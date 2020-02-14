Что случилось за день. Главные новости РБК

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Лукашенко пригрозил забрать транзитную нефть, FT узнала обоснование санкций против Дерипаски, власти предложили снять ограничение на закупки иностранных лекарств, посольство в Турции получило угрозы; главные новости — в обзоре РБК

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Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если в феврале его страна не получит от России необходимый объем нефти, Минск начнет забирать сырье, идущее транзитом в Европу.

По межправительственному соглашению Москва должна поставлять Минску 24 млн т нефти ежегодно, то есть 2 млн т в месяц. Лукашенко заявил, что в январе Белоруссия недополучила 1,5 млн т. «Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн т добирать», — сказал он.

Лукашенко также не исключил, что Минск может использовать одну из веток трубопровода «Дружба», по которому Москва поставляет нефть в Европу, для реверса сырья в Белоруссию.

Представитель группы «Сафмар» говорил, что в январе Минску поставили 500 тыс. т, еще 450 тыс. т поставят в феврале.

FT раскрыла основания санкций США против Дерипаски

Минфин США объяснил введение санкций в отношении миллиардера Олега Дерипаски его участием в инвестпроектах в Сочи перед Олимпиадой, а также финансированием проектов по просьбам президента Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников, а также участием в отмывании средств «в интересах Путина», сообщила газета Financial Times.