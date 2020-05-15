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Что случилось за день. Главные новости РБК

Группа крови большинства заболевших коронавирусом, возобновление футбольного чемпионата, Лавров — о свободе после пандемии, Сечин просит резко снизить тарифы «Транснефти» и РЖД; главные новости — в обзоре РБК

Скворцова назвала группу крови большинства заболевших коронавирусом

Коронавирус чаще всего обнаруживают у людей со второй группой крови, сообщила экс-глава Минздрава, а ныне глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

  • «На втором месте — первая и третья [группы крови]. И реже всего действительно редкая группа — четвертая», — сказал она. По ее мнению, это может быть связано со статистикой распространенности групп крови. Вторая группа крови по статистике — самая распространенная среди европейцев. В мире чаще всего встречается первая группа.
  • Скворцова также рассказала о результатах лечения коронавируса препаратом от малярии «Мефлохином». К концу первой недели его применения 70% участников испытаний «гарантированно не имеют вируса», сказал она.
  • Определенные преимущества от использования препарата наблюдаются у больных средней тяжести. Скворцова уточнила, что речь идет о промежуточных данных.


РФС решил возобновить чемпионат России по футболу

Футбольный чемпионат в России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса после 22 туров. В пятницу, 15 мая, исполком РФС решил возобновить сезон РПЛ. Окончательное решение примут федеральные и региональные власти.

  • Согласно планам РФС, сезон будет доигран в период с 21 июня по 22 июля. За этот месяц командам предстоит сыграть восемь туров. Точное расписание матчей будет опубликовано позднее.
  • Все игры при этом будут проходить без зрителей. Командам позволят делать за матч по пять замен (три по ходу игры и две в перерыве).
  • В случае форс-мажора и новой приостановки сезона итоговые места в турнирной таблице будут определены по текущему положению после последнего сыгранного тура. Сейчас лидером является «Зенит».


Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» после победы над COVID-19

После завершения пандемии мир вряд ли сможет вернуться к «абсолютно свободной системе общения, которая существовала» прежде, заявил в интервью РБК глава МИД России Сергей Лавров.

  • Министр считает, что снятие ограничений будет постепенным и восстановление международных связей во всех сферах деятельности займет длительное время.
  • Перестраховочные меры для обеспечения безопасности будут приниматься, в частности, на транспорте — внутри самолетов, поездов. Впрочем, очень жестких мер глава МИДа не ожидает.
  • Также не ожидает министр и введения в России выездных виз. По его словам, в этом нет никакой необходимости.


Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в письме и.о. премьера Андрею Белоусову попросил в 2–2,5 раза снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД.

  • По словам Сечина, стоимость российского сорта нефти Urals в апреле 2020 года (1160 руб. за баррель) упала до уровня декабря 2008 года (1080 руб.). При этом транспортные тарифы остались на докризисных уровнях. С 2008-го они выросли в 2,5 раза для услуг «Транснефти» и в два раза для услуг РЖД.
  • Глава «Роснефти» попросил Белоусова поддержать снижение тарифов до уровня декабря 2008 года и сохранить их на весь период действия соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, то есть до мая 2022 года.
  • Представители монополий привели несколько аргументов против. В частности, в «Транснефти» отметили, что в 2008 году стоимость прокачки рассчитывалась без учета сетевого тарифа, который затем вырос для покрытия затрат на строительство магистральных трубопроводов. В РЖД заявили, что уже предоставляют скидки на почти 40% объема перевозок «Роснефти».
  • Эксперты полагают, что снижение тарифов не пройдет бесследно для РЖД и «Транснефти». Это может привести к резкому падению их операционного денежного потока и сократить возможности платить дивиденды. В этой ситуации без государственных займов им не обойтись.
Автор: Сергей Витько
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