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Финал Медведева в Австралии, чартеры в Египет не полетят. Главное за день

ФРГ не грозят санкции за «Северный поток», чартеров в Египет пока не будет, Медведев — в финале, в «Ростехе» придумали способ окупить мусорные заводы, Крымский мост закрыли, санкции против Медведчука — главные новости 19 февраля

Компании ФРГ не попадут под санкции США

  • Желание не вступать в конфронтацию с Германией перевесило стремление американской администрации остановить строительство «Северного потока-2». По данным Bloomberg, под ограничения, о которых будет объявлено на этой неделе, попадут лишь несколько организаций, которые не связаны с ФРГ. Агентство пишет, что предыдущий президент США Дональд Трамп готовил более жесткие меры, а фигурантом санкций мог оказаться в том числе и исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что оснований для введения санкций в отношении «Северного потока-2» нет. По его словам, этот вопрос закрыт для любого уважающего закон человека.

Россияне пока не полетят чартерами в Египет

Росавиация не подтвердила заявление главы Министерства гражданской авиации Египта о том, что уже с марта компания Nordwind будет два раза в неделю возить туристов на египетские курорты. Как выяснилось, российская делегация действительно съездила в Египет и проверила меры безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха, но о конкретных датах возобновления чартеров речь пока не идет.

Медведев впервые вышел в финал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Грек Стефанос Циципас в полуфинальном поединке в Мельбурне без особого сопротивления отдал россиянину две первые партии. В третьем сете он попытался переломить ход встречи, но Медведев вовремя вернул игру под контроль и не стал доводить дело до четвертой партии. В воскресенье в финале ему предстоит сражение с первой ракеткой мира, неоднократным победителем Australian Open Новаком Джоковичем.

«Ростех» нашел способ построить мусорные заводы

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Дочка «Ростеха» рассчитывает, что построенные в следующие 35 лет заводы по сжиганию мусора принесут ей 3,3 трлн руб. Компания «РТ-Инвест» считает, что сделать проект прибыльным можно будет благодаря экологическому сбору и «зеленым» облигациям. Против такого подхода — Виктория Абрамченко. «Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор?» — спросила она.

Крымский мост закрыли из-за снегопада

Движение по Крымскому мосту было впервые в его истории перекрыто утром 19 февраля. Причиной стал сильнейший снегопад. Ездить стало небезопасно, и власти запретили проезд автотранспорта с обеих сторон, чтобы попытаться расчистить дорожное покрытие. В результате не обошлось без появления километровых пробок, изменений в расписании междугородных автобусов и необходимости отогревать замерзших водителей.

На Украине ввели санкции против Медведчука

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против нескольких украинских граждан. Под ограничения попали в том числе оппозиционный депутат Верховной рады Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. На их имущество будет наложен арест. Решение должен утвердить президент страны. Поводом для таких мер стало расследование Службы безопасности Украины по делу о финансировании терроризма.

Автор
Артем Филипенок
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