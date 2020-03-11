Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Аналитики увидели приближение финансового кризиса, глава Минэнерго посоветуется с нефтяниками, в Москве из-за коронавируса ограничили массовые мероприятия, срыв досрочных выборов в Госдуму; главные новости — в обзоре РБК

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса

Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), оценивает близость финансовой системы страны к состоянию кризиса. Недавно он поднялся до уровня 3,12 пункта, перешагнул пороговое значение в 2,5 пункта.

Это означает, что индекс достиг уровня, при котором финансовая система переходит в состояние кризиса.

В качестве причин АКРА называет коронавирус и прекращение сделки ОПЕК+ по нефтедобыче. Они спровоцировали падение цен на нефть и, как следствие, привели к ослаблению рубля и снижению котировок на российском фондовом рынке.

В агентстве отмечают, что рост индекса выше 2,5 пункта не обязательно означает переход системы в состояние кризиса, но является индикатором повышенной вероятности реализации такого сценария.

Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов

Кремль рассчитывал на проведение досрочных выборов в Госдуму после принятия поправок в Конституцию, но только при условии поддержки со стороны всех фракции. Против выступила КПРФ, рассказали источники РБК.