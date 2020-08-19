Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Суд в Лондоне счел «ненормальной» охоту А1 Фридмана за активами Беджамова

Заочно арестованный в России по обвинению в мошенничестве и хищении средств экс-банкир Георгий Беджамов обвинил сотрудников А1 Михаила Фридмана в преследовании из-за поиска своих активов. Судья согласился, что проведенная этой компанией рекламная кампания не является нормальной для процесса.

В своей претензии о преследовании Беджамов ссылается на предполагаемую скрытую слежку за ним и его семьей в конце 2018 — начале 2019 года, а также на кампанию в прессе в России в августе 2019 года, во время которой А1 предлагала награду за информацию о его активах. В качестве примера Беджамов привел подобную кампанию в Великобритании, которая сопровождалась рекламными объявлениями в газетах Evening Standard и City AM и размещением рекламы на автомобиле, который курсировал по центру британской столицы.

Судья Высокого суда Лондона Сара Фальк отметила, что называть Беджамова известным мошенником неуместно, пока идут разбирательства в Лондоне и не вынесен приговор в России по уголовному делу. «Даже в отношении предполагаемых мошенников проведение рекламной кампании в газетах и на билбордах, насколько мне известно, не является нормальным признаком судебного разбирательства в этой юрисдикции», — заключила она. Также судья отметила, что А1 выступает как сторона процесса, хотя истцом является только ВПБ. «Они действуют с позиции силы, но с этим приходит и ответственность», — заметила судья.

Член правления А1 Кирилл Бабаев прокомментировал РБК, что результат рекламной кампании в А1 расценивают «как высокоэффективный». «Убеждены, что кампании такого рода помогут раскрыть все активы, выведенные Беджамовым из банка в нарушение закона», — считает он. В рамках иска российского Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Высокий суд Лондона заморозил активы экс-банкира в пределах $1,75 млрд, однако стоимость известного имущества Беджамова значительно меньше.

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