Что случилось за день. Главные новости РБК

В Москве закрывают школы и запрещают массовые мероприятия, нефть Brent упала ниже $30 за баррель, КС одобрил поправки в Конституцию, у ФРС закончились инструменты; главные новости – в обзоре РБК

Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса

Столичные власти расширяют список мер, направленных против распространения коронавируса. Среди них — закрытие школ и запрет на мероприятия с участием более 50 человек.

Школы Москвы будут закрыты с 21 марта до 12 апреля. Работа кружков и секций также приостановлена. Но это не означает, что дети уходят на каникулы, они должны находиться дом.

До 10 апреля на улице и в помещениях нельзя будет проводить любые досуговые мероприятия, в том числе культурные и спортивные, в помещениях — с численностью более 50 человек. Водители наземного транспорта перестанут продавать билеты.

Прибывшие в Москву из США, стран Европы, в том числе из Украины и Белоруссии, должны оставаться дома на двухнедельный карантин. Пожилым москвичам, находящимся в группе риска по заболеванию, рекомендуется не выходить из дома без надобности.

Согласно последним официальным данным, в России выявлено 93 случая заражения коронавирусной инфекцией.



Цена нефти Brent упала ниже уровня $30 за баррель

Днем в понедельник, 16 марта, нена на нефть марки Brent опустилась на 12,7%, до $29,55 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. Это минимальное значение с ноября 2003 года. Стоимость майского фьючерса на техасскую WTI упала на 10,75%, до $28,32 за баррель.