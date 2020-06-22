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Что случилось за день. Главные новости РБК

Очередное снятие ограничений в Москве, Клишас объяснил поправку об «обнулении», в деле об аккаунтах для голосования появились подозреваемые, Серебренникову грозит реальный срок; главные новости — в обзоре РБК

Собянин объявил о новом снятии ограничений

Мэр Москвы подтвердил, что, поскольку эпидемиологическая обстановка в городе улучшается, новый этап снятия ограничений начнется по плану, с 23 июня. В городе откроются кафе, рестораны, фитнес-центры.

  • Итоги прошлой недели Собянин назвал очень позитивными, отметив, что заболеваемость продолжает идти на убыль. «Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений», — заявил градоначальник.
  • Фитнес-центры и заведения общепита были закрыты в Москве три месяца. С прошлой недели открылись летние веранды кафе и ресторанов, однако пускать посетителей в основные помещения они по-прежнему не имели права.
  • Кроме того, снимаются ограничения на работу детских садов и библиотек, а также на использование общественной инфраструктуры — лавочек, детских площадок и уличных тренажеров.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Клишас объяснил «поправку Терешковой»

Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, сенатор Андрей Клишас в интервью РБК заявил, что поправка в Конституцию об обнулении президентских сроков, предложенная депутатом Валентиной Терешковой, призвана отвлечь внимание чиновников от темы трансфера власти и стабилизировать политическую систему страны.

  • Поправка нужна, для того чтобы «никто не обнулил последние 20 лет нашей истории», заявил Клишас. «Эта поправка позволяет нам тему преемников, трансфера и так далее вывести за скобки и заставить тех, кто занимается государственным управлением, заниматься своим делом. То есть перестать думать о том, что будет потом», — отметил сенатор.
  • В минувшие выходные Владимир Путин сказал, что не исключает для себя возможности пойти на новый срок в 2024 году, если граждане проголосуют за соответствующие изменения в Конституцию 1 июля.
  • В понедельник журналисты попросили его пресс-секретаря Дмитрия Пескова прокомментировать это высказывание. «Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях сменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно», — ответил Песков.

Полиция нашла попытавшихся сфальсифицировать голосование

Московская полиция отчиталась по результатам проверки информации телеканала «Дождь», который сообщил о мошеннической схеме, позволяющей регистрировать чужие аккаунты для участия в голосовании по поправкам в Конституцию.

  • В столичном ГУ МВД заявили, что установили круг лиц, причастных к мошенническим действиям с сим-картами с целью фальсификаций в ходе голосования. Местонахождение подозреваемых еще устанавливается.
  • С заявлением в полицию после публикации «Дождя» обратился Мосгоризбирком. Как писал «Дождь», в Москве неизвестные организовали кампанию по созданию фальшивых аккаунтов на портале столичной мэрии, с помощью которых можно участвовать в голосовании по Конституции. Участнику схемы передавали сим-карты, зарегистрированные на чужое имя, и персональные данные московских пенсионеров, на которых и оформлялись аккаунты.
  • Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «чушью» расследование «Дождя» и напомнил об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Прокурор запросил для Серебренникова шесть лет колонии

В Мещанском суде Москвы продолжается рассмотрение дела «Седьмой студии». По версии следствия, ее сотрудники во главе с худруком Кириллом Серебренниковым незаконно присвоили 129 млн руб. (ранее сумма была больше — 133 млн руб.), выделенных Минкультуры на развитие проекта «Платформа».

  • В понедельник гособвинитель Михаил Резниченко запросил для фигурантов дела реальные сроки лишения свободы: Серебренникову — шесть лет колонии и штраф 800 тыс. руб., бывшему генпродюсеру студии Алексею Малобродскому — пять лет и штраф 300 тыс. руб., бывшему гендиректору Юрию Итину и экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум — по четыре года и штрафы в размере 200 тыс. руб.
  • Требование прокурора прозвучало, несмотря на то что несколько свидетелей обвинения во время процесса отказались от своих прежних показаний.
  • Серебренников, Малобродский, Итин, Апфельбаум и давшая впоследствии показания на коллег экс-главбух студии Нина Масляева были задержаны в 2017 году. Обвиняемые и их защита признавали, что пользовались обналиченными деньгами, но возлагали полную ответственность за это на Масляеву. Дело «Седьмой студии» дважды доходило до суда, сейчас оно слушается повторно. В поддержку Серебренникова и его коллег высказывались многие общественные деятели и представители сферы культуры.


В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл считает, что в будущем спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть. Это произойдет в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.

  • Новая вспышка заболевания, считает эксперт, приведет к серьезному ослаблению доллара по отношению к большинству валют развитых стран, включая Китай.
  • Гоэл отметил, что во времена неопределенности инвесторы, как правило, «стекаются к американскому доллару», но «похоже, что экстренный спрос на доллар уменьшается».
  • Аналитик также указал, что с точки зрения базового баланса потоков перспективы китайского юаня очень сильно улучшаются. «Мы видели, что юань относительно стабилен и находится в определенном диапазоне, и это отчасти связано также с <...> большим количеством выплат дивидендов и тем фактом, что по оси США — Китай было много шума», — заключил эксперт.
Автор: Сергей Витько
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