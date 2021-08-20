Регион-лидер по числу привитых, претендент на «Интеко». Главное за ночь

Банк «Траст» нашел претендента на «Интеко», прощальный визит Меркель в Россию, среди российских регионов сменился лидер по числу привитых от COVID-19, участвующие в вакцинации врачи перегружены работой — в обзоре РБК

Новый лидер среди российских регионов по числу привитых от COVID

Белгородская область вышла на первое место по доле привитых одной дозой вакцины и полностью вакцинированных, подсчитал РБК на основании данных оперативного штаба и сообщений местных властей. Вакцинацию там начали почти 45% населения (686,6 тыс. человек). Во время предыдущего подсчета Белгородская область немного уступила Чукотке. Дагестан все еще на последнем месте — уйти с него не помогла даже обязательная вакцинация.