Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Сколько московский бизнес потеряет от карантина, кому позволят лечиться от коронавируса на дому, что побудило США пойти на переговоры с ОПЕК и почему автопроизводители останавливают заводы в России; главные новости — в обзоре РБК

Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом

РБК оценил убытки, которые понесут московские бизнесмены при ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса.

Так, день простоя одного торгового центра площадью более 40 тыс. кв. м обойдется владельцу минимум в 112 млн руб. Кофейня в центре столицы потеряет от 100 тыс. руб., цветочный магазин — от 30 тыс. руб., фитнес-клуб с бассейном — от 200 тыс. руб., а популярная выставка — до 6 млн руб.

Пока в торговых центрах рекомендуют закрыть определенные зоны: игровые площадки, фитнес-клубы, некоторые кинотеатры.

Тем не менее в правительство за помощью уже обратились ассоциации рестораторов и отельеров, владельцев кинотеатров, аэропорты и представители турбизнеса и других пострадавших отраслей. В Торгово-промышленной палате оценили, что около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу, если ситуация с распространением вируса затянется.

Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому

Пациент с коронавирусной инфекцией в Москве будет проходить лечение в домашних условиях, если болезнь протекает в легкой форме. Столичный департамент здравоохранения в своем распоряжении перечислил четыре показателя такого состояния.