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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

«Ненормальная» охота А1 Фридмана за активами Беджамова, уступки протестующим в Гродно, Демпартия США утвердила кандидата в президенты, отправка «боевиков ЧВК» в Белоруссию как спецоперация Украины. Главные новости — в обзоре РБК

Суд в Лондоне счел «ненормальной» охоту А1 Фридмана за активами Беджамова

Заочно арестованный в России по обвинению в мошенничестве и хищении средств экс-банкир Георгий Беджамов обвинил сотрудников А1 Михаила Фридмана в преследовании из-за поиска своих активов. Судья согласился, что проведенная этой компанией рекламная кампания не является нормальной для процесса.

  • В своей претензии о преследовании Беджамов ссылается на предполагаемую скрытую слежку за ним и его семьей в конце 2018 — начале 2019 года, а также на кампанию в прессе в России в августе 2019 года, во время которой А1 предлагала награду за информацию о его активах. В качестве примера Беджамов привел подобную кампанию в Великобритании, которая сопровождалась рекламными объявлениями в газетах Evening Standard и City AM и размещением рекламы на автомобиле, который курсировал по центру британской столицы.
  • Судья Высокого суда Лондона Сара Фальк отметила, что называть Беджамова известным мошенником неуместно, пока идут разбирательства в Лондоне и не вынесен приговор в России по уголовному делу. «Даже в отношении предполагаемых мошенников проведение рекламной кампании в газетах и на билбордах, насколько мне известно, не является нормальным признаком судебного разбирательства в этой юрисдикции», — заключила она. Также судья отметила, что А1 выступает как сторона процесса, хотя истцом является только ВПБ. «Они действуют с позиции силы, но с этим приходит и ответственность», — заметила судья.
  • Член правления А1 Кирилл Бабаев прокомментировал РБК, что результат рекламной кампании в А1 расценивают «как высокоэффективный». «Убеждены, что кампании такого рода помогут раскрыть все активы, выведенные Беджамовым из банка в нарушение закона», — считает он. В рамках иска российского Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Высокий суд Лондона заморозил активы экс-банкира в пределах $1,75 млрд, однако стоимость известного имущества Беджамова значительно меньше.

Первый крупный город в Белоруссии согласился с требованиями протестующих

Гродно стал первым крупным белорусским городом, власти которого согласились выполнить ряд требований протестующих. Они разрешили митинги на центральных площадях и постановили не наказывать бастующих работников предприятий

  • Исполнительный комитет Гродно согласился выполнить ряд требований штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте исполкома.
  • Власти Гродно постановили создать совет общественного согласия города, в который войдут представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти; разрешили проведение массовых акций на площадях Ленина и Советской; организуют на митингах медицинское, техническое и информационное сопровождение; предоставили возможность выступления в эфире телеканала «Гродно Плюс» представителям общественности, профсоюзов и партий; освободили задержанных за участие в протестах; решили не привлекать работников, участвующих в забастовке, к административным наказаниям.
  • Гродно находится на западе Белоруссии, в нем проживает более 356 тыс. человек. Информационный портал города Гродно несколько дней назад сообщил, что работники крупнейшего промышленного предприятия города — «Гродно Азот» — начали забастовку. Они требовали освободить всех задержанных в ходе протестов и пересчитать результаты выборов президента Белоруссии.

Демпартия США утвердила соперника Трампа на выборах

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Демократическая партия США официально выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена в качестве своего кандидата на выборах главы государства, которые пройдут 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет действующий президент Дональд Трамп.

  • Это решение было принято Демократической партией США на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин. Из-за пандемии коронавируса голосование прошло в видеоформате. Проголосовать представители штатов и заморских территорий могли за двух кандидатов от демократов — Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. При этом Байден получил более 2374 голосов делегатов, преодолев порог, необходимый для выдвижения его кандидатуры на выборы президента.
  • Кандидатом в вице-президенты США Байден выбрал сенатора от Калифорнии и бывшего прокурора штата Камалу Харрис. Она стала первой в истории страны темнокожей женщиной, претендующей на пост второго лица в государстве.
  • В начале июня Байден по популярности среди избирателей опережал Трампа с результатом 55% против 41%. Однако в августе действующий президент сократил отставание, показали результаты соцопроса, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN. За демократов выразили готовность проголосовать 50% респондентов, за Трампа и действующего вице-президента Майкла Пенса — 46% опрошенных.

СМИ назвали отправку «боевиков ЧВК» в Белоруссию спецоперацией Украины

Поездка «боевиков ЧВК» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом в Facebook заявил главред украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов и сообщили источники «Украинской правды» в ГУР и СБУ. По их данным, спецоперация провалилась из-за утечки информации.

  • По данным источников «Украинской правды» и «Цензор.нет», спецоперацию с целью заполучить россиян, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе, СБУ и Минобороны Украины якобы начали более года назад. Задержанных планировалось использовать для обмена пленными с Россией. Сотрудники спецслужб связались с мужчинами и предложили им охранять нефтяные объекты в Венесуэле. 25 июля группа должна была вылететь из Минска в Стамбул, но самолет должен был экстренно сесть на Украине из-за плохого самочувствия одного из пассажиров — агента СБУ. После посадки россиян должны были задержать.
  • О завершающей фазе операции президенту Украину Владимиру Зеленскому доложили 24 июля. Однако на совещании глава его офиса Андрей Ермак попросил перенести операцию, которая могла помешать началу очередного перемирия в Донбассе с 27 июля. После этого Зеленский якобы поручил перенести операцию на 30 июля, из-за чего россиян и разместили в санатории под Минском. Однако 29 июля их задержали. Как утверждают источники «Украинской правды», к этому моменту о спецоперации узнала ФСБ России.
  • По данным источников, 3 августа Зеленский якобы вновь собрал совещание. На нем начальник ГУР Василий Бурба сообщил, что операция провалилась из-за предательства и потребовал провести расследование с проверкой на полиграфе всех, кто был на совещании 24 июля. Как утверждают источники «Украинской правды» и «Цензор.нет», Зеленский проверку начинать не стал и уволил Бурбу.
  • Белорусское госагентство БелТА заявляло, что «боевики» планировали дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента 9 августа. Москва эти обвинения опровергла. 14 августа Генпрокуратура России сообщила о том, что 32 из 33 задержанных россиян вернулись на родину. Еще один мужчина, у которого было и белорусское гражданство, остался в республике. Выдачи задержанных россиян добивался и офис генпрокурора Украины, но безуспешно.
Автор: Сергей Саркисян
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