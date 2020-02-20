Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Путин рассказал о причинах выбора Мишустина, положительная динамика по коронавирусу, посол в США назвал главный раздражитель в отношениях, рыбаки Аляски заявили о потерях от российских контрсанкций; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Keith Tsuji / Zuma / Global Look Press

Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства

Президент России принял отставку Дмитрия Медведева 15 января, в тот же день он предложил на пост нового главы правительства руководителя ФНС Михаила Мишустина. В интервью ТАСС, опубликованном 20 февраля, Владимир Путин рассказал, что Мишустина изначально не было в списке кандидатов на пост премьера.

«Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было. Его никто не называл. Кроме меня», — сказал Путин.

Среди причин такого выбора глава государства назвал профессиональные качества Мишустина. «Он стал реально специалистом в этой области (в цифровизации. — РБК). Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата», — объяснил Путин.

При этом президент заявил, что после смены правительства его «тандем» с Дмитрием Медведевым не распался. «Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем. <…> Он поменял направление своей деятельности», — сказал Владимир Путин.

«У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним обсуждали отставку правительства. И он был в курсе того, что происходит», — сказал глава государства.

Число новых случаев коронавируса в КНР достигло минимума с 23 января

Из-за корректировки статистических данных число заболевших коронавирусом в Китае значительно сократилось. Если за 18 февраля новых инфицированных насчитывалось 1693 человек, то за 19 февраля показатель снизился до 394 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Это минимум с 23 января.