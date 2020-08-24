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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

«Бавария» победила в Лиге чемпионов, состояние здоровья Навального, сколько российских банков в зоне риска, как поменяется стоимость полисов ОСАГО. Главные новости — в обзоре РБК

«Бавария» обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов


Мюнхенский клуб победил в главном европейском турнире шестой раз в истории. Он выиграл все матчи сезона, а также второй раз в истории сделал требл, то есть обеспечил себе победу в трех соревнованиях.

  • Проходившая на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне встреча между «Баварией» и ПСЖ завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба. Единственный гол в матче на 59-й минуте забил полузащитник «Баварии» Кингсли Коман. Футболист отправил мяч в сетку головой после навеса Йозуа Киммиха.
  • «Бавария» выиграла Лигу чемпионов в третий раз в истории — ранее команда побеждала в турнире в 2001 и 2013 годах. На ее счету также три победы в Кубке чемпионов УЕФА, который разыгрывался до основания Лиги чемпионов в 1992 году. ПСЖ сыграл в ее финале впервые в истории.
  • В этом сезоне «Бавария» повторила свой требл 2013 года: помимо победы в Лиге чемпионов ей удалось выиграть чемпионат Германии и Кубок страны. Она также стала первой командой в истории Лиги чемпионов, выигравшей все матчи сезона. На групповом этапе «Бавария» одержала шесть побед, а в 1/8 финала дважды обыграла «Челси». Четвертьфиналы и полуфиналы турнира в этом году из-за пандемии проводились в одноматчевом формате, и в этих играх мюнхенский клуб победил «Барселону» (8:2) и «Лион» (3:0).

Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы

Оппозиционер Алексей Навальный выживет, но будет выведен из строя на месяцы как политик, заявил в интервью Bild основатель организовавшего перелет Навального в Германию фонда Cinema for Peace Яка Бизиль.

  • Бизиль уточнил, что в случае выздоровления оппозиционер не появится на политической арене как минимум два месяца. Он также сообщил, что Навальный хорошо перенес транспортировку, однако это не изменило «общую тревожную ситуацию».
  • В то же время пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в Twitter, что никаких новых подробностей о здоровье оппозиционера нет, и призвала не реагировать на «ложные сообщения».
  • Позже Бизиль уточнил, что говорил не на основании полученных от врачей данных, а озвучивал собственные оценки ситуации на основе опыта с госпитализацией издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Осенью 2018 года Cinema for Peace помог перевезти его на лечение в Германию, и Верзилов наблюдался в той же клинике «Шарите», где разместили Навального.

Эксперты спрогнозировали ускорение отзыва лицензий у российских банков

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ЦБ после коронавирусной паузы может ускорить темпы отзыва банковских лицензий в конце 2020 — начале 2021 года, считают в «Эксперт РА». По прогнозам на ближайшие 12 месяцев, в зоне риска находятся 36 банков.

  • По оценкам агентства, в ближайшие 12 месяцев дефолт могут допустить 36 игроков, или 9,3% действующих банков. В первой половине этого года лицензии потеряли всего четыре организации, причем все отзывы произошли в январе. На фоне пандемии коронавируса, пик которой пришелся на второй квартал, регулятор приостановил выездные проверки банков и не применял к ним крайние меры воздействия.
  • Сжатие рынка произойдет и по инициативе банков, указывают аналитики. По их прогнозам, на рубеж 2020–2021 годов придется всплеск аннулирования лицензий по инициативе акционеров кредитных организаций. «С января по июль 2020 года зафиксировано уже шесть таких прецедентов, несмотря на имевшую место заморозку деловой активности», — говорится в обзоре агентства.
  • «Эксперт РА» считает высокой вероятность дефолта у части игроков, кредитный рейтинг которых находится не выше уровня В+. По состоянию на 1 июля к этой или более низкой категории относились 209 организаций, или больше половины расчетной базы индекса.

В России изменились правила расчета стоимости полисов ОСАГО

В России стартует второй этап реформы ОСАГО, направленной на увеличение разницы в цене для аккуратных водителей и нарушителей. Теперь страховщики смогут учитывать фактор лишения прав и внедрять свои критерии, влияющие на стоимость полиса.

  • Стоимость полиса ОСАГО по-прежнему будет зависеть от базовой ставки тарифа, которую определяет страховщик в рамках установленного ЦБ диапазона, и рассчитанных для конкретного водителя коэффициентов.
  • Страховщики продолжат, например, учитывать возраст и стаж водителя, мощность транспортного средства и аварийность. Но теперь они будут вправе поднять стоимость полиса, если клиент до момента заключения договора был лишен водительских прав; понес наказание за пьяную езду, а также ДТП со смертельным исходом или серьезными травмами; скрывался с места ДТП; неоднократно в течение года нарушал правила дорожного движения.
  • С повышением цен на страховки столкнутся около 15% клиентов, оценивает директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Андрей Ковалев.
Автор: Сергей Саркисян
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