Что случилось за день. Главные новости РБК
Новый обвал на фондовом рынке
На фоне резкого снижения цен на нефть российский фондовый рынок пережил новый обвал. Падение произошло после того, как США объявили о запрете на въезд в страну из Европы в рамках борьбы с коронавирусом.
- Индекс Мосбиржи впервые с конца 2018 года опустился ниже 2350 пунктов. Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года. Доллар превысил отметку 75 руб., а евро вырос до 84,4 руб.
- Из-за падения акций на 13% «Роснефть» выбыла из тройки самых дорогих компаний России и опустилась на пятое место. На третьем теперь «Норильский никель», на четвертом — ЛУКОЙЛ.
- Предыдущее падение на российском рынке произошло 10 марта, после развала сделки ОПЕК+ и обвала нефтяных цен. На фоне произошедшего Минфин продал валюту на 3,6 млрд руб.
- Премьер Михаил Мишустин заверил, что у России хватит ресурсов для сохранения финансовой стабильности. Однако глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил, что рост российской экономики в этом году может замедлиться до нуля.
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области вслед за Москвой ввели ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе с 13 марта режима повышенной готовности.