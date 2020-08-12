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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Протесты в Минске дошли до спальных районов, реакция ВОЗ на российскую вакцину от COVID-19, рекордное падение прибыли бизнеса в России, скачок цен на авиатопливо — главные новости в обзоре РБК

Протесты в Минске сместились в спальные районы

К ночи на 12 августа акции протеста в Минске переместились на окраины города, центр еще с вечера перекрыли силовики. СМИ сообщают о применении силовиками при разгоне протестующих резиновых пуль и светошумовых гранат, они также останавливали сигналящие машины и избивали их водителей.

  • В частности, как передает ТАСС, звуки, характерные при выстрелах резиновыми пулями, были слышны в районе Малиновка на юго-западе города возле проспекта Дзержинского, где собралось около 300 человек. О выстрелах также пишет издание Onliner. По информации «РИА Новости», при разгоне протестующих силовики применили резиновые пули и светошумовые гранаты. В Минске, по сообщению «Sputnik Беларусь», ОМОН начал штурм домов, где могут скрываться протестующие. Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко рассказал РБК, что по сравнению с протестами после выборов 2010 года, когда зачистка оппозиции прошла довольно быстро, в этот раз митингующие используют «тактику комариных укусов», и предсказывать наверняка, когда они закончатся, сложно.
  • В СМИ публикуются видео от очевидцев, на которых видно, как на третий день протестов силовики «бьют по машинам, которые сигналят», таранят автомобили, а также избивают их водителей. «Комсомольская правда» представила видео, на котором группа сотрудников ОМОН пробегает вдоль улицы, попутно нанося мощные удары по проезжающим и припаркованным автомобилям.

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  • Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем заявлении отмечает, что выборы в Белоруссии не были «ни свободными, ни справедливыми». А Евросоюз оценит действия белорусских властей в связи с ситуацией с президентскими выборами в республике и последовавшими задержаниями на протестах. «Мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию сложившейся ситуации и проводить углубленный анализ отношений ЕС с Белоруссией», — сказано в заявлении.

ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ответ на сообщение о регистрации в России первой вакцины от коронавируса сообщила, что приветствует все достижения в этой области и проанализирует данные о препарате.

  • В ВОЗ отметили, что исследование вакцины должно быть проведено в соответствии с установленными процедурами на каждом этапе разработки, чтобы гарантировать безопасность и эффективность препаратов, которые поступят в производство.
  • 10 августа Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвала Минздрав отложить государственную регистрацию препарата до успешного завершения третьей, масштабной фазы клинических испытаний. Стремление как можно быстрее завершить разработку вакцины в АОКИ считают пережитком так называемой героической парадигмы. В Росздравнадзоре в ответ на это заявили, что претензии фармкомпаний основаны на незнании результатов исследований.
  • В то же время в США обратили внимание, что российская вакцина прошла еще не все фазы испытаний. По словам советника президента США Келлиэнн Конуэй, в Штатах есть шесть вариантов вакцины на третьей стадии разработки, но россияне, судя по всему, «еще не дошли до этого».

Сильнейшее за 16 лет падение прибыли бизнеса в России

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По данным FinExpertizа, из-за пандемии COVID-19 совокупная прибыль российского бизнеса (без учета малого бизнеса) в марте—мае этого года сократилась в годовом исчислении на 67%. До сих пор худшим считался показатель 2017 года, когда прибыль российских компаний упала на 28%.

  • Общая прибыль российского бизнеса за весну этого года составила, по данным FinExpertiza, 1,4 трлн руб. При этом более трети компаний получили убыток в 1,65 трлн руб., а оставшиеся — прибыль в 3,05 трлн руб. Март оказался провальным для бизнеса в целом — совокупный убыток составил 277 млрд руб. Предыдущим убыточным для российского бизнеса в целом месяцем был январь 2015 года, когда причинами кризиса стали обвал цен на нефть и падение курса рубля.
  • Тем не менее в большинстве регионов России бизнес по итогам трех весенних месяцев все-таки получил прибыль, и только в 16 регионах бизнес сгенерировал чистый убыток. По объему потерь лидерами оказались Москва — убыток 85 млрд руб., Ямало-Ненецкий автономный округ — 51,2 млрд, Республика Коми — 19 млрд.
  • «Главным генератором убытков за март—май 2020 года стала оптовая торговля природным газом. Из-за снижения цен на газ и падения спроса со стороны Европы убыток в этом секторе составил 231 млрд руб.», — говорится в отчете FinExpertiza. Ее президент Елена Трубникова предупредила, что российская экономика еще долго будет преодолевать последствия пандемии, поскольку надежды, которые возлагали на стремительный или V-образный рост экономики после снятия карантинных ограничений, не оправдались.

Авиакомпании пожаловались в Минтранс на скачок цен на топливо

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратила внимание министерства на то, что с 11 августа цены на авиатопливо в аэропортах выросли на 18–62%. Авиаперевозчики предупредили, что это приведет к подорожанию авиабилетов.

  • Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят крупнейшие российские авиакомпании, кроме «Аэрофлота») попросила ведомство вместе с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проверить обоснование резкого роста стоимости авиакеросина в российских аэропортах.
  • По информации авиаперевозчиков, по сравнению с июлем стоимость авиакеросина больше всего выросла в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) — на 62,1%, в Красноярске — на 48,6%, в Краснодаре — на 48,4%, в Жуковском (Московская область) — на 36%.
  • В ассоциации предупредили, что такой скачок цен на топливо «неминуемо приведет к общему ростy стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей». АЭВТ также считает, что растущая стоимость топлива нивелирует все ранее принятые правительством и авиакомпаниями меры по преодолению кризиса.
Автор: Сергей Саркисян
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