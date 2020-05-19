Что случилось за день. Главные новости РБК

Из-за чего возникли сбои при выплатах медикам, почему в Петербурге запретили прощания с умершими, в Нидерландах арестовали 18 российских алкогольных марок, МИД Японии изменил отношение к Курилам; главные новости — в обзоре РБК

Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам

В апреле президент Владимир Путин поручил выплатить медикам дополнительные деньги за работу с заболевшими COVID-19. Однако некоторым так ничего и не досталось.

В апреле—июне выплаты должны получать врачи-специалисты стационаров — по 80 тыс. руб. в месяц; средний медицинский персонал стационаров — по 50 тыс. руб.; младший медперсонал — по 25 тыс. руб.

На правительственном совещании во вторник глава государства напомнил, что в регионы на эти цели уже поступило 50,1 млрд руб. и выплаты за апрель должны были завершиться до 15 мая, однако до некоторых деньги не дошли.

Причиной тому, по мнению главы государства, стало неверно сформулированное постановление правительства. Сложностей с выплатами можно было бы избежать, если бы документ был составлен более ясно, добавил Путин.

В Петербурге запретили прощание с умершими

В Санкт-Петербурге из-за ухудшения ситуации с коронавирусом запретили церемонии прощания с умершими. Причем вне зависимости от того, умерли они от коронавируса или по другим причинам.