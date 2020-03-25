Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом
РБК оценил убытки, которые понесут московские бизнесмены при ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса.
- Так, день простоя одного торгового центра площадью более 40 тыс. кв. м обойдется владельцу минимум в 112 млн руб. Кофейня в центре столицы потеряет от 100 тыс. руб., цветочный магазин — от 30 тыс. руб., фитнес-клуб с бассейном — от 200 тыс. руб., а популярная выставка — до 6 млн руб.
- Пока в торговых центрах рекомендуют закрыть определенные зоны: игровые площадки, фитнес-клубы, некоторые кинотеатры.
- Тем не менее в правительство за помощью уже обратились ассоциации рестораторов и отельеров, владельцев кинотеатров, аэропорты и представители турбизнеса и других пострадавших отраслей. В Торгово-промышленной палате оценили, что около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу, если ситуация с распространением вируса затянется.
Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому
Пациент с коронавирусной инфекцией в Москве будет проходить лечение в домашних условиях, если болезнь протекает в легкой форме. Столичный департамент здравоохранения в своем распоряжении перечислил четыре показателя такого состояния.