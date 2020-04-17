Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Больных ОРВИ начнут штрафовать за нарушение самоизоляции, S&P ухудшило прогноз для мировой экономики, Трамп рассказал о плане смягчения карантина, новый способ мошенничества. Главные новости — в обзоре РБК

В Москве штрафы за нарушение самоизоляции распространили на больных ОРВИ

В столице за нарушение режима самоизоляции начнут штрафовать всех, у кого выявили ОРВИ, сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее в мэрии заявили, что всем пациентам с ОРВИ будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус», так как симптомы обоих заболеваний на ранних стадиях схожи. Этим пациентам, а также тем, кто с ними проживает, будут выдавать предписание об обязательной самоизоляции.

«Значит, на них распространятся все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным диагнозом COVID», — заявили в штабе.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 16,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Всего в столице умерли 127 человек, еще 1,3 тыс. вылечились. Общее количество заражений COVID-19 в России приблизилось к 28 тыс.



S&P сменило прогноз для мировой экономики с роста на падение из-за вируса

По итогам 2020 года мировая экономика не только не покажет рост, но и уйдет в минус на 2,4%, прогнозируют эксперты S&P Global Ratings. Еще 31 марта они предсказывали, что рост мирового ВВП в этом году составит 0,4%.