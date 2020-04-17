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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Больных ОРВИ начнут штрафовать за нарушение самоизоляции, S&P ухудшило прогноз для мировой экономики, Трамп рассказал о плане смягчения карантина, новый способ мошенничества. Главные новости — в обзоре РБК

В Москве штрафы за нарушение самоизоляции распространили на больных ОРВИ

В столице за нарушение режима самоизоляции начнут штрафовать всех, у кого выявили ОРВИ, сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

  • Ранее в мэрии заявили, что всем пациентам с ОРВИ будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус», так как симптомы обоих заболеваний на ранних стадиях схожи. Этим пациентам, а также тем, кто с ними проживает, будут выдавать предписание об обязательной самоизоляции.
  • «Значит, на них распространятся все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным диагнозом COVID», — заявили в штабе.
  • По последним данным, в Москве зарегистрировано 16,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Всего в столице умерли 127 человек, еще 1,3 тыс. вылечились. Общее количество заражений COVID-19 в России приблизилось к 28 тыс.


S&P сменило прогноз для мировой экономики с роста на падение из-за вируса

По итогам 2020 года мировая экономика не только не покажет рост, но и уйдет в минус на 2,4%, прогнозируют эксперты S&P Global Ratings. Еще 31 марта они предсказывали, что рост мирового ВВП в этом году составит 0,4%.

  • «Влияние COVID-2019 на экономику оказалось более длительным и сильным, чем ожидалось ранее, и мы снова ухудшили наши макропрогнозы», — сообщили в S&P. При этом в 2021 году, полагают эксперты, ВВП стран мира вырастет на 5,9%.
  • По прогнозу Международного валютного фонда, мировая экономика к концу года упадет еще сильнее, на 3%. Это будет первая мировая рецессия с 2009 года.

Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

Аферисты под видом социальных работников начали обзванивать банковских клиентов, чтобы «помочь» оформить QR-пропуска для перемещения по Москве и Подмосковью во время самоизоляции. На самом же деле мошенники пытаются завладеть их персональными данными.

  • Новую схему обнаружил ВТБ. Несколько клиентов, которым поступили такие звонки, сообщили об этом в контакт-центр банка, и в результате утечку данных удалось предотвратить. Попытки подобного мошенничества зафиксировали Сбербанк и Росбанк.
  • Мошенники уже используют тему коронавируса для хищения денег с карт. Популярность набирают фишинговые сайты, которые направлены на получение данных банковских карт. Это, например, страницы якобы для проверки наличия штрафов за нарушение карантина или для получения компенсаций и помощи от правительства России.
  • По данным ЦБ, в 2019 году в 69% случаев при хищении денежных средств с банковских счетов мошенники использовали социальную инженерию (психологические методы выманивания у граждан необходимых сведений).


Трамп заявил о плане снятия ограничений из-за вируса в США «шаг за шагом»

Президент США Дональд Трамп возложил на губернаторов штатов обязанности по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса. «Вы все способные люди, в некоторых случаях очень способные. И вам предстоит самим решать», — передает его слова CNN.

  • Каждый губернатор должен принимать решение исходя из конкретной обстановки в каждом регионе. «Мы не открываем все и сразу, но делаем шаг за шагом», — цитирует президента Reuters.
  • Белый дом настаивает, что перед снятием ограничений в штате должен наблюдаться спад новых выявленных случаев коронавируса в течение двух недель. Если после этого снова будет зафиксирован всплеск заражений, ограничения стоит вернуть, передает Bloomberg.
  • США по-прежнему занимают первое место в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией — более 670 тыс. человек. Выздоровели 56 тыс. пациентов, скончались от болезни 33 тыс. человек.
Автор: Сергей Витько
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