Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Протесты в Минске дошли до спальных районов, реакция ВОЗ на российскую вакцину от COVID-19, рекордное падение прибыли бизнеса в России, скачок цен на авиатопливо — главные новости в обзоре РБК

Протесты в Минске сместились в спальные районы

К ночи на 12 августа акции протеста в Минске переместились на окраины города, центр еще с вечера перекрыли силовики. СМИ сообщают о применении силовиками при разгоне протестующих резиновых пуль и светошумовых гранат, они также останавливали сигналящие машины и избивали их водителей.

В частности, как передает ТАСС, звуки, характерные при выстрелах резиновыми пулями, были слышны в районе Малиновка на юго-западе города возле проспекта Дзержинского, где собралось около 300 человек. О выстрелах также пишет издание Onliner. По информации «РИА Новости», при разгоне протестующих силовики применили резиновые пули и светошумовые гранаты. В Минске, по сообщению «Sputnik Беларусь», ОМОН начал штурм домов, где могут скрываться протестующие. Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко рассказал РБК, что по сравнению с протестами после выборов 2010 года, когда зачистка оппозиции прошла довольно быстро, в этот раз митингующие используют «тактику комариных укусов», и предсказывать наверняка, когда они закончатся, сложно.

В СМИ публикуются видео от очевидцев, на которых видно, как на третий день протестов силовики «бьют по машинам, которые сигналят», таранят автомобили, а также избивают их водителей. «Комсомольская правда» представила видео, на котором группа сотрудников ОМОН пробегает вдоль улицы, попутно нанося мощные удары по проезжающим и припаркованным автомобилям. Video

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем заявлении отмечает, что выборы в Белоруссии не были «ни свободными, ни справедливыми». А Евросоюз оценит действия белорусских властей в связи с ситуацией с президентскими выборами в республике и последовавшими задержаниями на протестах. «Мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию сложившейся ситуации и проводить углубленный анализ отношений ЕС с Белоруссией», — сказано в заявлении.

ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ответ на сообщение о регистрации в России первой вакцины от коронавируса сообщила, что приветствует все достижения в этой области и проанализирует данные о препарате.