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Сколько банков лопнут, спор об успешности вузов. Главные новости РБК

Сколько банков лопнут в 2021 году; почему Счетная палата и Минобрнауки не согласны в оценке проекта по развитию вузов; технология для распознавания эмоций должников; на что государство должно тратить деньги в кризис — в обзоре РБК

Эксперты спрогнозировали дефолт 33 российских банков

В ближайшие 12 месяцев большинство российских банков будут финансово устойчивыми, считают в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Однако, как следует из обзора агентства, 9% действующих участников рынка, или 33 кредитные организации, могут допустить дефолт.

  • В расчетную базу индекса вошли 366 банков, он рассчитан на исторической дефолтности банков и отражает математическое ожидание дефолтов. В то же время агентство не раскрывает список 33 банков, которым может грозить дефолт.
  • В прошлом году сформировался тренд на «естественное сокращение» рынка — увеличились случаи аннулирования лицензий по инициативе собственников или присоединения к более крупным игрокам, и часть прогнозируемых агентством дефолтов может реализоваться не через отзыв лицензий Банком России, а в результате добровольного ухода с рынка.
  • Давление на финансовое положение участников рынка будет связано не только с прямыми последствиями пандемии COVID-19, считают в агентстве. Среди других негативных факторов — качество активов, которыми владеют банки, и в целом снижение рентабельности банковского бизнеса. Финансовые результаты банков ухудшились не столько из-за потерь по кредитам, сколько из-за снижения маржинальности операций, считают эксперты.

Счетная палаты и Минобрнауки поспорили об успешности программы «5–100»

Ни один российский университет из числа участников программы по повышению конкурентоспособности вузов «5–100» не вошел в первую сотню институциональных рейтингов ведущих мировых университетов, говорится в докладе Счетной палаты. Ведомство анализировало эффективность господдержки вузов в рамках проекта, на реализацию которого за 7 лет потратили 80 млрд руб.

  • Согласно одному из указов Владимира Путина, принятому в 2012 году, к 2020 году пять отечественных вузов должны были войти в топ-100 мировых рейтингов. Но в первую сотню вузов двух мировых рейтингов в 2020 году попал лишь МГУ — 89-е место в рейтинге QS, 93-е место в рейтинге ARWU; в рейтинге THE он 189-й. Этот вуз не был участником проекта «5–100».
  • В Минобрнауки с выводом аудиторов не согласны и считают, что в 2020 году этот план был перевыполнен. По версии министерства, в постановлении правительства, которое было принято в исполнение указа президента, учитываются в том числе и более узкие — предметные — рейтинги, которые показывают не позицию университета в целом, а позицию вуза по более узким научным направлениям или областям (математика, лингвистика, физика и т.п.). К 2020 году восемь вузов — участников проекта вошли в первую сотню международных предметных рейтингов.
  • Чтобы российские вузы начали входить в международные институциональные рейтинги, им нужно переориентироваться на новые программы обучения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Нужно сделать так, чтобы студентов учили не только твердым фактам, но и навыкам и компетенциям, которые позволят быстрее осваивать новые сферы, — креативному мышлению, гибким навыкам, умению генерировать идеи, продукты и новые смыслы.

Подробнее о том, в чем недостатки программы «5–100» и как она все же помогла российским вузам, читайте в подробном материале РБК.

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Сбербанк начал использовать систему оценки голоса должников

Сбербанк совместно со своим дочерним коллекторским агентством «АктивБизнесКонсалт» (АБК) начал применять в call-центрах новый метод анализа голосов должников, сообщил РБК гендиректор АБК Дмитрий Теплицкий. В Сбербанке использование сервиса при взыскании задолженности физических лиц подтвердили.

