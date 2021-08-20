Регион-лидер по числу привитых, претендент на «Интеко». Главное за ночь

Занимающиеся вакцинацией врачи сообщили о перегрузке
Абсолютное большинство медработников — 85,4%, задействованных в кампании по вакцинации от COVID-19, испытывают перегрузки на работе, следует из результатов опроса в мобильном приложении «Справочник врача» (есть у РБК). Еще 66,6% респондентов считают, что качество оказания медицинской помощи снизилось на фоне прививочной кампании.
- В совокупности 81,4% опрошенных медицинских работников, занятых в кампании по вакцинации, ответили, что задерживаются на работе от часа до трех и более, вовремя уходят лишь 18,6% респондентов. Среди причин задержек они чаще всего называли необходимость выполнить плановую работу и внести данные вакцинированных в реестр.
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«Траст» обсудит продажу «Интеко» девелоперу «Самолет»
Группа компаний «Самолет» начала переговоры с банком «Траст» о продаже девелоперской компании «Интеко», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке недвижимости. В «Трасте» и «Самолете» от комментариев РБК отказались. По оценкам экспертов, опрошенных «Коммерсантом», «Интеко» может стоить 30–40 млрд руб. Топ-менеджеры «Траста» ранее не раз заявляли, что «Интеко» как непрофильный актив будет продано на открытом рынке.
- Компанию «Интеко» основала Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. После его отставки Батурина продала «Интеко» структурам Микаила Шишханова. Однако в 2017 году Бинбанк, основным владельцем которого был Шишханов, обратился к ЦБ с просьбой о санации. Акции «Интеко» перешли на баланс ЦБ, а затем к государственному банку «Траст», где собраны непрофильные активы санируемых банков.
- Tesla разрабатывает робота-гуманоида Tesla Bot: андроид сможет выполнять работу, которую не любят делать люди, объявил глава компании Илон Маск. Вряд ли он будет работать исправно с самого начала, однако со временем изменит экономику, считает бизнесмен.
- МИД Испании не разрешил двум военным кораблям из России зайти для дозаправки в Сеуту, так как они не сообщили, куда направятся после этого. До 2016 года российские военные заправлялись в испанском порту, чтобы достичь Сирии, но отказались от этого после критики НАТО.
- В пандемийный 2020 год московский транспорт получил на 32,6 млрд руб. меньше платежей за перевозки, чем в 2019-м, следует из отчетности. При этом стоимость основных активов метро (станций, тоннелей, поездов) выросла в 1,4 раза, до 2 трлн руб.
- В Турции с начала учебного года непривитые сотрудники школ и университетов должны будут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Тестирование станет обязательным и для посещения кинотеатров и концертов.
- Британский сервис OnlyFans, где знаменитости и звезды фильмов для взрослых продают поклонникам свои видео и фотографии, с октября запретит пользователям публиковать материалы порнографического характера.
За какими событиями следить сегодня:
- Контейнеровоз Ever Given, который в марте сел на мель и на шесть дней заблокировал Суэцкий канал, вновь пройдет по нему в пятницу, 20 августа. Судно будут сопровождать два буксира.
- Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прилетит в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Этот ее визит будет 20-м в Россию за 16 лет и последний в роли канцлера ФРГ:
Чего ждать от переговоров двух лидеров и чем запомнятся российско-немецкие отношения в эпоху Меркель — в материале РБК: