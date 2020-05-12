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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Подмосковье продлило ограничения, правительство утвердило выплаты на детей, новые антироссийские санкции, число жертв коронавируса в США превысило 80 тыс.; главные новости — в обзоре РБК

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Несмотря на окончание периода нерабочих дней и возобновление строек и промышленности, в Подмосковье ограничения работы предприятий сохранятся до 18 мая, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

  • По словам главы региона, такое решение было принято с учетом рекомендаций экспертов и областного Минздрава, которые призвали не торопиться снимать ограничения. Область пока не соответствует двум из трех необходимых показателей.
  • В частности, для смягчения мер нужно снизить коэффициент распространения инфекции (среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции) с 1,2 до 1, а также довести количество свободных коек в больницах с 38,5 до 50%.
  • О прекращении режима нерабочих дней с 12 мая накануне объявил президент Владимир Путин. Кроме того, с понедельника в Москве и Подмосковье возобновят работу стройки и промышленные предприятия. При этом в столице и Московской области режим самоизоляции сохранится до 31 мая.


В США предложили усилить санкции против России за нарушение прав человека

Американские конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол представили проект резолюции, который предлагает администрации президента США ужесточить санкции против России.

  • В этот раз наказать Россию предлагается за нарушение прав человека. Авторы документа, ссылаясь на данные правозащитного центра «Мемориал», утверждают, что число политзаключенных в России с 2015 года выросло в шесть раз и составило более 300 человек.
  • Американские законодатели требуют от российских властей немедленного освобождения всех политзаключенных.


Правительство огласило правила получения выплат на детей

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах для семей с детьми в связи с эпидемией коронавируса. Правительство утвердило примерные правила получения этих средств.

  • Подать заявление на получение материальной помощи можно как удаленно (через портал госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России), так и по месту жительства, обратившись в территориальное отделение ПФР.
  • Заявление будет рассмотрено в течение пяти дней, а сами выплаты поступят в течение трех дней после одобрения. За средствами можно обратиться до 1 октября.
  • Россияне, у которых есть дети в возрасте от трех до 16 лет, смогут получить разовую выплату в размере 10 тыс. руб. с 1 июня. Семьи с детьми в возрасте до трех лет получат дополнительные ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в размере 5 тыс. руб.

В США число умерших пациентов с COVID-19 превысило 80 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных в США достигло 1,34 млн человек, из них умерли 80 тыс. При этом выздоровели 232,7 тыс. человек.

  • Больше всего заболевших в штате Нью-Йорк (337 тыс.), он также лидирует по числу умерших (26,6 тыс.). За сутки там зарегистрировали 488 новых случаев и 161 смерть. Это минимум с 19 марта.
  • Если раньше президент США Дональд Трамп считал, что число жертв COVID-19 в стране будет «существенно» меньше 100 тыс., то теперь, по его словам, может быть от 75 тыс. до 100 тыс.
Автор: Сергей Витько
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