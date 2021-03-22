Влияние санкций США, рекорд брачных договоров. Главное за ночь

На что повлияли санкции, введенные США из-за отравления Алексея Навального, ЕС грозит Лондону отказать в поставках вакцины AstraZeneca, рекордное в России число брачных договоров — в обзоре РБК

На что повлияли новые санкции США

Санкции, которые ввела против России администрация президента США Джо Байдена из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, затронут менее 0,5% совокупного экспорта США в Россию за 2019 год и менее 1% годовых американских поставок в Россию в денежном выражении, подсчитал РБК.

Санкции включают дополнительные ограничения на американский экспорт в Россию ряда товаров, в том числе технологий, чувствительных для нацбезопасности США, оборонных технологий и оружия. Но большинство экспортируемых из США товаров не требует специальных разрешений — это гражданские самолеты, фармацевтическая продукция, медицинские изделия, наземный транспорт, электрические машины и оборудование.

В Минпромторге считают, что санкции только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в отечественных технологических цепочках, а деньги, которые могли уйти за рубеж, останутся в стране. В ведомстве также сообщили, что готовят новые планы развития отраслей.

Снизить санкционные риски Россия и Китай могут, укрепляя самостоятельность в финансовой сфере, например отходя от использования платежных систем, контролируемых Западом, считает глава МИД Сергей Лавров. По его словам, нужно укреплять «технологическую самостоятельность», переходя к расчетам в национальных валютах и мировых валютах, альтернативных доллару.