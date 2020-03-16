Что случилось за день. Главные новости РБК
Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса
Столичные власти расширяют список мер, направленных против распространения коронавируса. Среди них — закрытие школ и запрет на мероприятия с участием более 50 человек.
- Школы Москвы будут закрыты с 21 марта до 12 апреля. Работа кружков и секций также приостановлена. Но это не означает, что дети уходят на каникулы, они должны находиться дом.
- До 10 апреля на улице и в помещениях нельзя будет проводить любые досуговые мероприятия, в том числе культурные и спортивные, в помещениях — с численностью более 50 человек. Водители наземного транспорта перестанут продавать билеты.
- Прибывшие в Москву из США, стран Европы, в том числе из Украины и Белоруссии, должны оставаться дома на двухнедельный карантин. Пожилым москвичам, находящимся в группе риска по заболеванию, рекомендуется не выходить из дома без надобности.
- Согласно последним официальным данным, в России выявлено 93 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Цена нефти Brent упала ниже уровня $30 за баррель
Днем в понедельник, 16 марта, нена на нефть марки Brent опустилась на 12,7%, до $29,55 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. Это минимальное значение с ноября 2003 года. Стоимость майского фьючерса на техасскую WTI упала на 10,75%, до $28,32 за баррель.