Что случилось за день. Главные новости РБК

В ВГТРК заявили об изъятии своих приложений из украинского App Store
Из магазина приложений для жителей Украины будут удалены «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести FM» и «Вести.ру». Это будет сделано по требованию СБУ.
- Уведомление об изъятии ее четырех приложений из каталога App Store на территории Украины ВГТРК получила от компании Apple. По информации телерадиокомпании, приложения будут недоступны в магазин Apple из-за требования Службы безопасности Украины (СБУ). После событий 2014 года на Украине и присоединения Крыма к России Киев в разное время запретил вещание на своей территории десятков российских телеканалов. Среди них в том числе были «Россия 1» и «Россия 24».
- До этого телеканал НТВ сообщил, что СБУ потребовала от Apple удалить их приложение из украинского сегмента App Store. Сообщение о требовании СБУ удалить их приложения из мобильного магазина Apple также поступило в МИА «Россия сегодня»
- Союз журналистов России назвал действия Apple цензурой. «Мы выражаем сожаление, конечно, мы эту информацию сообщим и в правозащитные, и в международные журналистские организации», — заявил глава СЖР Владимир Соловьев, пишет ТАСС.
Детский омбудсмен не поддержала законопроект о запрете однополых браков
Поправки в Семейный кодекс, подготовленные под руководством сенатора Елены Мизулиной, не получили одобрения детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Критики законопроекта назвали его противоречащим Конституции.
- Юрист Максим Оленичев, работающий с ЛГБТ-группой «Выход», пояснил РБК, что Анна Кузнецова дала отрицательные отзывы на законопроекты, которые запрещают в Семейном кодексе РФ однополые браки, пересматривают концепции лишения родительских прав и ограничения родительских прав, порядка отобрания ребенка.
- Законопроект предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, а также ряд норм, направленных на закрепление «семейных ценностей», например запрет на однополые браки и браки между людьми, сменившими пол, запрет на усыновление детей такими семьями и так далее.
- Этот законопроект раскритиковали правозащитники и другие законодатели. В частности, против него выступила замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Предложения Мизулиной она назвала бездумными, указав, что они ставят под удар всю работу с неблагополучными семьями: «Мы просто рискуем запереть детей-жертв с родителями-тиранами, лишить государство инструментов воздействия на такие семьи». Также негативно она высказалась и об идее закрепить запрет на браки между людьми одного пола, которая, по ее словам, фактически перечеркивают статью Конституции о равных правах и открывают дорогу разным формам дискриминации.
Главный судмедэксперт России уволился из-за нарушений трудовой дисциплины
Директор Центра судмедэкспертизы Минздрава Андрей Ковалев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Источники РБК не связывают увольнение Ковалева с участием центра в исследовании отравления Навального.
- Центр подведомствен Минздраву, кроме того, Ковалев занимает должность главного внештатного специалиста министерства по судмедэкспертизе. Один из собеседников РБК говорит, что увольнение Ковалева связано с нарушениями трудовой дисциплины. Источники РБК отмечают, что центр принимал участие в исследовании отравления Алексея Навального фосфорорганическими соединениями, но увольнение Ковалева с этим не связано.
- Ковалев сообщил в разговоре с РБК, что уволился по собственному желанию и с 8 сентября не работает директором центра. «На имя министра я писал объяснительную, что якобы я нарушал трудовую дисциплину», — сообщил он. 2 сентября министр здравоохранения назначил заместителя Ковалева по научной работе Игоря Макарова временно исполняющим обязанности руководителя центра.
- Ранее реаниматолог Борис Теплых, входивший в консилиум по лечению Алексея Навального, говорил, что специалисты-токсикологи Центра судебно-медицинской экспертизы дистанционно проверяли версию отравления Навального фосфорорганическими соединениями, впоследствии они исключили ее. Соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не обнаружили и специалисты НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Силовики задержали замглавы департамента Минпромторга
В ведомстве заявили, что оказывают следствию содействие. Источники говорят, что чиновник причастен к заключению договоров с фирмами-однодневками. Суд арестовал чиновника до 13 октября.
- В Минпромторге сообщили, что замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антон Исаев был задержан.
- Также выяснилось, что в ходе доследственной проверки министерство сообщило о нанесенном действиями ПАО «Аквасервис» ущербе государству. По данным системы СПАРК, ПАО «Аквасервис» занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Его контрагентами указаны Минпромторг, Минобрнауки, Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры и АО «Регистраторское общество «Статус». Гендиректором и бенефициаром компании указан Иван Курчатов.
- Источник «Интерфакса» сообщал, что чиновник, который прежде занимал один из руководящих постов в ЦНИИ «Электроника», заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые выводил бюджетные средства.