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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Немецкая газета назвала спасителей Навального, банк предсказал эпоху беспорядка, почему застройщики резко увеличат облигационные займы, кто стал подрядчиками трассы Москва — Казань; главные новости — в обзоре РБК

Die Zeit назвала спасителей Навального и отравивший его яд

По данным издания, российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда «Новичок». Это вещество невозможно получить вне стен специальной лаборатории, оно недоступно для обычных преступников.

  • Навальный выжил благодаря «цепочке счастливых обстоятельств», главными среди которых были реакция пилота, посадившего самолет в Омске, а также действия врачей, вколовших ему атропин. Об этом пишет немецкий журнал Die Zeit со ссылкой на неназванных экспертов. Новая модификация «Новичка» более смертоносна и должна действовать медленнее, чем известные до сих пор варианты.
  • Издание пишет, что операция с таким летальным и сложным ядом может быть проведена только разведкой. Кроме того, немецкие спецслужбы «считают немыслимым», чтобы отравление совершила иностранная разведка на глазах у ФСБ, которая внимательно следила за Навальным. В свою очередь, разработчик «Новичка» Леонид Ринк знает все разновидности ядов этой группы и потому убежден, что Навальный не мог быть отравлен ни одним из них в силу отсутствия характерных симптомов.
  • По словам госсекретаря США Майкла Помпео, существует высокая вероятность, что к этому эпизоду могут быть причастны «высокопоставленные российские чиновники». По его словам, США и ряд европейских государств ясно дали понять, что ожидают от Москвы скоординированных действий, которые помогут привлечь виновных к ответственности.

Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка

В этом году, возможно, наступает новая эпоха в истории человечества, которую будет определять понятие «беспорядок», пишет Deutsche Bank в новом исследовании. Одним из ее главных мотивов будет холодная война между США и Китаем.

  • В докладе, подготовленном стратегом банка Джимом Рейдом и его коллегами, говорится, что новая эпоха будет характеризоваться возвышением экономики Китая над США и сопутствующей напряженностью в отношениях между ними, продолжением роста глобального долга, политикой «вертолетных денег» от центробанков, а также усилением миллениалов (вступивших во взрослую жизнь в XXI веке) и более молодых поколений, в том числе с точки зрения их электорального веса, и новой технологической революцией.
  • Беспорядок будет определять новую эпоху, по крайней мере на первых порах, в течение десятилетия или больше. «Не всякий беспорядок плохой», — отмечает Deutsche Bank. Но если предыдущая эпоха глобализации ассоциировалась с рекордным совокупным ростом цен на активы, то «век беспорядка» несет угрозу текущим глобальным оценкам, особенно в реальном выражении, предупреждает банк.
  • Вместе с тем стало известно, что американская «дочка» Deutsche Bank получила два штрафа — за проведение операций в интересах кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, который был ранее связан с Геннадием Тимченко, а также за обслуживание транзакций на счета Крайинвестбанка. За первое нарушение банк должен заплатить $157,5 тыс., за второе — $425,6 тыс. штрафа.

Застройщикам предсказали резкое увеличение числа облигационных займов

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В ближайший год число застройщиков, использующих облигационные займы, как минимум удвоится, прогнозирует «Эксперт РА». Агентство связывает этот тренд с тем, что девелоперам крайне сложно привлечь в банках проектное финансирование.

  • К концу 2021 года, по прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», количество девелоперов, привлекающих деньги через облигации, может увеличиться на 10–20 компаний, при этом новые игроки займут на рынке до 30 млрд руб. Сейчас, по информации агентства, лишь 13 застройщиков в России привлекают деньги через облигационные займы.
  • Ожидаемый выход новых застройщиков на рынок публичных заимствований обусловлен реформой долевого строительства, в результате которой девелоперы могут теперь рассчитывать не на деньги дольщиков, а на проектное финансирование от банков. Но, отмечают в агентстве, с высокой вероятностью получить финансирование может проект, где этот показатель превышает 15%. В то же время менее чем в половине регионов валовая прибыль из расчета на 1 кв. м жилья превышает 10%, констатирует «Эксперт РА».
  • В новых условиях облигации становятся для застройщиков важным каналом привлечения средств, резюмирует старший директор отдела корпоративных и суверенных рейтингов «Эксперт РА» Дмитрий Сергиенко. По его словам, потеряв доступ к бесплатным средствам дольщиков, строительная отрасль не сможет получить сопоставимый объем проектного финансирования в короткой перспективе. Поэтому практически неизбежный в нынешних условиях сценарий — это выход на рынок публичного долга.

Определились подрядчики семи этапов трассы Москва — Казань на 464 млрд руб.

По итогам тендеров, компания «Автобан» стала самым крупным подрядчиком, получив права на строительство двух участков. В самом дорогостоящем тендере (на 123,2 млрд руб.) участвовала компания, принадлежащая «Мостотресту» Аркадия Ротенберга.

  • Госкомпания «Автодор» определила подрядчиков проектирования и строительства семи из девяти этапов скоростной платной автомагистрали М-12 Москва — Казань, стоимость которых оценивается в 464,2 млрд руб. Все семь конкурсов были признаны несостоявшимися из-за того, что на каждый было подано лишь по одной заявке. С компаниями, которые подали заявки, в итоге и будут заключены контракты.
  • По итогу конкурсных процедур, дорогу будут строить: «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, региональная строительная компания, входящая в группу «Трансстройинвест», компания ВАД, дорожно-строительная компания «Автобан», российская «дочка» китайской CRCC и «Трансстроймеханизация» («дочка» «Мостотреста» миллиардера Аркадия Ротенберга).
  • В конце августа вице-премьер и глава наблюдательного совета «Автодора» Марат Хуснуллин заявил, что конкурс на строительство нулевого этап трассы Москва — Казань (в обход подмосковных Балашихи и Ногинска) будет объявлен в течение ближайших двух месяцев. По его словам, стоимость строительства участка протяженностью 66 км составит 80 млрд руб. Что касается седьмого этапа автодороги (586–663-й км по начальной цене 42,7 млрд руб., Татарстан и Чувашия), госкомпания отменила ранее объявленный на него конкурс.
Автор: Сергей Саркисян
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