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Что случилось за день. Главные новости РБК

Сколько россиян не хотят прививку от COVID-19, из украинского App Store удалят приложения ВГТРК, детский омбудсмен не поддержала запрет однополых браков, увольнение директора Центра судмедэкспертизы; главные новости — в обзоре РБК

Почти половина россиян решили никогда не делать прививку от коронавируса

Число противников прививок от коронавируса за лето выросло на 8%, показывает исследование Высшей школы экономики (ВШЭ). Больше стало и тех, кто считает эпидемию выдумкой. А тем временем в Москве за сутки выявили максимальное с конца июня число новых случаев COVID-19.

  • Почти половина россиян (45,6%) никогда не будут делать прививку против коронавируса — вне зависимости от того, российского производства эта вакцина или иностранного. Из числа тех, кто отказывается от прививки, 24,6% все же намерены следить за результатами массовых вакцинаций — их интересует, насколько вакцина будет эффективна и безопасна. Еще четверть (25%) из числа отказавшихся — противники любых прививок.
  • Существенно выросла доля тех, кто уверен, что опасность эпидемии преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц. Наибольшая доля скептиков проживает в Дальневосточном федеральном округе (54,4%), в Сибирском — 46,5%, а в Центральном — 45,8%. При этом в Москве — минимальная доля коронаскептиков (34,7%).
  • В Москве за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 698 человек. Это рекордное число заражений с 30 июня, когда в столице зафиксировали 745 случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала эпидемии инфекцию в Москве выявили у 269 777 человек. В России количество заболевших увеличилось на 5504, что также стало максимальным суточным показателем с конца июля.

В ВГТРК заявили об изъятии своих приложений из украинского App Store

Из магазина приложений для жителей Украины будут удалены «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести FM» и «Вести.ру». Это будет сделано по требованию СБУ.

  • Уведомление об изъятии ее четырех приложений из каталога App Store на территории Украины ВГТРК получила от компании Apple. По информации телерадиокомпании, приложения будут недоступны в магазин Apple из-за требования Службы безопасности Украины (СБУ). После событий 2014 года на Украине и присоединения Крыма к России Киев в разное время запретил вещание на своей территории десятков российских телеканалов. Среди них в том числе были «Россия 1» и «Россия 24».
  • До этого телеканал НТВ сообщил, что СБУ потребовала от Apple удалить их приложение из украинского сегмента App Store. Сообщение о требовании СБУ удалить их приложения из мобильного магазина Apple также поступило в МИА «Россия сегодня»
  • Союз журналистов России назвал действия Apple цензурой. «Мы выражаем сожаление, конечно, мы эту информацию сообщим и в правозащитные, и в международные журналистские организации», — заявил глава СЖР Владимир Соловьев, пишет ТАСС.
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Детский омбудсмен не поддержала законопроект о запрете однополых браков

Поправки в Семейный кодекс, подготовленные под руководством сенатора Елены Мизулиной, не получили одобрения детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Критики законопроекта назвали его противоречащим Конституции.

  • Юрист Максим Оленичев, работающий с ЛГБТ-группой «Выход», пояснил РБК, что Анна Кузнецова дала отрицательные отзывы на законопроекты, которые запрещают в Семейном кодексе РФ однополые браки, пересматривают концепции лишения родительских прав и ограничения родительских прав, порядка отобрания ребенка.
  • Законопроект предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, а также ряд норм, направленных на закрепление «семейных ценностей», например запрет на однополые браки и браки между людьми, сменившими пол, запрет на усыновление детей такими семьями и так далее.
  • Этот законопроект раскритиковали правозащитники и другие законодатели. В частности, против него выступила замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Предложения Мизулиной она назвала бездумными, указав, что они ставят под удар всю работу с неблагополучными семьями: «Мы просто рискуем запереть детей-жертв с родителями-тиранами, лишить государство инструментов воздействия на такие семьи». Также негативно она высказалась и об идее закрепить запрет на браки между людьми одного пола, которая, по ее словам, фактически перечеркивают статью Конституции о равных правах и открывают дорогу разным формам дискриминации.

Главный судмедэксперт России уволился из-за нарушений трудовой дисциплины

Директор Центра судмедэкспертизы Минздрава Андрей Ковалев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Источники РБК не связывают увольнение Ковалева с участием центра в исследовании отравления Навального.

  • Центр подведомствен Минздраву, кроме того, Ковалев занимает должность главного внештатного специалиста министерства по судмедэкспертизе. Один из собеседников РБК говорит, что увольнение Ковалева связано с нарушениями трудовой дисциплины. Источники РБК отмечают, что центр принимал участие в исследовании отравления Алексея Навального фосфорорганическими соединениями, но увольнение Ковалева с этим не связано.
  • Ковалев сообщил в разговоре с РБК, что уволился по собственному желанию и с 8 сентября не работает директором центра. «На имя министра я писал объяснительную, что якобы я нарушал трудовую дисциплину», — сообщил он. 2 сентября министр здравоохранения назначил заместителя Ковалева по научной работе Игоря Макарова временно исполняющим обязанности руководителя центра.
  • Ранее реаниматолог Борис Теплых, входивший в консилиум по лечению Алексея Навального, говорил, что специалисты-токсикологи Центра судебно-медицинской экспертизы дистанционно проверяли версию отравления Навального фосфорорганическими соединениями, впоследствии они исключили ее. Соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не обнаружили и специалисты НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Силовики задержали замглавы департамента Минпромторга

В ведомстве заявили, что оказывают следствию содействие. Источники говорят, что чиновник причастен к заключению договоров с фирмами-однодневками. Суд арестовал чиновника до 13 октября.

  • В Минпромторге сообщили, что замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антон Исаев был задержан.
  • Также выяснилось, что в ходе доследственной проверки министерство сообщило о нанесенном действиями ПАО «Аквасервис» ущербе государству. По данным системы СПАРК, ПАО «Аквасервис» занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Его контрагентами указаны Минпромторг, Минобрнауки, Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры и АО «Регистраторское общество «Статус». Гендиректором и бенефициаром компании указан Иван Курчатов.
  • Источник «Интерфакса» сообщал, что чиновник, который прежде занимал один из руководящих постов в ЦНИИ «Электроника», заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые выводил бюджетные средства.
Автор: Сергей Саркисян
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