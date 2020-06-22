Что случилось за день. Главные новости РБК

Клишас объяснил «поправку Терешковой»
Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, сенатор Андрей Клишас в интервью РБК заявил, что поправка в Конституцию об обнулении президентских сроков, предложенная депутатом Валентиной Терешковой, призвана отвлечь внимание чиновников от темы трансфера власти и стабилизировать политическую систему страны.
- Поправка нужна, для того чтобы «никто не обнулил последние 20 лет нашей истории», заявил Клишас. «Эта поправка позволяет нам тему преемников, трансфера и так далее вывести за скобки и заставить тех, кто занимается государственным управлением, заниматься своим делом. То есть перестать думать о том, что будет потом», — отметил сенатор.
- В минувшие выходные Владимир Путин сказал, что не исключает для себя возможности пойти на новый срок в 2024 году, если граждане проголосуют за соответствующие изменения в Конституцию 1 июля.
- В понедельник журналисты попросили его пресс-секретаря Дмитрия Пескова прокомментировать это высказывание. «Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях сменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно», — ответил Песков.
Полиция нашла попытавшихся сфальсифицировать голосование
Московская полиция отчиталась по результатам проверки информации телеканала «Дождь», который сообщил о мошеннической схеме, позволяющей регистрировать чужие аккаунты для участия в голосовании по поправкам в Конституцию.
- В столичном ГУ МВД заявили, что установили круг лиц, причастных к мошенническим действиям с сим-картами с целью фальсификаций в ходе голосования. Местонахождение подозреваемых еще устанавливается.
- С заявлением в полицию после публикации «Дождя» обратился Мосгоризбирком. Как писал «Дождь», в Москве неизвестные организовали кампанию по созданию фальшивых аккаунтов на портале столичной мэрии, с помощью которых можно участвовать в голосовании по Конституции. Участнику схемы передавали сим-карты, зарегистрированные на чужое имя, и персональные данные московских пенсионеров, на которых и оформлялись аккаунты.
- Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «чушью» расследование «Дождя» и напомнил об ответственности за распространение заведомо ложной информации.
Прокурор запросил для Серебренникова шесть лет колонии
В Мещанском суде Москвы продолжается рассмотрение дела «Седьмой студии». По версии следствия, ее сотрудники во главе с худруком Кириллом Серебренниковым незаконно присвоили 129 млн руб. (ранее сумма была больше — 133 млн руб.), выделенных Минкультуры на развитие проекта «Платформа».
- В понедельник гособвинитель Михаил Резниченко запросил для фигурантов дела реальные сроки лишения свободы: Серебренникову — шесть лет колонии и штраф 800 тыс. руб., бывшему генпродюсеру студии Алексею Малобродскому — пять лет и штраф 300 тыс. руб., бывшему гендиректору Юрию Итину и экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум — по четыре года и штрафы в размере 200 тыс. руб.
- Требование прокурора прозвучало, несмотря на то что несколько свидетелей обвинения во время процесса отказались от своих прежних показаний.
- Серебренников, Малобродский, Итин, Апфельбаум и давшая впоследствии показания на коллег экс-главбух студии Нина Масляева были задержаны в 2017 году. Обвиняемые и их защита признавали, что пользовались обналиченными деньгами, но возлагали полную ответственность за это на Масляеву. Дело «Седьмой студии» дважды доходило до суда, сейчас оно слушается повторно. В поддержку Серебренникова и его коллег высказывались многие общественные деятели и представители сферы культуры.
В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл считает, что в будущем спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть. Это произойдет в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
- Новая вспышка заболевания, считает эксперт, приведет к серьезному ослаблению доллара по отношению к большинству валют развитых стран, включая Китай.
- Гоэл отметил, что во времена неопределенности инвесторы, как правило, «стекаются к американскому доллару», но «похоже, что экстренный спрос на доллар уменьшается».
- Аналитик также указал, что с точки зрения базового баланса потоков перспективы китайского юаня очень сильно улучшаются. «Мы видели, что юань относительно стабилен и находится в определенном диапазоне, и это отчасти связано также с <...> большим количеством выплат дивидендов и тем фактом, что по оси США — Китай было много шума», — заключил эксперт.