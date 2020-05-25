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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Перестрелка в Москве, следующий этап ослабления карантина, банки смогут ускорить выдачу кредитов, цены на газ рискуют стать отрицательными; главные новости — в обзоре РБК

У жилого комплекса в Москве произошла стрельба

На юге столицы возле жилого комплекса «Ясный» вечером в воскресенье, 24 мая, произошла перестрелка. Она длилась несколько минут, после чего участники скрылись на автомобилях.

  • Погибших в результате не было, один человек получил ранения. Источник ТАСС сообщил, что участники событий использовали травматические пистолеты и предположительно охотничьи ружья «Сайга» и «Вепрь».
  • В городе был введен план «Перехват». Поздно ночью участников перестрелки удалось задержать.
  • По информации РЕН ТВ, это получивший ранения Николай Седов, Вадим Русанов, Максим Евлампиев и Герман Титенок. Кроме них были задержаны Жамалай Тепсуев, Хусейн Сулейманов, Турпал Манцаев, Магомед Хачукаев и Джамбулат Балиев. Последний, по данным Telegram-канала «112», выступает в смешанных единоборствах.
  • По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).


В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

С понедельника в Москве к полноценной работе возвращаются 88 МФЦ и возобновляет работу каршеринг. Следующий этап снятия ограничений предусматривает открытие объектов торговли непродовольственными товарами, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

  • Без непродовольственной торговли, по его словам, промышленность сильно ограничена в своих возможностях. Поэтому в мэрии сейчас работают над поэтапным возобновлением такой торговли.
  • Затем власти города планируют возобновить работу сферы бытовых услуг, в которой занято наибольшее число малых предприятий.
  • По данным оперативного штаба, на 24 мая в столице выявлены 163,9 тыс. заразившихся COVID-19. 49,8 тыс. пациентов выздоровели, 1933 человека умерли.


Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц

На площадке Ассоциации «ФинТех» (АФТ), созданной ЦБ, стартовал «пилот» сервиса, который позволит банкам в онлайне обмениваться информацией о счетах юридических лиц. Это первый сервис в рамках тестирования технологии открытых программных интерфейсов (Open API).

  • На первых порах обмен информацией будет применяться в процессе онлайн-кредитования клиентов. Сейчас при подаче заявки на кредит они должны предоставить в банк информацию о своих счетах. Open API позволит банкам обмениваться такой информацией между собой автоматически.
  • По оценке участников рынка, это позволит увеличить число одобряемых заявок на кредиты в среднем на 20%. В дальнейшем обмен могут расширить на физлиц.
  • Источник РБК сообщил, что технологию пока тестируют Альфа-банк, банк «Точка» и СКБ-банк. Позднее к ним подключатся ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Тинькофф Банк, «Абсолют», «АК Барс», Кредит Европа Банк, МТС Банк, Райффайзенбанк и Совкомбанк.

Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе

Месяц назад стоимость фьючерсов на американскую нефть WTI впервые в истории опустилась ниже нуля. Эксперты полагают, что такое может случиться и со спотовыми ценами на газ в Европе, пишет Reuters.

  • «Если предложение на рынке останется высоким по мере заполнения хранилищ, мы, возможно, увидим отрицательные цены в какой-то момент», — сообщил агентству один из трейдеров. С ним согласны и аналитики, по мнению которых хранилища сейчас заполняются, спрос на газ падает, а тем временем Катар наращивает производство.
  • В пятницу, 22 мая, цены снижались на голландской площадке TTF, на британском хабе NBP и на газовом хабе в австрийском Баумгартене (наиболее приближен к России). Стоимость 1 тыс. куб. м газа там составляла соответственно $26,4, $29 и $49,7.
  • Рыночные котировки газа в Европе важны, потому что 57% экспортного портфеля «Газпрома» реализуется по долгосрочным контрактам с прямой привязкой к ценам на европейских торговых площадках.
Автор: Сергей Витько
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