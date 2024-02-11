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Военная операция на Украине ,  
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Академия клуба РПЛ извинилась за разбитую машину участника спецоперации

Академия «Крыльев советов» извинилась за разбитую машину участника спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Руководство академии «Крыльев Советов» пообещало возместить ущерб и в настоящее время ищет владельца автомобиля

Футболисты академии самарских «Крыльев Советов» извинились за то, что покорежили припаркованный на улице автомобиль. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале академии самарского клуба.

Ранее в социальных сетях распространилось видео с участием воспитанников академии «Крыльев Советов» 2009 года рождения. На нем подростки, одетые в форму самарского клуба, ногами выбивают стекло легковой машины, припаркованной возле стадиона «Металлург» в Самаре. По данным «КП Самара», владелец разбитого автомобиля сейчас находится в зоне военной операции. Как сообщило издание, видео, записанное подругой одного из футболистов, было выложено в интернет намеренно.

В опубликованном в соцсетях академии видеоролике футболисты принесли извинения. «Наше поведение считаем недопустимым и несоответствующим, — говорится в видеоролике. — Хотим попросить прощения у руководства академии «Крыльев Советов», родителей и хозяина автомобиля за наш недопустимый поступок. Считаем, что наше поведение было глупым и необдуманным. Такого больше не повторится».

В заявлении клуба отмечается, что «подобное поведение считаем недопустимым и не соответствующим ценностям академии». «В ближайшее время будут проведены необходимые воспитательные мероприятия с участием всех наших воспитанников. Мы сделаем все возможное, чтобы неприятный инцидент был исчерпан в кратчайшие сроки, а на первый план вновь вышли спортивные результаты Академии и происходящее на футбольном поле», — говорится в сообщении.

Директор академии Сергей Марушко заявил «КП Самара» о дисциплинарных мерах в отношении футболистов. «Я надеюсь, что для них это станет хорошим уроком в плане дисциплины», — отметил он.

Нарушители дали показания в отделе полиции вместе с родителями, а руководство академии «Крыльев Советов» готово возместить нанесенный ущерб и в настоящее время ищет владельца автомобиля, сообщает издание.

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Теги
ФК Крылья Советов Военная операция на Украине Самара
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