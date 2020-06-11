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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Какие новые санкции готовят в США против России, во сколько россияне достигают финансовой независимости, 2 млн заболевших COVID-19 в США, Маск оценил статью Рогозина; главные новости — в обзоре РБК

США предложили ввести «самые жесткие» санкции против России

Республиканский исследовательский комитет представил 120-страничный доклад, в который вошли «самые жесткие среди когда-либо предлагаемых» санкций против России, Китая и Ирана.

  • В частности, Россию республиканцы призывают признать «спонсором терроризма за поддержку Корпуса стражей исламской революции, «Хезболлы», «Талибана» (организация запрещена в России) и «Русского имперского движения».
  • Санкции, по мнению комитета, необходимо ввести против компаний, поддерживающих российские нефтегазовые проекты. Также Россию следует исключить из международной системы SWIFT. Ограничения следует применить и против «лидеров ее кампании по дезинформации»: главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова, бывшего премьер-министра Грузии Бидзина Иванишвили, и лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
  • Кроме того, республиканцы считают, что конгресс США должен поручить Госдепартаменту США организовать передачу новостей и информации россиянам напрямую, от чего отказалась администрация Барака Обамы.

Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости в России

Исследование Сбербанка показало, что россияне становятся финансово независимыми от родителей в среднем в 26 лет. Участники опроса на Дальнем Востоке и в Сибири

  • Раньше всего этот срок наступает у жителей Дальнего Востока и Сибири. Например, участники исследования в Хабаровске в среднем называли возраст 24,9 года. Позже всего финансовую независимость обретают жители европейского юга России. Так, в Ростове-на-Дону это происходит в 27,5 года.
  • В то же время большинство родителей (54%) продолжают финансово поддерживать детей даже после того, как те становятся финансово самодостаточными. 62% всех респондентов сообщили, что сами оказывают помощь родителям и пожилым родственникам.


Число заболевших COVID-19 в США превысило 2 млн человек

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии число жителей США, у которых выявили коронавирусную инфекцию, превысило 2 млн. Из них умерли свыше 112 тыс. человек. Страна занимает первое место в мире по этим показателям.

  • Новые случаи заражения фиксируются на фоне продолжающихся в США массовых протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. И это несмотря на то, что многие участники акций носят маски и пытаются соблюдать социальную дистанцию.
  • За все время в мире выявлено более 7,3 млн случаев заражения COVID-19. После США наибольшее число заражений зафиксировано в Бразилии (порядка 740 тыс.), России (493 тыс.), Великобритании (более 291 тыс.) и Индии (более 276 тыс.).


Маск оценил статью Рогозина о полете Crew Dragon

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал отрывок из статьи главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, опубликованной в журнале Forbes.

  • В ней Рогозин сравнил работу «Роскосмоса» с полотнами художников эпохи Возрождения: «Так же, как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный «Роскосмосом» американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен».
  • «Неплохой отрывок!», — написал Маск в Twitter. Он добавил, что ему «следует отдать должное» советским наработкам по двигателям времен 1980-х, поскольку это стало поводом для использования в ракетных двигателях Raptor смеси метана и жидкого кислорода вместо водорода.
  • 30 мая SpaceX отправила к МКС свой корабль Crew Dragon с двумя астронавтами. Этот пуск стал первым американским пилотируемым полетом с 2011 года. После этого в статье для Forbes Рогозин напомнил, что для «осиротевших» после закрытия Space Shuttle американцев «Союзы» оставались единственным средством связи между Землей и МКС.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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