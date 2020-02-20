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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Путин рассказал о причинах выбора Мишустина, положительная динамика по коронавирусу, посол в США назвал главный раздражитель в отношениях, рыбаки Аляски заявили о потерях от российских контрсанкций; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Keith Tsuji / Zuma / Global Look Press

Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства

Президент России принял отставку Дмитрия Медведева 15 января, в тот же день он предложил на пост нового главы правительства руководителя ФНС Михаила Мишустина. В интервью ТАСС, опубликованном 20 февраля, Владимир Путин рассказал, что Мишустина изначально не было в списке кандидатов на пост премьера.

  • «Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было. Его никто не называл. Кроме меня», — сказал Путин.
  • Среди причин такого выбора глава государства назвал профессиональные качества Мишустина. «Он стал реально специалистом в этой области (в цифровизации. — РБК). Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата», — объяснил Путин.
  • При этом президент заявил, что после смены правительства его «тандем» с Дмитрием Медведевым не распался. «Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем. <…> Он поменял направление своей деятельности», — сказал Владимир Путин.
  • «У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним обсуждали отставку правительства. И он был в курсе того, что происходит», — сказал глава государства.

Число новых случаев коронавируса в КНР достигло минимума с 23 января

Из-за корректировки статистических данных число заболевших коронавирусом в Китае значительно сократилось. Если за 18 февраля новых инфицированных насчитывалось 1693 человек, то за 19 февраля показатель снизился до 394 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Это минимум с 23 января.

  • В Пекине корректировку объяснили тем, что во многих случаях диагноз так и не подтвердился.
  • Смертность от новой болезни также сократилась. 19 февраля были зафиксированы 114 летальных исходов (днем ранее — 132). За сутки 1779 человек выздоровели.
  • Всего в КНР заболели более 70 тыс. человек, умерли 2118. За пределами материкового Китая скончались восемь человек. Японские СМИ также сообщают о смерти двух пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у берегов Японии.

Посол в США назвал невыдачу виз «острейшим раздражителем» в отношениях

Одним из «острейших раздражителей» в двусторонних отношениях России и США является ситуация с невыдачей виз российским официальным лицам, сообщил РБК посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

  • Она тянется с сентября 2019 года — тогда посольство США в Москве не выдало визы членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИДа Сергея Лаврова в поездке на 74-ю Генассамблею ООН.
  • С тех пор ситуация мало изменилась, рассказал российский посол. «Американские власти продолжают жесткую политику, создавая ничем не обоснованные трудности для нормального функционирования наших загранучреждений в США», — заявил Антонов. В результате многие российские представители не могут приехать для участия в том числе в двусторонних мероприятиях.
  • Посол призвал Вашингтон «к скорейшей нормализации взаимодействия на визовом треке» и добавил, что Москва готова идти в этом вопросе «настолько далеко, насколько к этому готовы американцы». 19 февраля Россия запросила экстренную встречу комитета ООН из-за невыдачи виз США.

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Из-за введенного Россией в 2014 году продэмбарго рыбаки американского штата Аляска лишились доходов в среднем на $40 млн в год. Эти данные приведены в обзоре Института маркетинга морепродуктов Аляски.

  • До введения эмбарго Россия была вторым после Японии экспортным рынком для лососевой икры с Аляски. Специалисты института объясняют такой спрос тем, что российские потребители считали продукты из США более качественными, чем отечественные.
  • В 2013 году экспорт с Аляски был рекордным и достиг $61,3 млн, при этом 76,4% поставок в денежном выражении тогда пришлось на красную икру. Но 7 августа 2014 года Россия в ответ на санкции стран ЕС и США запретила ввозить из этих стран продовольствие, в том числе рыбу и морепродукты.
  • Помимо потери крупного рынка сбыта, рыбаки Аляски жалуются на возросшую конкуренцию со стороны российских производителей на своей территории. За годы продэмбарго Россия благодаря дешевизне своей продукции увеличила поставки дешевой рыбы и морепродуктов в США в 1,7 раза, до $551 млн.
Автор: Сергей Витько
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