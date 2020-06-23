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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Противник Лукашенко рассказал о причинах протестов, интервью главы Росстата, правила дистанционной продажи лекарств предложили уточнить; главные новости — в обзоре РБК

Противник Лукашенко на выборах назвал причины протестов в Белоруссии

Валерий Цепкало, один из основных оппонентов Александра Лукашенко на выборах президента Белорусссии, в интервью РБК рассказал, почему граждане выходят на улицу и протестуют против действующей власти.

  • «Думаю, народ просто очень устал от длительного правления одного человека. И явно сейчас ощущение, что люди хотят перемен», — сказал Цепкало.
  • Если раньше, по словам политика, власть соблюдала негласный социальный контракт, по которому граждане были готовы отказаться от ряда свобод в обмен на экономический рост, то теперь экономическое положение ухудшилось. «Последние десять лет страна вообще не развивалась», — заявил он.
  • В такой ситуации многие семьи уезжают на работу за рубеж, а те, кто «хочет все-таки связывать свою жизнь с Беларусью, выходят на массовые акции протеста». При этом «никто это специально не устраивал», уточнил Цепкало.

Соперник Лукашенко Валерий Цепкало — РБК: «Происходит деградация всего»
Политика

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Руководитель Росстата Павел Малков в интервью РБК рассказал о проблемах со сбором данных по смертности от коронавируса, о реакции Кремля на негативные цифры и «эффекте бабочки» при попытке исказить показатели.

  • По словам Малкова, администрация президента и правительство конструктивно реагируют на «негативную» статистику. «Все реагируют конструктивно. Это данные, которые применяются при принятии решений. Мы их предоставляем, их используют. При необходимости даем дополнительные пояснения», — сказал он.
  • Глава Росстата также объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по смертности от COVID-19 в России. Это происходит, поскольку штаб публикует наиболее оперативную информацию, а Росстат учитывает первичные медицинские свидетельства о смерти, которые затем уточняет по мере появления окончательных свидетельств.
  • Один из главных секретов статистики, заявил Малков, состоит в том, что ею «практически невозможно манипулировать». Если, например, региональная администрация представит неправильно заполненный отчет, «это тут же станет заметным». «Кроме того, это обязательно непредсказуемо отразится на других показателях. То есть попытка повлиять на один показатель вызовет эффект бабочки, сразу же посыпятся и другие показатели», — пояснил глава Росстата.

Глава Росстата — РБК: «Манипулировать статистикой практически невозможно»
Экономика
Павел Малков

Минздраву предложили разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами

На фоне повсеместного внедрения режима самоизоляции в середине марта президент Владимир Путин разрешил дистанционно продавать безрецептурные лекарства. Однако участники рынка указывают на трудности, поскольку курьеры по-прежнему не имеют права доставлять такие препараты.

  • Как узнали «Известия», Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила Минздраву разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств и уточнить в законе, когда именно происходит момент отпуска лекарства, когда некто покупает его онлайн или уже получает в руки.
  • «Если Минздрав подтвердит, что лекарства должны доставлять исключительно фармацевты, то стоимость их доставки существенно возрастет, на 50%. Ведь количество таких специалистов в стране на порядок меньше, чем курьеров», — пояснил изданию председатель комитета ТПП по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.
  • Участники рынка согласны, что, если онлайн-ретейлерам разрешат продавать лекарства, покупатели смогут получать их быстрее за счет большего числа курьеров у таких компаний и с бесплатной доставкой. С другой стороны, в этом случае существует риск резкого роста уровня фальсификата в продажах.

Макрон опять увидел «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон еще в ноябре прошлого года заявил о «смерти мозга» НАТО из-за полного отсутствия координации между союзниками по альянсу. Теперь он привел доказательства своему утверждению.

  • По словам Макрона, инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация «смерти мозга» НАТО.
  • В частности, на прошлой неделе стало известно, что турецкий военный корабль у побережья Ливии отказался выполнить требование французского корабля о досмотре груза. У французских военных были подозрения, что на нем перевозилось оружие в Ливию. В ответ турецкий корабль взял на прицел французский с помощью радарной системы ракетного наведения. В Париже оценили это как «чрезвычайно агрессивные действия».
Автор: Сергей Витько
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