Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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«Бавария» обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов



Мюнхенский клуб победил в главном европейском турнире шестой раз в истории. Он выиграл все матчи сезона, а также второй раз в истории сделал требл, то есть обеспечил себе победу в трех соревнованиях.

Проходившая на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне встреча между «Баварией» и ПСЖ завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба. Единственный гол в матче на 59-й минуте забил полузащитник «Баварии» Кингсли Коман. Футболист отправил мяч в сетку головой после навеса Йозуа Киммиха.

«Бавария» выиграла Лигу чемпионов в третий раз в истории — ранее команда побеждала в турнире в 2001 и 2013 годах. На ее счету также три победы в Кубке чемпионов УЕФА, который разыгрывался до основания Лиги чемпионов в 1992 году. ПСЖ сыграл в ее финале впервые в истории.

В этом сезоне «Бавария» повторила свой требл 2013 года: помимо победы в Лиге чемпионов ей удалось выиграть чемпионат Германии и Кубок страны. Она также стала первой командой в истории Лиги чемпионов, выигравшей все матчи сезона. На групповом этапе «Бавария» одержала шесть побед, а в 1/8 финала дважды обыграла «Челси». Четвертьфиналы и полуфиналы турнира в этом году из-за пандемии проводились в одноматчевом формате, и в этих играх мюнхенский клуб победил «Барселону» (8:2) и «Лион» (3:0).

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