Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Путин против бессрочного президентства, министр цифрового развития уйдет в отставку, рабочая группа по Конституции внесет свои предложения, отставание от плана по расходам на нацпроекты; главные новости выходных — в обзоре РБК

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что он выступает против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.

В качестве негативного примера он назвал ситуацию, которая сложилась в СССР в 1980-е годы. Тогда в течение пяти лет из жизни ушли сразу несколько высокопоставленных чиновников.

По словам Путина, тогда «руководители страны один за одним, до конца дней оставаясь у власти, уходили, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти».

Президент отметил, что лучше к такой ситуации не возвращаться.

Министр цифрового развития уйдет в отставку

И.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков не войдет в состав нового правительства. Об этом РБК рассказал его знакомый, это подтвердили источник, близкий к министерству, а также источник, близкий к Кремлю.