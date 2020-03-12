Что случилось за день. Главные новости РБК

США спровоцировали новый обвал рынков, Подмосковье вводит ограничения из-за коронавируса, Саудовская Аравия готова продавать нефть по $25, ставки по ипотеке могут вырасти; главные новости — в обзоре РБК

Новый обвал на фондовом рынке

На фоне резкого снижения цен на нефть российский фондовый рынок пережил новый обвал. Падение произошло после того, как США объявили о запрете на въезд в страну из Европы в рамках борьбы с коронавирусом.

Индекс Мосбиржи впервые с конца 2018 года опустился ниже 2350 пунктов. Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года. Доллар превысил отметку 75 руб., а евро вырос до 84,4 руб.

Из-за падения акций на 13% «Роснефть» выбыла из тройки самых дорогих компаний России и опустилась на пятое место. На третьем теперь «Норильский никель», на четвертом — ЛУКОЙЛ.

Предыдущее падение на российском рынке произошло 10 марта, после развала сделки ОПЕК+ и обвала нефтяных цен. На фоне произошедшего Минфин продал валюту на 3,6 млрд руб.

Премьер Михаил Мишустин заверил, что у России хватит ресурсов для сохранения финансовой стабильности. Однако глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил, что рост российской экономики в этом году может замедлиться до нуля.

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области вслед за Москвой ввели ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе с 13 марта режима повышенной готовности.