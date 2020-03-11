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Общество ,  
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Аналитики увидели приближение финансового кризиса, глава Минэнерго посоветуется с нефтяниками, в Москве из-за коронавируса ограничили массовые мероприятия, срыв досрочных выборов в Госдуму; главные новости — в обзоре РБК

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса

Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), оценивает близость финансовой системы страны к состоянию кризиса. Недавно он поднялся до уровня 3,12 пункта, перешагнул пороговое значение в 2,5 пункта.

  • Это означает, что индекс достиг уровня, при котором финансовая система переходит в состояние кризиса.
  • В качестве причин АКРА называет коронавирус и прекращение сделки ОПЕК+ по нефтедобыче. Они спровоцировали падение цен на нефть и, как следствие, привели к ослаблению рубля и снижению котировок на российском фондовом рынке.
  • В агентстве отмечают, что рост индекса выше 2,5 пункта не обязательно означает переход системы в состояние кризиса, но является индикатором повышенной вероятности реализации такого сценария.

Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов

Кремль рассчитывал на проведение досрочных выборов в Госдуму после принятия поправок в Конституцию, но только при условии поддержки со стороны всех фракции. Против выступила КПРФ, рассказали источники РБК.

  • Во вторник, 11 марта, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию депутат Александр Карелин сказал, что вынесет на голосование поправку о внеочередных парламентских выборах.
  • Его в этом готовы были поддержать ЛДПР, «Справедливая Россия» и единороссы. Против, как говорят собеседники РБК, выступил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. В этом он стал союзником спикера Госдумы Вячеслава Володина, который ранее выступал против досрочных выборов.
  • Президент Владимир Путин сообщил об отсутствии консолидированной позиции фракций: «Если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, — а его, как мне сказал председатель [Госдумы], нет, — то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы».
  • После того как президент высказал свою позицию и покинул Думу, автор поправки Карелин отозвал ее. Несмотря на это, думская оппозиция в лице Владимира Жириновского и Сергея Миронова продолжала настаивать на том, чтобы вынести поправку на голосование. Однако это ни к чему не привело.

Минэнерго после обвала цен на нефть созвало встречу с нефтяниками

Министр энергетики Александр Новак встретится с представителями нефтяных компаний, чтобы обсудить падение цен и планы по сотрудничеству с ОПЕК. По данным Reuters, совещание состоится 11 марта, однако источники РБК говорят, что его перенесли на 12 марта.

  • Россия не входит в ОПЕК, однако ранее вместе с Казахстаном и Азербайджаном участвовала в соглашении ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. 6 марта стороны не смогли договориться о его продлении, и с 1 апреля сделка перестанет действовать.
  • По данным Reuters, одним из ярых противников сделки стала «Роснефть». В компании отказ от продления соглашения назвали выгодным для России. Второй крупнейший производитель нефти, «ЛУКОЙЛ», был настроен на сотрудничество с ОПЕК.
  • Теперь компании сами будут решать, наращивать ли добычу. Выход из сделки позволит России увеличить ее на 0,3 млн баррелей в сутки. Однако пока, по словам Новака, такие планы с компаниями не обсуждались.

В Москве на месяц запретили мероприятия более чем с 5 тыс. участников

Из-за ситуации с коронавирусом в Москве до 10 апреля запретили проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, если число их участников превышает 5 тыс. Указ подписал столичный мэр Сергей Собянин.

  • Собянин уточнил, что на хоккейные и футбольные матчи будут пускать не более 5 тыс. болельщиков.

  • Из-за угрозы распространения новой болезни власти отменили основную программу фестиваля «Крымская весна», эту программу планировалось провести 15 марта на Тверской улице, сообщали РБК источники в городском правительстве.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире зафиксировано свыше 113 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом более чем в ста странах. После Китая больше всего зараженных в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и Германии.
Автор: Сергей Витько
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