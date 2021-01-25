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Губернаторы-аутсайдеры, борьба с выводом денег. Главные новости РБК

В каких регионах больше всего не доверят властям; как Минюст и ЦБ планируют помешать отмыванию денег; почему Венгрия купила российскую вакцину «Спутник V» — в обзоре РБК

В каких регионах не доверяют губернатору и президенту

В списке регионов, где население меньше всего доверяет губернаторам и президенту России, — Хакасия, Владимирская область, Кемеровская область, а также Хабаровский и Красноярский края. Об этом сообщили участникам семинара для вице-губернаторов по внутренней политике, организованном внутриполитическим блоком Кремля, рассказали РБК участники мероприятия.

  • На семинаре подводили итоги выполнения ключевых показателей эффективности (KPI) за год. В их числе — KPI по уровню доверия президенту и губернатору.
  • Хакасией руководит коммунист Валентин Коновалов, во главе Владимирской области — представитель ЛДПР Владимир Сипягин. Врио губернатора Хабаровского края — представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, Кемеровскую область возглавляет Сергей Цивилев, а Красноярский край — Александр Усс.

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  • На семинаре также продемонстрировали пятерку лидеров по доверию властям. Это Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы возглавляют, соответственно, Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов.

Какие цели поставили перед руководством регионов на следующие выборы, и как внутриполитический блок Кремля рассчитывает обеспечить их легитимность, читайте в материале РБК.

Россия перекроет канал вывода денег за рубеж

Центробанк и Минюст вернулись к обсуждению идей о том, как пресечь отмывание и вывод денег из России через исполнительные документы, рассказал РБК участник обсуждения и подтвердил представитель Минюста. В новом варианте соответствующего закона перевод денег по исполнительным листам хотят ограничить российской юрисдикцией.

  • Легализация и вывод денег сомнительного происхождения из России через исполнительные документы подразумевает перевод средств от российской компании-должника зарубежному контрагенту по решению суда. Основанием для транзакции служит исполнительный лист — такой документ в России имеет особый статус, и банки обязаны проводить платеж по нему.
  • Идея, которую обсуждают в правительстве, — запрет на прямой перевод взысканных денег за границу. Российские власти считают, что нелегальному выводу средств будет препятствовать обязательство по созданию счета в российской кредитной организации, куда будут переводить средства, взысканные по исполнительному листу. Правило распространится в том числе на нерезидентов.
  • Опрошенные РБК эксперты считают, что это может навредить добросовестному бизнесу, снизить интерес зарубежных контрагентов к работе с российскими компаниями, а также заставит требовать их полной предоплаты услуг от российских партнеров.
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Подробнее про планы правительства ограничить отмывание денег через исполнительные листы читайте на РБК.

Глава МИД Венгрии назвал единственный способ победить пандемию

Пандемия COVID-19 привела к серьезным трудностям в экономике Венгрии и в сфере здравоохранения, и вакцинация населения — единственный способ ее победить, рассказал в интервью РБК глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

  • По его словам, поставка вакцин в страны ЕС идет слишком медленно, и ускорение вакцинации соответствует национальным интересам страны. Кроме того, отметил Сийярто, примерно 90% венгров уже имели опыт вакцинации российскими препаратами, поэтому в стране уважают квалификацию российских разработчиков вакцин. «В детстве мне делали прививку российским препаратом, и со мной вроде бы все в порядке», — сказал он РБК.
  • Кроме соглашения о поставке вакцины, Сийярто приехал в Москву, чтобы подписать новый контракт на поставки российского газа (85% от импорта газа в Венгрию приходится на российский газ). Действующий 25-летний контракт с Будапештом истекает в октябре.
  • Венгрия не собирается приостанавливать партнерство с Россией из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. По мнению Сийярто, это событие не повлияет и на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом. «Многие страны, которые жестче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес. Я против двойных стандартов в таких вопросах», — сказал он РБК.

О взглядах Петера Сийярто на действия ЕС во время пандемии, может ли Будапешт вслед за Лондоном выйти из ЕС, и о том, какую роль сыграл лично глава Минздрава Михаил Мурашко в контракте на поставки «Спутника V» в первую страну Евросоюза, — читайте в полной версии интервью главы МИД Венгрии на РБК.

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Автор
Наталья Демченко
митинги Москва Алексей Навальный коронавирус вакцина Венгрия
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