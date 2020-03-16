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Что случилось за день. Главные новости РБК

В Москве закрывают школы и запрещают массовые мероприятия, нефть Brent упала ниже $30 за баррель, КС одобрил поправки в Конституцию, у ФРС закончились инструменты; главные новости – в обзоре РБК

Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса

Столичные власти расширяют список мер, направленных против распространения коронавируса. Среди них — закрытие школ и запрет на мероприятия с участием более 50 человек.

  • Школы Москвы будут закрыты с 21 марта до 12 апреля. Работа кружков и секций также приостановлена. Но это не означает, что дети уходят на каникулы, они должны находиться дом.
  • До 10 апреля на улице и в помещениях нельзя будет проводить любые досуговые мероприятия, в том числе культурные и спортивные, в помещениях — с численностью более 50 человек. Водители наземного транспорта перестанут продавать билеты.
  • Прибывшие в Москву из США, стран Европы, в том числе из Украины и Белоруссии, должны оставаться дома на двухнедельный карантин. Пожилым москвичам, находящимся в группе риска по заболеванию, рекомендуется не выходить из дома без надобности.
  • Согласно последним официальным данным, в России выявлено 93 случая заражения коронавирусной инфекцией.


Цена нефти Brent упала ниже уровня $30 за баррель

Днем в понедельник, 16 марта, нена на нефть марки Brent опустилась на 12,7%, до $29,55 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. Это минимальное значение с ноября 2003 года. Стоимость майского фьючерса на техасскую WTI упала на 10,75%, до $28,32 за баррель.

  • Причина падения цен — усиление опасений замедления мировой экономики и падения спроса вместе с растущей добычей сырья. На настроения инвесторов повлияла макроэкономическая статистика из Китая. В январе-феврале объем промышленного производства в КНР из-за коронавируса и карантина упал на 13,5%. Падение стало рекордным за последние 30 лет.
  • ФРС, которая ранее опустила базовую ставку до околонулевых значений, а также действия других крупнейших центробанков не смогли стабилизировать рынки. Не помогло и заявление президента США Дональда Трампа об увеличении объема закупок нефти в американский стратегический резерв.


Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Инициированные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию являются законными. Такое решение принял Конституционный суд.

  • «Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами», — говорится в решении суда.
  • В частности, одобрена поправка, обнуляющая президентские сроки, и позволяющая Путину участвовать в выборах 2024 года. «Решение вопроса о предельном числе сроков полномочий президента обусловлено балансом конституционных ценностей. <…> В любом случае глава государства при избрании на новый срок должен будет получить поддержку граждан на конкурентных выборах», — говорится в документе.
  • Судьи также решили, что указание на веру в бога в Конституции не вводит обязательность религиозных убеждений, а подчеркивает необходимость их учета в госполитике.
  • Положение о браке как союзе мужчины и женщины «не означает дискриминацию» однополых союзов. «Государство не обязано признавать семьями отношения лиц одного пола», — решил КС.

Американская ФРС исчерпала традиционные меры по борьбе с кризисом

Федеральная резервная система (ФРС) США 15 марта, не дожидаясь планового заседания, снизила ключевую ставку на целый процентный пункт, до 0–0,25% годовых. Помимо прочего, регулятор заявил о возобновлении «количественного смягчения» (QE), при котором он скупает на рынке ценные бумаги.

  • Американский центробанк сыграл на опережение и не стал дожидаться, пока коронавирус сильнее ударит по экономике, отмечают эксперты. Скорость и серьезность решений ФРС может также объясняться резким падением американского фондового рынка.
  • Однако реакция фондовых индексов США на решения ФРС оказалась неожиданной: в первые минуты торгов в США индекс Dow Jones упал на 9,7%, S&P 500 — на 8,1%, NASDAQ — на 6,1%.
  • Федрезерв уже исчерпал конвенциональные меры по стимулированию экономики, говорит стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов. Поэтому на первый план выйдут меры налогово-бюджетного характера, прогнозирует он.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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