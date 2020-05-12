Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В этот раз наказать Россию предлагается за нарушение прав человека. Авторы документа, ссылаясь на данные правозащитного центра «Мемориал», утверждают, что число политзаключенных в России с 2015 года выросло в шесть раз и составило более 300 человек.

Американские законодатели требуют от российских властей немедленного освобождения всех политзаключенных.



Правительство огласило правила получения выплат на детей

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах для семей с детьми в связи с эпидемией коронавируса. Правительство утвердило примерные правила получения этих средств.

Подать заявление на получение материальной помощи можно как удаленно (через портал госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России), так и по месту жительства, обратившись в территориальное отделение ПФР.

Заявление будет рассмотрено в течение пяти дней, а сами выплаты поступят в течение трех дней после одобрения. За средствами можно обратиться до 1 октября.

Россияне, у которых есть дети в возрасте от трех до 16 лет, смогут получить разовую выплату в размере 10 тыс. руб. с 1 июня. Семьи с детьми в возрасте до трех лет получат дополнительные ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в размере 5 тыс. руб.

В США число умерших пациентов с COVID-19 превысило 80 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных в США достигло 1,34 млн человек, из них умерли 80 тыс. При этом выздоровели 232,7 тыс. человек.