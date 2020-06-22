Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции

Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с президентом Туниса Каисом Саидом, передает France 24.

Макрон также осудил действия Турции в Ливии. «Я считаю, что Турция играет в опасную игру в Ливии и нарушает все свои обязательства, взятые на берлинской конференции», — сказал он.

Ранее в Министерстве обороны Франции сообщили, что турецкий военный корабль у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского корабля, принимающего участие в операции НАТО. Французские военные подозревали, что на судне перевозилось оружие в Ливию. В ответ турецкий корабль взял на прицел французский с помощью радарной системы ракетного наведения, что в Париже оценили как «чрезвычайно агрессивные действия».

В Ливии с 2011 года продолжается противостояние между фельдмаршалом Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армией (ЛНА), и признанным ООН Правительством национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. Турция в этом конфликте выступает на сторон ПНС.