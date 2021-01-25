Губернаторы-аутсайдеры, борьба с выводом денег. Главные новости РБК
В каких регионах не доверяют губернатору и президенту
В списке регионов, где население меньше всего доверяет губернаторам и президенту России, — Хакасия, Владимирская область, Кемеровская область, а также Хабаровский и Красноярский края. Об этом сообщили участникам семинара для вице-губернаторов по внутренней политике, организованном внутриполитическим блоком Кремля, рассказали РБК участники мероприятия.
- На семинаре подводили итоги выполнения ключевых показателей эффективности (KPI) за год. В их числе — KPI по уровню доверия президенту и губернатору.
- Хакасией руководит коммунист Валентин Коновалов, во главе Владимирской области — представитель ЛДПР Владимир Сипягин. Врио губернатора Хабаровского края — представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, Кемеровскую область возглавляет Сергей Цивилев, а Красноярский край — Александр Усс.
- На семинаре также продемонстрировали пятерку лидеров по доверию властям. Это Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы возглавляют, соответственно, Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов.
Какие цели поставили перед руководством регионов на следующие выборы, и как внутриполитический блок Кремля рассчитывает обеспечить их легитимность, читайте в материале РБК.