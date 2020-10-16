Банки отключат мошенников, гиперзвуковое оружие США. Главные новости РБК

Власти изменят систему доступа банков к средствам госкомпаний, армии США пообещали гиперзвуковое оружие в 2023 году, ВОЗ заявила о низкой эффективности лекарств, которыми лечили Трампа; основные события — в обзоре РБК

Систему доступа банков к средствам госкомпаний предложили изменить

В Госдуме предложили допускать к работе со средствами госкорпораций, предприятий ОПК, а также со счетами эскроу банки в зависимости от рейтинга, а не размера капитала.

Сейчас главным принципом доступа банков к ресурсам госкорпораций, госкомпаний, пенсионным накоплениям и другим средствам служат размер капитала от 1 млрд руб. и наличие в договоре обязательства досрочно вернуть депозит и начисленные проценты, если кредитная организация перестала удовлетворять требованиям закона. Рейтинг выступает дополнительным критерием. Предлагается сделать его главным.

По словам главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, Минфин и ЦБ «концептуально поддержали законопроект».

Кроме того, банковское сообщество предложило разрешить процессинговым центрам прекращать обслуживание сомнительных предприятий. Сейчас сделать это не позволяет запрет, введенный после попадания российско-венесуэльского банка под санкции США.

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