Влияние санкций США, рекорд брачных договоров. Главное за ночь

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Японские ученые заявили о первом случае передачи COVID младенцу от матери Общество, 10:09 Карацев поднялся в топ-30 рейтинга ATP после победы в Дубае Спорт, 10:06 Ракета «Союз-2.1А» в новой раскраске улетела в космос. Видео Технологии и медиа, 10:00 Инвестор Carprice и Profi.ru запустил фонд на $300 млн для ИТ-компаний Технологии и медиа, 10:00 Чего не хватает российским продуктовым магазинам РБК и Русский продукт, 09:51 Минспорт предложил штрафовать на сумму до ₽1 млн за манипуляции в спорте Спорт, 09:51 Как компании не растерять драйв после ухода основателя — MIT Sloan Pro, 09:49 В Ленобласти перекрыли движение по трассе А-121 из-за ДТП с погибшими Общество, 09:44 Лавров прибыл с рабочим визитом в Китай Политика, 09:27 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 09:22 В Челябинской области с рельсов сошел локомотив грузового поезда Общество, 09:19 С Байконура стартовала ракета «Союз» со спутниками из 18 стран Общество, 09:18 Хореограф Тутберидзе сообщил о прогрессе Трусовой после ухода к Плющенко Спорт, 09:02 Эксперты ВОЗ связали появление коронавируса с торговлей животными в Китае Общество, 09:02
Общество ,  
0 

Влияние санкций США, рекорд брачных договоров. Главное за ночь

На что повлияли санкции, введенные США из-за отравления Алексея Навального, ЕС грозит Лондону отказать в поставках вакцины AstraZeneca, рекордное в России число брачных договоров — в обзоре РБК

На что повлияли новые санкции США

Санкции, которые ввела против России администрация президента США Джо Байдена из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, затронут менее 0,5% совокупного экспорта США в Россию за 2019 год и менее 1% годовых американских поставок в Россию в денежном выражении, подсчитал РБК.

  • Санкции включают дополнительные ограничения на американский экспорт в Россию ряда товаров, в том числе технологий, чувствительных для нацбезопасности США, оборонных технологий и оружия. Но большинство экспортируемых из США товаров не требует специальных разрешений — это гражданские самолеты, фармацевтическая продукция, медицинские изделия, наземный транспорт, электрические машины и оборудование.
  • В Минпромторге считают, что санкции только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в отечественных технологических цепочках, а деньги, которые могли уйти за рубеж, останутся в стране. В ведомстве также сообщили, что готовят новые планы развития отраслей.
  • Снизить санкционные риски Россия и Китай могут, укрепляя самостоятельность в финансовой сфере, например отходя от использования платежных систем, контролируемых Западом, считает глава МИД Сергей Лавров. По его словам, нужно укреплять «технологическую самостоятельность», переходя к расчетам в национальных валютах и мировых валютах, альтернативных доллару.

Подробнее о вступивших в силу санкциях США и их влиянии на экспорт — в подробном материале на РБК.

ЕС откажет Лондону в поставках вакцины AstraZeneca

Европейский союз пересмотрит договоренности о поставках вакцины от коронавируса, произведенной компанией AstraZeneca, в Великобританию и, возможно, будет отклонять такие запросы, до тех пор пока фармкомпания не выполнит свои обязательства по поставкам препарата в ЕС, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского политика.

  • На прошлой неделе это допускала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в ЕС было доставлено только 30% от согласованного количества вакцины. В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, российская вакцина «Спутник V» Европе не понадобится, так как в ЕС уже одобрены четыре другие вакцины. Их будет достаточно, чтобы к середине июля «достичь иммунитета на всем континенте», считает он.
Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Рок-звезда бизнеса: как музыкант заработал миллиарды на логистике Почему сорвалось бегство банкиров во Флориду — Bloomberg

Рекорд по числу брачных договоров во время пандемии

Число заключенных в России в 2020 году брачных договоров выросло на четверть по сравнению с предыдущим годом, до рекордных 142,5 тыс. обращений, сообщили РБК в Федеральной нотариальной палате.

  • Чаще всего молодожены заключают брачный договор, когда планируют приобретать жилье в ипотеку (и, например, один из супругов не может выступить созаемщиком) или когда один из супругов является предпринимателем и хочет уберечь имущество семьи от возможных проблем его бизнеса.
  • Выросло в 2020 году и число соглашений о разделе имущества при разводе — на 8,3%. Всплеск числа разводов зафиксировал Росстат после снятия локдауна, в июне 2020 года. По сравнению с маем того же года число разводов увеличилось почти в 2,5 раза.

За какими событиями следить сегодня

  • На этой неделе США могут объявить о санкциях в отношении России, Ирана и Китая за вмешательство в выборы 2020 года. Ранее к выводу о том, что Москва намеревалась повлиять на исход выборной кампании, «очерняя» Джо Байдена, пришли в Национальном совете по разведке США.
  • Годовые финансовые отчеты 22 марта опубликуют строительные компании ПИК и ЛСР. Ожидается, что чистая прибыль на одну акцию для ПИК за 2020 год составит 87,83 руб., годовая выручка — 377,05 млрд руб. У ЛСР прибыль на акцию ожидается в размере 132,84 руб., годовая выручка — 120,19 млрд руб. О том, как на фондовые рынки повлияет обвал турецкой лиры, и о других важных для инвестора событиях — в подборке «РБК Инвестиции».
Автор
Наталья Демченко
санкции США Минпромторг ЕС AstraZeneca вакцина COVID-19 Великобритания поставки брачный договор развод главные новости ...
Материалы по теме
СМИ узнали о возможной блокировке поставок вакцины AstraZeneca в Британию
Политика
Еврокомиссар назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID в ЕС
Общество
Минпромторг рассказал о стратегии в ответ на американские санкции
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter