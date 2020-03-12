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Что случилось за день. Главные новости РБК

США спровоцировали новый обвал рынков, Подмосковье вводит ограничения из-за коронавируса, Саудовская Аравия готова продавать нефть по $25, ставки по ипотеке могут вырасти; главные новости — в обзоре РБК

Новый обвал на фондовом рынке

На фоне резкого снижения цен на нефть российский фондовый рынок пережил новый обвал. Падение произошло после того, как США объявили о запрете на въезд в страну из Европы в рамках борьбы с коронавирусом.

  • Индекс Мосбиржи впервые с конца 2018 года опустился ниже 2350 пунктов. Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года. Доллар превысил отметку 75 руб., а евро вырос до 84,4 руб.
  • Из-за падения акций на 13% «Роснефть» выбыла из тройки самых дорогих компаний России и опустилась на пятое место. На третьем теперь «Норильский никель», на четвертом — ЛУКОЙЛ.
  • Предыдущее падение на российском рынке произошло 10 марта, после развала сделки ОПЕК+ и обвала нефтяных цен. На фоне произошедшего Минфин продал валюту на 3,6 млрд руб.
  • Премьер Михаил Мишустин заверил, что у России хватит ресурсов для сохранения финансовой стабильности. Однако глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил, что рост российской экономики в этом году может замедлиться до нуля.

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области вслед за Москвой ввели ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе с 13 марта режима повышенной готовности.

  • В области запрещается проведение любых массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек. Организаторам мероприятий с меньшим числом участников рекомендуется воздержаться от их проведения.
  • Работающие в Подмосковье компании должны немедленно сообщать медикам информацию о контактах лиц, у которых выявлено заболевание. Работодателям рекомендуют переводить сотрудников на дистанционную работу.
  • Минздраву региона предписано контролировать соблюдение жителями, вернувшимися из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Германии, Франции и Испании, режима самоизоляции на 14 суток.
  • Ранее режим самоизоляции нарушил вернувшийся из Франции депутат Госдумы Сергей Катасонов (ЛДПР). Спикер палаты Вячеслав Володин поручил отправить его на карантин, а вместе с ним и всех депутатов, контактировавших с ним. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил «поучительно» наказать Катасонова, лишив того мандата Госдумы.

Саудовская Аравия запланировала поставки дешевой нефти в Европу

Саудовская Аравия готова не только троекратно увеличить объемы поставок нефти марки Arab Light в Европу, но и продавать ее «с огромной скидкой», по цене $25 за баррель, сообщает Bloomberg.

  • Скидки королевства настолько велики, что арабская нефть вытеснит российскую Urals и остальные марки из Европы, если только их стоимость тоже не снизится, заявила агентству ведущий аналитик по нефти Energy Aspects Амрита Сен.
  • Таким образом, европейский нефтяной рынок «превратится в место наиболее ожесточенной борьбы за нефть между Эр-Риядом или Москвой», пишет издание.
  • По состоянию на 11 марта баррель нефти марки Urals стоил $32,25. С 6 марта она потеряла в цене почти $16 на фоне новостей о развале сделки ОПЕК+, которая ограничивала добычу нефти.

Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке

В ближайшее время банки могут начать повышать ставки по ипотеке, поскольку сейчас они выдают кредиты «себе в убыток», сообщил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

  • Сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам находится на уровне 8,5%. «Ставки могут вернуться на один-два процентных пункта назад», — предупредил Мутко.
  • Во многом на это повлияет решение Центробанка о повышении или понижении ключевой ставки. Сейчас она находится на уровне 6%. Следующее заседание Банка России назначено на 20 марта.
Автор: Сергей Витько
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