Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что он выступает против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
- В качестве негативного примера он назвал ситуацию, которая сложилась в СССР в 1980-е годы. Тогда в течение пяти лет из жизни ушли сразу несколько высокопоставленных чиновников.
- По словам Путина, тогда «руководители страны один за одним, до конца дней оставаясь у власти, уходили, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти».
- Президент отметил, что лучше к такой ситуации не возвращаться.
Министр цифрового развития уйдет в отставку
И.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков не войдет в состав нового правительства. Об этом РБК рассказал его знакомый, это подтвердили источник, близкий к министерству, а также источник, близкий к Кремлю.