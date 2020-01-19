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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Путин против бессрочного президентства, министр цифрового развития уйдет в отставку, рабочая группа по Конституции внесет свои предложения, отставание от плана по расходам на нацпроекты; главные новости выходных — в обзоре РБК
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что он выступает против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.

  • В качестве негативного примера он назвал ситуацию, которая сложилась в СССР в 1980-е годы. Тогда в течение пяти лет из жизни ушли сразу несколько высокопоставленных чиновников.
  • По словам Путина, тогда «руководители страны один за одним, до конца дней оставаясь у власти, уходили, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти».
  • Президент отметил, что лучше к такой ситуации не возвращаться.

Министр цифрового развития уйдет в отставку

И.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков не войдет в состав нового правительства. Об этом РБК рассказал его знакомый, это подтвердили источник, близкий к министерству, а также источник, близкий к Кремлю.

  • По данным трех собеседников РБК, среди кандидатов на пост министра — председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
  • Источник, близкий к правительству, также назвал кандидатом на этот пост Максута Шадаева, вице-президента по цифровым платформам «Ростелекома» и гендиректора «РТ Лабс».
  • Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
  • Источники РБК также сообщили, что в правительство Михаила Мишустина не войдут и.о. вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко и и.о. вице-премьера по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец.

Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит свой вариант изменений

Сопредседатели рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что группа внесет свой вариант изменений в Основной закон.

  • Они отметили, что озвученные президентов Владимиром Путиным предложения о внесении изменений в Конституцию были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной Государственно-правовым управлением (ГПУ) президента с сопредседателями рабочей группы.
  • По их словам, группа оперативно подключилась к юридическому оформлению данных инициатив и в кратчайшие сроки отточила формулировки, а также выверила все юридические тонкости президентского законопроекта.
  • Следующей задачей группы будет анализ и систематизация поступающих через ее членов предложений в развитие «магистральных линий», которые обозначил Путин.
  • Кроме того, рабочей группе предстоит выработать и юридически оформить механизм общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
  • Путин предложил, в частности, наделить Госдуму правом утверждать главу правительства, чью кандидатуру предлагает президент, а также по представлению премьер-министра утверждать всех вице-премьеров и министров. Президент при этом лишится права отклонять утвержденных Госдумой глав министерств и будет обязан их утвердить.
     

На нацпроекты не успели израсходовать ₽150 млрд

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов по итогам 2019 года составили 91,4% от плана. Такие данные по состоянию на 1 января распространил Минфин.

  • Всего на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов в прошлом году в бюджете было заложено 1,75 трлн руб. По данным на 1 января, израсходовано 1,6 трлн руб. Процент исполнения расходов составил 91,4% — неосвоенными остались 150 млрд руб.
  • По данным портала «Электронный бюджет» на 9 января (первый рабочий день после новогодних праздников), отставание от плана еще выше — около 190 млрд руб.
  • По данным Минфина, почти полностью все предусмотренные средства освоены по нацпроектам «Наука» и «Культура» (по 99%), на третьем месте «Здравоохранение» с 98% исполнения. Хуже всего обстоят дела с расходами по нацпроектам «Цифровая экономика» (73,3%) и «Экология» (66,3%). По остальным проектам уровень исполнения превышает 87%.
  • По системе «Электронный бюджет» по состоянию на 30 декабря 2019 года другие данные: на исполнение проекта «Цифровая экономика» было потрачено чуть больше половины от плана — 53%, а на проект «Экология» — 62%. Расхождение с данными по лидерам небольшое: «Наука» и «Культура» — по 98%, «Здравоохранение» — 97%.
Автор: Михаил Юшков
Теги: главные новости
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Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
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Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений
Политика
Министр цифрового развития уйдет в отставку
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