Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Руководитель Росстата Павел Малков в интервью РБК рассказал о проблемах со сбором данных по смертности от коронавируса, о реакции Кремля на негативные цифры и «эффекте бабочки» при попытке исказить показатели.

По словам Малкова, администрация президента и правительство конструктивно реагируют на «негативную» статистику. «Все реагируют конструктивно. Это данные, которые применяются при принятии решений. Мы их предоставляем, их используют. При необходимости даем дополнительные пояснения», — сказал он.

Глава Росстата также объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по смертности от COVID-19 в России. Это происходит, поскольку штаб публикует наиболее оперативную информацию, а Росстат учитывает первичные медицинские свидетельства о смерти, которые затем уточняет по мере появления окончательных свидетельств.

Один из главных секретов статистики, заявил Малков, состоит в том, что ею «практически невозможно манипулировать». Если, например, региональная администрация представит неправильно заполненный отчет, «это тут же станет заметным». «Кроме того, это обязательно непредсказуемо отразится на других показателях. То есть попытка повлиять на один показатель вызовет эффект бабочки, сразу же посыпятся и другие показатели», — пояснил глава Росстата.

Минздраву предложили разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами

На фоне повсеместного внедрения режима самоизоляции в середине марта президент Владимир Путин разрешил дистанционно продавать безрецептурные лекарства. Однако участники рынка указывают на трудности, поскольку курьеры по-прежнему не имеют права доставлять такие препараты.

Как узнали «Известия», Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила Минздраву разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств и уточнить в законе, когда именно происходит момент отпуска лекарства, когда некто покупает его онлайн или уже получает в руки.

«Если Минздрав подтвердит, что лекарства должны доставлять исключительно фармацевты, то стоимость их доставки существенно возрастет, на 50%. Ведь количество таких специалистов в стране на порядок меньше, чем курьеров», — пояснил изданию председатель комитета ТПП по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.

Участники рынка согласны, что, если онлайн-ретейлерам разрешат продавать лекарства, покупатели смогут получать их быстрее за счет большего числа курьеров у таких компаний и с бесплатной доставкой. С другой стороны, в этом случае существует риск резкого роста уровня фальсификата в продажах.

Макрон опять увидел «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон еще в ноябре прошлого года заявил о «смерти мозга» НАТО из-за полного отсутствия координации между союзниками по альянсу. Теперь он привел доказательства своему утверждению.