Сколько банков лопнут, спор об успешности вузов. Главные новости РБК

Сколько банков лопнут в 2021 году; почему Счетная палата и Минобрнауки не согласны в оценке проекта по развитию вузов; технология для распознавания эмоций должников; на что государство должно тратить деньги в кризис — в обзоре РБК

Эксперты спрогнозировали дефолт 33 российских банков

В ближайшие 12 месяцев большинство российских банков будут финансово устойчивыми, считают в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Однако, как следует из обзора агентства, 9% действующих участников рынка, или 33 кредитные организации, могут допустить дефолт.

В расчетную базу индекса вошли 366 банков, он рассчитан на исторической дефолтности банков и отражает математическое ожидание дефолтов. В то же время агентство не раскрывает список 33 банков, которым может грозить дефолт.

В прошлом году сформировался тренд на «естественное сокращение» рынка — увеличились случаи аннулирования лицензий по инициативе собственников или присоединения к более крупным игрокам, и часть прогнозируемых агентством дефолтов может реализоваться не через отзыв лицензий Банком России, а в результате добровольного ухода с рынка.

Давление на финансовое положение участников рынка будет связано не только с прямыми последствиями пандемии COVID-19, считают в агентстве. Среди других негативных факторов — качество активов, которыми владеют банки, и в целом снижение рентабельности банковского бизнеса. Финансовые результаты банков ухудшились не столько из-за потерь по кредитам, сколько из-за снижения маржинальности операций, считают эксперты.

Счетная палаты и Минобрнауки поспорили об успешности программы «5–100»

Ни один российский университет из числа участников программы по повышению конкурентоспособности вузов «5–100» не вошел в первую сотню институциональных рейтингов ведущих мировых университетов, говорится в докладе Счетной палаты. Ведомство анализировало эффективность господдержки вузов в рамках проекта, на реализацию которого за 7 лет потратили 80 млрд руб.