Что случилось за день. Главные новости РБК

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Собянин объявил о новом снятии ограничений

Мэр Москвы подтвердил, что, поскольку эпидемиологическая обстановка в городе улучшается, новый этап снятия ограничений начнется по плану, с 23 июня. В городе откроются кафе, рестораны, фитнес-центры.

Итоги прошлой недели Собянин назвал очень позитивными, отметив, что заболеваемость продолжает идти на убыль. «Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений», — заявил градоначальник.

Фитнес-центры и заведения общепита были закрыты в Москве три месяца. С прошлой недели открылись летние веранды кафе и ресторанов, однако пускать посетителей в основные помещения они по-прежнему не имели права.

Кроме того, снимаются ограничения на работу детских садов и библиотек, а также на использование общественной инфраструктуры — лавочек, детских площадок и уличных тренажеров.