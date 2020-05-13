Что случилось за день. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 73,58 (+0,15) Quote, 13:59
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 79,78 (+0,34) Quote, 13:59
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Политика, 20:25 Володин предложил Мурашко снять маску на выступлении в Госдуме Политика, 20:17 ЕС расширил список аэропортов России с риском заражения COVID-19 Общество, 20:08 СНБО Украины предложил Зеленскому продлить санкции против «ВКонтакте» Политика, 20:04 Страны Европы и Азии начали снимать введенные из-за пандемии ограничения Политика, 20:03 СМИ узнали о согласовании «Зенитом» нового контракта с Семаком Спорт, 19:44 В 2020 году женщины стали интересоваться биткоином на 43% больше Крипто, 19:34 Минобрнауки предложило провести ЕГЭ в этом году дистанционно Общество, 19:33 Нерезиденты в три раза сократили покупки валюты в апреле Финансы, 19:31 В «Нафтогазе» объяснили увольнение Витренко Бизнес, 19:29 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:19 Сбербанк продлил обслуживание карт с истекшим сроком Финансы, 19:05 Курс доллара вырос до ₽74 впервые с 8 мая Quote, 19:05 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 мая Общество, 19:02
Общество ,  
0 

Что случилось за день. Главные новости РБК

Два региона России начали подготовку к объединению, депутаты расширят полномочия полиции, Путин обратил внимание на «упавший» портал госуслуг, FESCO потребовала от своих акционеров возврата $1 млрд; главные новости — в обзоре РБК

Главы Архангельской области и НАО подписали меморандум об объединении

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. В дальнейшем вопрос об объединении будет вынесен на референдум на обеих территориях.

  • Площадь Архангельской области больше НАО в 2,3 раза (413 тыс. против 176 тыс. кв. км), население — в 25 раз (1,1 млн человек против 44 тыс.), внутренний региональный продукт (ВРП) в 2017 году — в 1,7 раза (467,077 млрд против 276,485 млрд руб.).
  • Источники РБК, близкие к властям обоих субъектов, накануне говорили, что объединение выгодно не только дотационной Архангельской области (ее госдолг — порядка 30 млрд руб.), но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов.
  • Помимо перераспределения финансовых потоков эксперты указывают также на политическую причину объединения. «Архангельску, думаю, также хотят поменять повестку: вместо протестного, раскачавшего систему Шиеса — объединение регионов», — считает политолог Екатерина Курбангалеева.


Полиции разрешат вскрывать автомобили, оцеплять здания и входить в жилье

В Госдуму поступил правительственный законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции, который освободит их от ответственности за действия, совершенные при выполнении обязанностей. Законопроект еще будут рассматривать депутаты Госдумы.

  • Закон «О полиции», в частности, предлагается дополнить нормой, которая позволит полицейским проникать в жилые и иные помещения для задержания лиц, скрывающихся с места преступления.
  • Поправки также наделят их правом вскрывать транспортные средства «в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность», или если в них заперся преступник.
  • Кроме того, проект закона предлагает наделить их правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов. В границах оцепления они смогут проводить осмотр как граждан, так и автомобилей и находящихся в них грузов.


Путин заявил о не справившемся с потоком заявок портале госуслуг

В первый день приема заявок на выплаты семьям с детьми произошел технический сбой в работе портала госуслуг, через который граждане могли эти заявки оформить. На проблему обратил внимание президент Владимир Путин.

  • За день на портал поступило свыше миллиона заявок. «И портал госуслуг не справился с этим объемом обращений <…>. Знаю, что сейчас коллеги из Министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание», — сказал Путин на очередном правительственном онлайн-совещании.
  • 11 мая президент предложил ряд мер поддержки граждан и бизнеса. В частности, россияне, у которых есть дети в возрасте от трех до 16 лет, смогут получить разовую выплату в размере 10 тыс. руб., а семьи, которые имеют детей в возрасте до трех лет, смогут претендовать на ежемесячные выплаты (с апреля по июнь) по 5 тыс. руб.


Группа FESCO потребовала от Магомедова и TPG вернуть $1 млрд

Структуры транспортной группы FESCO потребовали от ее крупнейших акционеров — арестованного бизнесмена Зиявудина Магомедова и американского инвестфонда TPG Group — вернуть им кредиты на общую сумму $1,046 млрд, которые они привлекали на выкуп группы в 2012 году. Их доли в FESCO заложены в ВТБ.

  • «Мы напоминаем вам, что несколько кредитов вместе с накопленными процентами подлежат оплате, а срок платежа по остальным кредитам наступит в течение 2020 года», — говорится в письме акционерам.
  • Магомедов с партнерами приобрел контрольный пакет акций группы FESCO у Сергея Генералова в декабре 2012 года. По данным Reuters, сумма сделки могла составить $1,4 млрд. Большая часть покупки финансировалась из заемных средств. Группа «Сумма» (управляла активами Магомедова) получила деньги от иностранных кредиторов.
  • В 2017 году компания оказалась на грани дефолта и договорилась о рефинансировании задолженности, получив кредитную линию в ВТБ.
  • «Все акции компании заложены в ВТБ. Если компания допустит дефолт, то банк в соответствии с кредитными соглашениями может истребовать раннее погашение долга и, как следствие, требовать погашения всех долгов компании», — сообщил источник РБК.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter