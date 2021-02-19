Финал Медведева в Австралии, чартеры в Египет не полетят. Главное за день

ФРГ не грозят санкции за «Северный поток», чартеров в Египет пока не будет, Медведев — в финале, в «Ростехе» придумали способ окупить мусорные заводы, Крымский мост закрыли, санкции против Медведчука — главные новости 19 февраля

Компании ФРГ не попадут под санкции США

Желание не вступать в конфронтацию с Германией перевесило стремление американской администрации остановить строительство «Северного потока-2». По данным Bloomberg, под ограничения, о которых будет объявлено на этой неделе, попадут лишь несколько организаций, которые не связаны с ФРГ. Агентство пишет, что предыдущий президент США Дональд Трамп готовил более жесткие меры, а фигурантом санкций мог оказаться в том числе и исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что оснований для введения санкций в отношении «Северного потока-2» нет. По его словам, этот вопрос закрыт для любого уважающего закон человека.

Россияне пока не полетят чартерами в Египет

Росавиация не подтвердила заявление главы Министерства гражданской авиации Египта о том, что уже с марта компания Nordwind будет два раза в неделю возить туристов на египетские курорты. Как выяснилось, российская делегация действительно съездила в Египет и проверила меры безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха, но о конкретных датах возобновления чартеров речь пока не идет.