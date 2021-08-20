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Регион-лидер по числу привитых, претендент на «Интеко». Главное за ночь

Банк «Траст» нашел претендента на «Интеко», прощальный визит Меркель в Россию, среди российских регионов сменился лидер по числу привитых от COVID-19, участвующие в вакцинации врачи перегружены работой — в обзоре РБК

Новый лидер среди российских регионов по числу привитых от COVID

Белгородская область вышла на первое место по доле привитых одной дозой вакцины и полностью вакцинированных, подсчитал РБК на основании данных оперативного штаба и сообщений местных властей. Вакцинацию там начали почти 45% населения (686,6 тыс. человек). Во время предыдущего подсчета Белгородская область немного уступила Чукотке. Дагестан все еще на последнем месте — уйти с него не помогла даже обязательная вакцинация.

  • Всего за две недели до начала осеннего сезона хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты 40,5 млн россиян, полностью — 32,9 млн человек. Темпы вакцинации россиян хотя бы одной дозой препарата немного снизились по сравнению с теми, что наблюдались на момент последнего подсчета РБК три недели назад.

Как меняется расклад среди регионов по числу привитых — читайте в полной версии статьи:

В России сменился регион — лидер по доле вакцинированных от COVID
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Занимающиеся вакцинацией врачи сообщили о перегрузке

Абсолютное большинство медработников — 85,4%, задействованных в кампании по вакцинации от COVID-19, испытывают перегрузки на работе, следует из результатов опроса в мобильном приложении «Справочник врача» (есть у РБК). Еще 66,6% респондентов считают, что качество оказания медицинской помощи снизилось на фоне прививочной кампании.

  • В совокупности 81,4% опрошенных медицинских работников, занятых в кампании по вакцинации, ответили, что задерживаются на работе от часа до трех и более, вовремя уходят лишь 18,6% респондентов. Среди причин задержек они чаще всего называли необходимость выполнить плановую работу и внести данные вакцинированных в реестр.
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«Траст» обсудит продажу «Интеко» девелоперу «Самолет»

Группа компаний «Самолет» начала переговоры с банком «Траст» о продаже девелоперской компании «Интеко», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке недвижимости. В «Трасте» и «Самолете» от комментариев РБК отказались. По оценкам экспертов, опрошенных «Коммерсантом», «Интеко» может стоить 30–40 млрд руб. Топ-менеджеры «Траста» ранее не раз заявляли, что «Интеко» как непрофильный актив будет продано на открытом рынке.

  • Компанию «Интеко» основала Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. После его отставки Батурина продала «Интеко» структурам Микаила Шишханова. Однако в 2017 году Бинбанк, основным владельцем которого был Шишханов, обратился к ЦБ с просьбой о санации. Акции «Интеко» перешли на баланс ЦБ, а затем к государственному банку «Траст», где собраны непрофильные активы санируемых банков.

Что еще произошло:

  • Tesla разрабатывает робота-гуманоида Tesla Bot: андроид сможет выполнять работу, которую не любят делать люди, объявил глава компании Илон Маск. Вряд ли он будет работать исправно с самого начала, однако со временем изменит экономику, считает бизнесмен.
  • МИД Испании не разрешил двум военным кораблям из России зайти для дозаправки в Сеуту, так как они не сообщили, куда направятся после этого. До 2016 года российские военные заправлялись в испанском порту, чтобы достичь Сирии, но отказались от этого после критики НАТО.
  • В пандемийный 2020 год московский транспорт получил на 32,6 млрд руб. меньше платежей за перевозки, чем в 2019-м, следует из отчетности. При этом стоимость основных активов метро (станций, тоннелей, поездов) выросла в 1,4 раза, до 2 трлн руб.
  • В Турции с начала учебного года непривитые сотрудники школ и университетов должны будут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Тестирование станет обязательным и для посещения кинотеатров и концертов.
  • Британский сервис OnlyFans, где знаменитости и звезды фильмов для взрослых продают поклонникам свои видео и фотографии, с октября запретит пользователям публиковать материалы порнографического характера.

За какими событиями следить сегодня:

  • Контейнеровоз Ever Given, который в марте сел на мель и на шесть дней заблокировал Суэцкий канал, вновь пройдет по нему в пятницу, 20 августа. Судно будут сопровождать два буксира.
  • Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прилетит в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Этот ее визит будет 20-м в Россию за 16 лет и последний в роли канцлера ФРГ:

Чего ждать от переговоров двух лидеров и чем запомнятся российско-немецкие отношения в эпоху Меркель — в материале РБК:

Меркель прощальным визитом подведет итог 16 лет работы с Россией
Политика
Ангела Меркель и Владимир Путин

Автор
Наталья Демченко Наталья Демченко
главные новости вакцинация от COVID-19 Врачи перегрузка Белгородская область пандемия «Интеко» «Траст» девелопер
РБК
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