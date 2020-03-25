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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Сколько московский бизнес потеряет от карантина, кому позволят лечиться от коронавируса на дому, что побудило США пойти на переговоры с ОПЕК и почему автопроизводители останавливают заводы в России; главные новости — в обзоре РБК

Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом

РБК оценил убытки, которые понесут московские бизнесмены при ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса.

  • Так, день простоя одного торгового центра площадью более 40 тыс. кв. м обойдется владельцу минимум в 112 млн руб. Кофейня в центре столицы потеряет от 100 тыс. руб., цветочный магазин — от 30 тыс. руб., фитнес-клуб с бассейном — от 200 тыс. руб., а популярная выставка — до 6 млн руб.
  • Пока в торговых центрах рекомендуют закрыть определенные зоны: игровые площадки, фитнес-клубы, некоторые кинотеатры.
  • Тем не менее в правительство за помощью уже обратились ассоциации рестораторов и отельеров, владельцев кинотеатров, аэропорты и представители турбизнеса и других пострадавших отраслей. В Торгово-промышленной палате оценили, что около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу, если ситуация с распространением вируса затянется.

Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому

Пациент с коронавирусной инфекцией в Москве будет проходить лечение в домашних условиях, если болезнь протекает в легкой форме. Столичный департамент здравоохранения в своем распоряжении перечислил четыре показателя такого состояния.

  • Остаться дома можно, если температура тела пациента не превышает 38,5 градуса, у него свободное дыхание, частота дыхания на превышает 30 циклов (вдох-выдох) в минуту, а содержания кислорода в крови (SpO2) превышает 93% (измеряется пульсоксиметром).
  • Распоряжение будет действовать с 23 по 30 марта. Оно не коснется граждан, входящих в группу риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, беременных), их в любом случае необходимо госпитализировать.
  • Пациент будет считаться выздоровевшим, если у него не наблюдается симптомов заболевания, а также два его теста на коронавирус, проведенные с разницей в два дня, окажутся отрицательными.


Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом

На фоне разворачивающейся ценовой войны на нефтяном рынке техасские «сланцевики» решили начать диалог с ОПЕК. Об этом сообщает Politico.

  • Из-за развала сделки ОПЕК+, которая подразумевала ограничение объемов добываемой в мире нефти, нефтяные котировки резко опустились.
  • Обвал цен ударил по Техасу — крупнейшему в США производителю сланцевой нефти. В этой связи Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора, провел переговоры с Мохаммедом Баркиндо, генеральным секретарем ОПЕК.
  • Ситтон передал слова Баркиндо о том, что ОПЕК не сможет предпринять никаких действий по стабилизации ситуации до следующего саммита организации в июне. В этом саммите должны принять участие и техасские нефтяники.
  • Следующим шагом Ситтона могут стать переговоры с российским министром энергетики Александром Новаком.

Автопроизводители сообщили о возможных простоях из-за нехватки деталей

Перебои с поставками комплектующих из Европы вынуждают зарубежные автомобильные компании останавливать производство и сборку машин в России.

  • Так, Volkswagen с 30 марта по 10 апреля останавливает завод в Калуге, а также контрактную сборку Skoda в Нижнем Новгороде. Приостановка будет квалифицироваться как простой.
  • Завод «ПСМА Рус» (выпускает автомобили брендов Peugeot, Citroen, Opel, Mitsubishi) прекратит работу с 1 по 10 апреля. Такие же вынужденные меры может предпринять и завод Volvo Trucks.
  • По данным «Коммерсанта», с похожими трудностями могут столкнуться BMW, Renault и Mercedes-Benz. Проблемы с поставками могут возникнуть у японских марок Toyota и Nissan, поскольку они тоже используют комплектующие из Европы, где бушует эпидемия коронавируса.
Автор: Сергей Витько
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