделькен сообщил Associated Press, что Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
- При этом следствие не обнаружило никаких признаков того, что на погибшего напали, заявил агентству майор полиции города Крэнстон Тодд Паталано. Расследование закрыто, уголовное дело не возбуждено.
- «Не надо мне рассказывать все сплетни. <…> Он умер от старости. Он уже болел два года», — прокомментировала «РИА Новости» эту информацию вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко.
- О смерти Сергея Хрущева стало известно 18 июня. Его нашли мертвым в его доме в городе Крэнстон, штат Род-Айленд. Он проживал в США с начала 1990-х годов вместе с супругой.