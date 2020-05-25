Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Перестрелка в Москве, следующий этап ослабления карантина, банки смогут ускорить выдачу кредитов, цены на газ рискуют стать отрицательными; главные новости — в обзоре РБК

У жилого комплекса в Москве произошла стрельба

На юге столицы возле жилого комплекса «Ясный» вечером в воскресенье, 24 мая, произошла перестрелка. Она длилась несколько минут, после чего участники скрылись на автомобилях.

Погибших в результате не было, один человек получил ранения. Источник ТАСС сообщил, что участники событий использовали травматические пистолеты и предположительно охотничьи ружья «Сайга» и «Вепрь».

В городе был введен план «Перехват». Поздно ночью участников перестрелки удалось задержать.

По информации РЕН ТВ, это получивший ранения Николай Седов, Вадим Русанов, Максим Евлампиев и Герман Титенок. Кроме них были задержаны Жамалай Тепсуев, Хусейн Сулейманов, Турпал Манцаев, Магомед Хачукаев и Джамбулат Балиев. Последний, по данным Telegram-канала «112», выступает в смешанных единоборствах.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).



В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

С понедельника в Москве к полноценной работе возвращаются 88 МФЦ и возобновляет работу каршеринг. Следующий этап снятия ограничений предусматривает открытие объектов торговли непродовольственными товарами, сообщил заммэра Владимир Ефимов.