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Что случилось за день. Главные новости РБК

Лукашенко пригрозил забрать транзитную нефть, FT узнала обоснование санкций против Дерипаски, власти предложили снять ограничение на закупки иностранных лекарств, посольство в Турции получило угрозы; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Reuters

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если в феврале его страна не получит от России необходимый объем нефти, Минск начнет забирать сырье, идущее транзитом в Европу.

  • По межправительственному соглашению Москва должна поставлять Минску 24 млн т нефти ежегодно, то есть 2 млн т в месяц. Лукашенко заявил, что в январе Белоруссия недополучила 1,5 млн т. «Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн т добирать», — сказал он.
  • Лукашенко также не исключил, что Минск может использовать одну из веток трубопровода «Дружба», по которому Москва поставляет нефть в Европу, для реверса сырья в Белоруссию.
  • Представитель группы «Сафмар» говорил, что в январе Минску поставили 500 тыс. т, еще 450 тыс. т поставят в феврале.

FT раскрыла основания санкций США против Дерипаски

Минфин США объяснил введение санкций в отношении миллиардера Олега Дерипаски его участием в инвестпроектах в Сочи перед Олимпиадой, а также финансированием проектов по просьбам президента Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников, а также участием в отмывании средств «в интересах Путина», сообщила газета Financial Times.

  • Издание опубликовало письмо управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое, как утверждается, было направлено адвокатам Дерипаски.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью публикацию о том, что Дерипаска владел активами и занимался отмыванием «в интересах Путина». Дерипаска назвал публикацию FT очередной порцией брехни».
  • Дерипаска подпал под санкции в апреле 2018 года, вместе с ним в списке оказались его компании — ГАЗ, UC Rusal, En+, «Евросибэнерго». С трех последних санкции сняли после того, как бизнесмен сократил долю в En+ до уровня менее 50%. После этого Дерипаска подал в суд на Минфин США, заявив, что ведомство незаконно ввело санкции, из-за которых он понес $7,5 млрд ущерба.

Мишустин поручил снять ограничение на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП).

  • Речь идет об отмене постановления правительства от 30 ноября 2015 года, согласно которому госзаказчик должен отклонять все заявки на поставки иностранных препаратов, если в конкурсе есть заявки от поставщиков из ЕАЭС.
  • В ЖНВЛП входят в том числе препараты для лечения редких генетических и онкологических заболеваний. Государство покупает их, распределяет по больницам и устанавливает цены на них.
  • Мишустин также распорядился создать проект перечня лекарств, применяемых для лечения онкологии. Кроме того, на Росздравнадзор предложено возложить ответственность за мониторинг ассортимента и объема препаратов из ЖНВЛП.

В Турции усилили меры безопасности посольства России из-за угроз

Власти Турции приняли дополнительные меры по охране российской дипмиссии после того, как в адрес посла Алексея Ерхова поступили угрозы.

  • По словам Ерхова, угрозы начали поступать после обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, где между Турцией и правительственными войсками произошли столкновения. Посол заявил, что в турецком сегменте соцсетей появляются антироссийские комментарии. Подобное наблюдалось пять лет назад, но причиной тогда был не Идлиб, а Алеппо, сказал Ерхов.
  • В последние дни ситуация обострилась, и посольство попросило власти о дополнительной охране, рассказала пресс-атташе посольства Ирина Касимова. Она заявила, что в соцсетях люди лишь выплескивают свой гнев и какие-то действия вряд ли последуют, но дипмиссия должна реагировать.
  • В 2016 году посол России в Турции Андрей Карлов был убит бывшим полицейским Мевлютом Алтынташем. Он выстрелил дипломату в спину, после чего начал выкрикивать призывы «не забывать Алеппо».
Автор: Константин Нагаев
Теги: главные новости, последние новости
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