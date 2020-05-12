Что случилось за ночь. Главные новости РБК
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Несмотря на окончание периода нерабочих дней и возобновление строек и промышленности, в Подмосковье ограничения работы предприятий сохранятся до 18 мая, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
- По словам главы региона, такое решение было принято с учетом рекомендаций экспертов и областного Минздрава, которые призвали не торопиться снимать ограничения. Область пока не соответствует двум из трех необходимых показателей.
- В частности, для смягчения мер нужно снизить коэффициент распространения инфекции (среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции) с 1,2 до 1, а также довести количество свободных коек в больницах с 38,5 до 50%.
- О прекращении режима нерабочих дней с 12 мая накануне объявил президент Владимир Путин. Кроме того, с понедельника в Москве и Подмосковье возобновят работу стройки и промышленные предприятия. При этом в столице и Московской области режим самоизоляции сохранится до 31 мая.
В США предложили усилить санкции против России за нарушение прав человека
Американские конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол представили проект резолюции, который предлагает администрации президента США ужесточить санкции против России.