Что случилось за день. Главные новости РБК

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Скворцова назвала группу крови большинства заболевших коронавирусом

Коронавирус чаще всего обнаруживают у людей со второй группой крови, сообщила экс-глава Минздрава, а ныне глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«На втором месте — первая и третья [группы крови]. И реже всего действительно редкая группа — четвертая», — сказал она. По ее мнению, это может быть связано со статистикой распространенности групп крови. Вторая группа крови по статистике — самая распространенная среди европейцев. В мире чаще всего встречается первая группа.

Скворцова также рассказала о результатах лечения коронавируса препаратом от малярии «Мефлохином». К концу первой недели его применения 70% участников испытаний «гарантированно не имеют вируса», сказал она.

Определенные преимущества от использования препарата наблюдаются у больных средней тяжести. Скворцова уточнила, что речь идет о промежуточных данных.



РФС решил возобновить чемпионат России по футболу

Футбольный чемпионат в России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса после 22 туров. В пятницу, 15 мая, исполком РФС решил возобновить сезон РПЛ. Окончательное решение примут федеральные и региональные власти.