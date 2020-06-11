Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Какие новые санкции готовят в США против России, во сколько россияне достигают финансовой независимости, 2 млн заболевших COVID-19 в США, Маск оценил статью Рогозина; главные новости — в обзоре РБК

США предложили ввести «самые жесткие» санкции против России

Республиканский исследовательский комитет представил 120-страничный доклад, в который вошли «самые жесткие среди когда-либо предлагаемых» санкций против России, Китая и Ирана.

В частности, Россию республиканцы призывают признать «спонсором терроризма за поддержку Корпуса стражей исламской революции, «Хезболлы», «Талибана» (организация запрещена в России) и «Русского имперского движения».

Санкции, по мнению комитета, необходимо ввести против компаний, поддерживающих российские нефтегазовые проекты. Также Россию следует исключить из международной системы SWIFT. Ограничения следует применить и против «лидеров ее кампании по дезинформации»: главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова, бывшего премьер-министра Грузии Бидзина Иванишвили, и лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Кроме того, республиканцы считают, что конгресс США должен поручить Госдепартаменту США организовать передачу новостей и информации россиянам напрямую, от чего отказалась администрация Барака Обамы.

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