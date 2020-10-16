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Банки отключат мошенников, гиперзвуковое оружие США. Главные новости РБК

Власти изменят систему доступа банков к средствам госкомпаний, армии США пообещали гиперзвуковое оружие в 2023 году, ВОЗ заявила о низкой эффективности лекарств, которыми лечили Трампа; основные события — в обзоре РБК

Систему доступа банков к средствам госкомпаний предложили изменить

В Госдуме предложили допускать к работе со средствами госкорпораций, предприятий ОПК, а также со счетами эскроу банки в зависимости от рейтинга, а не размера капитала.

  • Сейчас главным принципом доступа банков к ресурсам госкорпораций, госкомпаний, пенсионным накоплениям и другим средствам служат размер капитала от 1 млрд руб. и наличие в договоре обязательства досрочно вернуть депозит и начисленные проценты, если кредитная организация перестала удовлетворять требованиям закона. Рейтинг выступает дополнительным критерием. Предлагается сделать его главным.
  • По словам главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, Минфин и ЦБ «концептуально поддержали законопроект».
  • Кроме того, банковское сообщество предложило разрешить процессинговым центрам прекращать обслуживание сомнительных предприятий. Сейчас сделать это не позволяет запрет, введенный после попадания российско-венесуэльского банка под санкции США.

Военные США получат гиперзвуковое оружие в 2023 году

Гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск в 2023 году, пообещал глава Пентагона Марк Эспер.

  • Эспер отметил, что гиперзвуковое оружие находится «на вершине списка приоритетов» вооруженных сил США: на его разработку направлены беспрецедентные человеческие и финансовые ресурсы.
  • В начале сентября Соединенные Штаты объявили об успешном испытании двух прототипов гиперзвуковой ракеты. Однако оба не совершали самостоятельный полет, а проходили испытания на нагрузки и возможность выдержать заявленную скорость.
  • Гиперзвуковое оружие разрабатывается и в России. В конце июля Минобороны сообщало, что испытания завершаются успешно.

В ВОЗ заявили о низкой эффективности лекарства, которым лечили Трампа

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Исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показало, что экспериментальное лекарство, которым лечили президента США Дональда Трампа, не повышает шансы больных COVID-19 на выживание. В июле ВОЗ сообщала, что ремдесивир снижает вероятность госпитализации.

  • Лечение коронавирусной инфекции экспериментальным препаратом ремдесивир не оказывает существенного влияния на смертность пациентов. К такому выводу пришли специалисты ВОЗ после исследования лечения 11,2 тыс. пациентов с коронавирусом.
  • Ни одно из лекарств не повлияло на шансы пациента на выживание и не снизило потребности в искусственной вентиляции легких, выяснили эксперты.
  • Речь идет не только о ремдесивире, но и о препаратах гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон. Кроме того, исследование ВОЗ показало, что эти лекарства практически не сокращают время пребывания пациента с COVID-19 в больнице.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Аналитики негативно оценили возможность покупки «Системой» Тинькофф Банка

Возможная покупка Тинькофф Банка негативно повлияет и на МТС, и на АФК «Система», оценили аналитики Газпромбанка и «Атона» в своих отчетах. У компаний увеличится долговая нагрузка, что повлияет на отношения с банками-кредиторами.

  • Если МТС или АФК «Система» придется взять на себя дополнительный долг в размере около 425 млрд руб., это приведет к значительному увеличению долговой нагрузки — соотношение чистый долг/EBITDA может вырасти, пишут аналитики «Атона». Увеличение долговой нагрузки может затронуть соглашения компаний с банками.
  • АФК «Система» — закредитованная компания и увеличить долговую нагрузку почти в два раза без согласия банков-кредиторов практически невозможно, объясняет аналитик «Атона» Виктор Дима. На момент продажи в конце сентября «Детского мира» долговые обязательства «Системы» составляли 175 млрд руб.
  • Если гипотетическим приобретателем выступит МТС, сделка может снизить способность компании к сохранению текущей дивидендной политики, предостерегают аналитики Газпромбанка. Кроме того, входящий в группу компаний МТС Банк — прямой конкурент Тинькофф Банка, поэтому непонятно, каким образом будет реализовываться синергия, указано в отчете «Атона».
Автор
Владислав Гордеев
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