Что случилось за день. Главные новости РБК
Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам
В апреле президент Владимир Путин поручил выплатить медикам дополнительные деньги за работу с заболевшими COVID-19. Однако некоторым так ничего и не досталось.
- В апреле—июне выплаты должны получать врачи-специалисты стационаров — по 80 тыс. руб. в месяц; средний медицинский персонал стационаров — по 50 тыс. руб.; младший медперсонал — по 25 тыс. руб.
- На правительственном совещании во вторник глава государства напомнил, что в регионы на эти цели уже поступило 50,1 млрд руб. и выплаты за апрель должны были завершиться до 15 мая, однако до некоторых деньги не дошли.
- Причиной тому, по мнению главы государства, стало неверно сформулированное постановление правительства. Сложностей с выплатами можно было бы избежать, если бы документ был составлен более ясно, добавил Путин.
В Петербурге запретили прощание с умершими
В Санкт-Петербурге из-за ухудшения ситуации с коронавирусом запретили церемонии прощания с умершими. Причем вне зависимости от того, умерли они от коронавируса или по другим причинам.