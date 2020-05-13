Что случилось за день. Главные новости РБК

Два региона России начали подготовку к объединению, депутаты расширят полномочия полиции, Путин обратил внимание на «упавший» портал госуслуг, FESCO потребовала от своих акционеров возврата $1 млрд; главные новости — в обзоре РБК

Главы Архангельской области и НАО подписали меморандум об объединении

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. В дальнейшем вопрос об объединении будет вынесен на референдум на обеих территориях.

Площадь Архангельской области больше НАО в 2,3 раза (413 тыс. против 176 тыс. кв. км), население — в 25 раз (1,1 млн человек против 44 тыс.), внутренний региональный продукт (ВРП) в 2017 году — в 1,7 раза (467,077 млрд против 276,485 млрд руб.).

Источники РБК, близкие к властям обоих субъектов, накануне говорили, что объединение выгодно не только дотационной Архангельской области (ее госдолг — порядка 30 млрд руб.), но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов.

Помимо перераспределения финансовых потоков эксперты указывают также на политическую причину объединения. «Архангельску, думаю, также хотят поменять повестку: вместо протестного, раскачавшего систему Шиеса — объединение регионов», — считает политолог Екатерина Курбангалеева.



Полиции разрешат вскрывать автомобили, оцеплять здания и входить в жилье

В Госдуму поступил правительственный законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции, который освободит их от ответственности за действия, совершенные при выполнении обязанностей. Законопроект еще будут рассматривать депутаты Госдумы.