Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Die Zeit назвала спасителей Навального и отравивший его яд
По данным издания, российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда «Новичок». Это вещество невозможно получить вне стен специальной лаборатории, оно недоступно для обычных преступников.
- Навальный выжил благодаря «цепочке счастливых обстоятельств», главными среди которых были реакция пилота, посадившего самолет в Омске, а также действия врачей, вколовших ему атропин. Об этом пишет немецкий журнал Die Zeit со ссылкой на неназванных экспертов. Новая модификация «Новичка» более смертоносна и должна действовать медленнее, чем известные до сих пор варианты.
- Издание пишет, что операция с таким летальным и сложным ядом может быть проведена только разведкой. Кроме того, немецкие спецслужбы «считают немыслимым», чтобы отравление совершила иностранная разведка на глазах у ФСБ, которая внимательно следила за Навальным. В свою очередь, разработчик «Новичка» Леонид Ринк знает все разновидности ядов этой группы и потому убежден, что Навальный не мог быть отравлен ни одним из них в силу отсутствия характерных симптомов.
- По словам госсекретаря США Майкла Помпео, существует высокая вероятность, что к этому эпизоду могут быть причастны «высокопоставленные российские чиновники». По его словам, США и ряд европейских государств ясно дали понять, что ожидают от Москвы скоординированных действий, которые помогут привлечь виновных к ответственности.
Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка
В этом году, возможно, наступает новая эпоха в истории человечества, которую будет определять понятие «беспорядок», пишет Deutsche Bank в новом исследовании. Одним из ее главных мотивов будет холодная война между США и Китаем.