  • Технология, разработанная «дочкой» коллекторской компании VS Robotics, встроена в программу, которой пользуются операторы call-центров. Она в режиме реального времени записывает голос человека, обрабатывает его, анализирует и передает данные с оценкой интонаций говорящего оператору. На этом основании оператор выбирает, как дальше строить диалог с должником — по сценарию заказчика или выбрать ситуационный скрипт, например, проявить больше эмпатии при разговоре с клиентом.
  • Всего технология позволяет уловить семь видов реакции клиентов: это радость, удивление, нейтральное, страх, уныние, раздражение, злость. Спектр эмоций отражается в процентном отношении и может меняться в течение беседы с должником. Система позволяет предсказывать развитие разговора с коллектором с вероятностью 80%.
  • По статистике около 15% должников в той или иной ситуации переходят на повышенные тона — из-за этого общение с коллекторами перестает быть конструктивным. Использование технологий распознавания эмоций позволяет снижать издержки и сделать взыскание долгов более эффективной практикой, считают в «Сбере». Кроме того, система распознает также эмоции оператора, это поможет предотвратить их выгорание, рассчитывают в банке.

Какие эмоции испытал корреспондент РБК при тестовом звонке от коллектора и что про перспективы разработанной технологии думают другие участники рынка, читайте в полной версии материала РБК.

Россияне назвали приоритеты для расходов государства в кризис

В 2020 году в России стало больше сторонников увеличения бюджетных расходов на здравоохранение, образование, выплату пенсий и экологию, а вот тех, кто считает, что нужно тратить деньги на оборону и безопасность, стало меньше, следует из опроса, организованного Высшей школы экономики (ВШЭ).

  • О том, что государство должно увеличить траты на развитие больниц и на повышение зарплат медперсонала, говорили 65% респондентов. В 2018 году такой ответ давали 52%. Увеличивать траты нужно на профилактику заболеваний, на наем врачей-специалистов и повышение их квалификации, считают участники опроса. Более трети респондентов (34%) также сообщили, что готовы платить 2% от дохода за улучшение качества медицинского обслуживания.
  • Выросло и число сторонников больших государственных трат на образование, то есть на развитие школ и детских садов, повышение зарплат воспитателям — теперь таких респондентов 54 против 43% в 2018-м. Выросло число тех, кто считает, что государство должно больше тратить на пенсии (45 против 41%). Сторонников роста госрасходов на экологию также стало больше — 41 против 34%.
  • В 2020 году на второй план для жителей России отошли строительство дорог и жилья, а также оборона. В 2018 году дорожное строительство стояло вторым номером в списке приоритетов россиян по росту бюджетных трат (об этом говорили 46% опрошенных), то теперь таких респондентов только 37%. Роста трат государства на жилищное строительство ждут 27% (двумя годами ранее — 32%). Тех, кто считает приоритетом наращивание расходов на безопасность страны, стало меньше вдвое — 15 против 29%, число сторонников наращивания расходов на вооруженные силы сократилось с 17 до 8%.

За какими событиями следить сегодня

  • В Московском областном суде пройдет слушание по по апелляционной жалобе адвокатов экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, осужденного на 15 лет за коррупционные преступления.
  • Сразу несколько судебных заседаний связаны с несогласованными акциями в Москве: так, в Московском городском суде рассмотрят апелляции на законность домашнего ареста для Олега Навального и Марии Алехиной, обвиняемых в нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции. А в Пресненском суде Москвы рассмотрят уголовное дело в отношении Александра Мучаева — его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти во время несогласованной акции 23 января.
  • Новейший марсоход NASA Mars2020 совершит посадку в кратере Джезеро.
  • В Нью-Йорке пройдет заседание Совбеза ООН по проблеме COVID-19 и вакцинации.
  • Отчетность «Газпром нефти, «Магнит» представит стратегию развития компании. Перед акционерами также отчитается также американская компания Walmart, а акции компаний нефтегазового сектора, вероятно, будут торговаться лучше рынка. Подробнее о том, что будет происходить на бирже — в подборке РБК.
Автор
Наталья Демченко
банки пандемия дефолт долги коллекторы распознавание речи эмоции Минобрнауки Счетная палата Алексей Кудрин бюджетные расходы кризис главные новости ...
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