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Что случилось за день. Главные новости РБК

Из-за чего возникли сбои при выплатах медикам, почему в Петербурге запретили прощания с умершими, в Нидерландах арестовали 18 российских алкогольных марок, МИД Японии изменил отношение к Курилам; главные новости — в обзоре РБК

Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам

В апреле президент Владимир Путин поручил выплатить медикам дополнительные деньги за работу с заболевшими COVID-19. Однако некоторым так ничего и не досталось.

  • В апреле—июне выплаты должны получать врачи-специалисты стационаров — по 80 тыс. руб. в месяц; средний медицинский персонал стационаров — по 50 тыс. руб.; младший медперсонал — по 25 тыс. руб.
  • На правительственном совещании во вторник глава государства напомнил, что в регионы на эти цели уже поступило 50,1 млрд руб. и выплаты за апрель должны были завершиться до 15 мая, однако до некоторых деньги не дошли.
  • Причиной тому, по мнению главы государства, стало неверно сформулированное постановление правительства. Сложностей с выплатами можно было бы избежать, если бы документ был составлен более ясно, добавил Путин.

В Петербурге запретили прощание с умершими

В Санкт-Петербурге из-за ухудшения ситуации с коронавирусом запретили церемонии прощания с умершими. Причем вне зависимости от того, умерли они от коронавируса или по другим причинам.

  • По данным «Фонтанки», соответствующий документ подписала руководитель регионального Роспотребнадзора Наталья Башкетова.
  • В ритуальных службах изданию уточнили, что для всех умерших теперь обязателен закрытый гроб, организовывать прощание нельзя ни на кладбищах, ни в крематориях. Родственники могут присутствовать только тогда, когда гроб грузится в машину.
  • Петербург находится на третьем месте среди регионов России по числу заразившихся коронавирусом. По официальным данным, там зафиксировано 11,3 тыс. больных COVID-19, 95 человек умерли.

Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста 18 российских алкогольных марок

Бывшим акционерам компании ЮКОС удалось арестовать в Нидерландах еще несколько российских алкогольных марок.

  • Аресты затронули 11 водочных марок компании «Союзплодоимпорт» в странах Бенилюкса и еще семь международных марок, сообщили РБК в компании GML Limited (представляет интересы истцов).
  • В феврале суд в Гааге подтвердил право бывших акционеров ЮКОСа требовать с России возмещения на $50 млрд за экспроприацию активов.
  • На этой неделе сообщалось, что им удалось арестовать водочные марки «Столичная» и «Московская». В GML заявили, что, если Россия не выплатит компенсацию добровольно до 24 сентября, эти активы будут выставлены на торги.


МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил

Японский МИД решил сменить официальную стратегию внешней политики и вернул формулировку о претензиях на Южные Курилы в новую версию доклада «Синяя книга по дипломатии».

  • В документе говорится, что острова, которые в Токио называют северными территориями, «находятся под суверенитетом Японии». Этой формулировки не было в прошлогоднем докладе.
  • Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Вопрос об их принадлежности считается незакрытым с момента окончания Второй мировой войны. Этот пункт также мешает заключению мирного договора между странами.
  • Заключение этого договора как одну из целей ставил для себя премьер Японии Синдзо Абэ. В январе он заявил, что японское правительство будет ускорять переговоры с Россией.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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