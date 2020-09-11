Что случилось за день. Главные новости РБК

Сколько россиян не хотят прививку от COVID-19, из украинского App Store удалят приложения ВГТРК, детский омбудсмен не поддержала запрет однополых браков, увольнение директора Центра судмедэкспертизы; главные новости — в обзоре РБК

Почти половина россиян решили никогда не делать прививку от коронавируса

Число противников прививок от коронавируса за лето выросло на 8%, показывает исследование Высшей школы экономики (ВШЭ). Больше стало и тех, кто считает эпидемию выдумкой. А тем временем в Москве за сутки выявили максимальное с конца июня число новых случаев COVID-19.