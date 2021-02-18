Сколько банков лопнут, спор об успешности вузов. Главные новости РБК

- Согласно одному из указов Владимира Путина, принятому в 2012 году, к 2020 году пять отечественных вузов должны были войти в топ-100 мировых рейтингов. Но в первую сотню вузов двух мировых рейтингов в 2020 году попал лишь МГУ — 89-е место в рейтинге QS, 93-е место в рейтинге ARWU; в рейтинге THE он 189-й. Этот вуз не был участником проекта «5–100».
- В Минобрнауки с выводом аудиторов не согласны и считают, что в 2020 году этот план был перевыполнен. По версии министерства, в постановлении правительства, которое было принято в исполнение указа президента, учитываются в том числе и более узкие — предметные — рейтинги, которые показывают не позицию университета в целом, а позицию вуза по более узким научным направлениям или областям (математика, лингвистика, физика и т.п.). К 2020 году восемь вузов — участников проекта вошли в первую сотню международных предметных рейтингов.
- Чтобы российские вузы начали входить в международные институциональные рейтинги, им нужно переориентироваться на новые программы обучения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Нужно сделать так, чтобы студентов учили не только твердым фактам, но и навыкам и компетенциям, которые позволят быстрее осваивать новые сферы, — креативному мышлению, гибким навыкам, умению генерировать идеи, продукты и новые смыслы.
Подробнее о том, в чем недостатки программы «5–100» и как она все же помогла российским вузам, читайте в подробном материале РБК.
Сбербанк начал использовать систему оценки голоса должников
Сбербанк совместно со своим дочерним коллекторским агентством «АктивБизнесКонсалт» (АБК) начал применять в call-центрах новый метод анализа голосов должников, сообщил РБК гендиректор АБК Дмитрий Теплицкий. В Сбербанке использование сервиса при взыскании задолженности физических лиц подтвердили.
- Технология, разработанная «дочкой» коллекторской компании VS Robotics, встроена в программу, которой пользуются операторы call-центров. Она в режиме реального времени записывает голос человека, обрабатывает его, анализирует и передает данные с оценкой интонаций говорящего оператору. На этом основании оператор выбирает, как дальше строить диалог с должником — по сценарию заказчика или выбрать ситуационный скрипт, например, проявить больше эмпатии при разговоре с клиентом.
- Всего технология позволяет уловить семь видов реакции клиентов: это радость, удивление, нейтральное, страх, уныние, раздражение, злость. Спектр эмоций отражается в процентном отношении и может меняться в течение беседы с должником. Система позволяет предсказывать развитие разговора с коллектором с вероятностью 80%.
- По статистике около 15% должников в той или иной ситуации переходят на повышенные тона — из-за этого общение с коллекторами перестает быть конструктивным. Использование технологий распознавания эмоций позволяет снижать издержки и сделать взыскание долгов более эффективной практикой, считают в «Сбере». Кроме того, система распознает также эмоции оператора, это поможет предотвратить их выгорание, рассчитывают в банке.
Какие эмоции испытал корреспондент РБК при тестовом звонке от коллектора и что про перспективы разработанной технологии думают другие участники рынка, читайте в полной версии материала РБК.
Россияне назвали приоритеты для расходов государства в кризис
В 2020 году в России стало больше сторонников увеличения бюджетных расходов на здравоохранение, образование, выплату пенсий и экологию, а вот тех, кто считает, что нужно тратить деньги на оборону и безопасность, стало меньше, следует из опроса, организованного Высшей школы экономики (ВШЭ).
- О том, что государство должно увеличить траты на развитие больниц и на повышение зарплат медперсонала, говорили 65% респондентов. В 2018 году такой ответ давали 52%. Увеличивать траты нужно на профилактику заболеваний, на наем врачей-специалистов и повышение их квалификации, считают участники опроса. Более трети респондентов (34%) также сообщили, что готовы платить 2% от дохода за улучшение качества медицинского обслуживания.
- Выросло и число сторонников больших государственных трат на образование, то есть на развитие школ и детских садов, повышение зарплат воспитателям — теперь таких респондентов 54 против 43% в 2018-м. Выросло число тех, кто считает, что государство должно больше тратить на пенсии (45 против 41%). Сторонников роста госрасходов на экологию также стало больше — 41 против 34%.
- В 2020 году на второй план для жителей России отошли строительство дорог и жилья, а также оборона. В 2018 году дорожное строительство стояло вторым номером в списке приоритетов россиян по росту бюджетных трат (об этом говорили 46% опрошенных), то теперь таких респондентов только 37%. Роста трат государства на жилищное строительство ждут 27% (двумя годами ранее — 32%). Тех, кто считает приоритетом наращивание расходов на безопасность страны, стало меньше вдвое — 15 против 29%, число сторонников наращивания расходов на вооруженные силы сократилось с 17 до 8%.
За какими событиями следить сегодня
- В Московском областном суде пройдет слушание по по апелляционной жалобе адвокатов экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, осужденного на 15 лет за коррупционные преступления.
- Сразу несколько судебных заседаний связаны с несогласованными акциями в Москве: так, в Московском городском суде рассмотрят апелляции на законность домашнего ареста для Олега Навального и Марии Алехиной, обвиняемых в нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции. А в Пресненском суде Москвы рассмотрят уголовное дело в отношении Александра Мучаева — его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти во время несогласованной акции 23 января.
- Новейший марсоход NASA Mars2020 совершит посадку в кратере Джезеро.
- В Нью-Йорке пройдет заседание Совбеза ООН по проблеме COVID-19 и вакцинации.
- Отчетность «Газпром нефти, «Магнит» представит стратегию развития компании. Перед акционерами также отчитается также американская компания Walmart, а акции компаний нефтегазового сектора, вероятно, будут торговаться лучше рынка. Подробнее о том, что будет происходить на бирже — в подборке РБК.