В Приморье избившие участника военной операции стояли на учете в полиции
В Уссурийске подростки, которых подозревают в нападении на участника военной операции, состоят на профилактическом учете в полиции, сообщила «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
«Школьники, избившие участника специальной военной операции в Уссурийске, состоят на профилактическом учете, но кроме полиции основательную профилактическую работу с ними толком не проводили», — сказала Романова.
Она также отметила, что все четверо подростков живут в семьях, где «есть конфликтные ситуации». «Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы, наша служба тоже работает», — добавила омбудсмен.
Нападение на участника военной операции группой подростков произошло в конце января 2024 года в Уссурийске. По данным Следственного комитета, школьники проникли в квартиру мужчины с требованием вернуть долг, избили его и похитили его имущество на общую сумму 7 тыс. руб. Подростков задержали, их действия квалифицированы по ст. 161 УК (грабеж).
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