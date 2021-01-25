Губернаторы-аутсайдеры, борьба с выводом денег. Главные новости РБК

В каких регионах больше всего не доверят властям; как Минюст и ЦБ планируют помешать отмыванию денег; почему Венгрия купила российскую вакцину «Спутник V» — в обзоре РБК

В каких регионах не доверяют губернатору и президенту

В списке регионов, где население меньше всего доверяет губернаторам и президенту России, — Хакасия, Владимирская область, Кемеровская область, а также Хабаровский и Красноярский края. Об этом сообщили участникам семинара для вице-губернаторов по внутренней политике, организованном внутриполитическим блоком Кремля, рассказали РБК участники мероприятия.

На семинаре подводили итоги выполнения ключевых показателей эффективности (KPI) за год. В их числе — KPI по уровню доверия президенту и губернатору.

Хакасией руководит коммунист Валентин Коновалов, во главе Владимирской области — представитель ЛДПР Владимир Сипягин. Врио губернатора Хабаровского края — представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, Кемеровскую область возглавляет Сергей Цивилев, а Красноярский край — Александр Усс. Video

На семинаре также продемонстрировали пятерку лидеров по доверию властям. Это Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы возглавляют, соответственно, Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов.