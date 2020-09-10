Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В докладе, подготовленном стратегом банка Джимом Рейдом и его коллегами, говорится, что новая эпоха будет характеризоваться возвышением экономики Китая над США и сопутствующей напряженностью в отношениях между ними, продолжением роста глобального долга, политикой «вертолетных денег» от центробанков, а также усилением миллениалов (вступивших во взрослую жизнь в XXI веке) и более молодых поколений, в том числе с точки зрения их электорального веса, и новой технологической революцией.

Беспорядок будет определять новую эпоху, по крайней мере на первых порах, в течение десятилетия или больше. «Не всякий беспорядок плохой», — отмечает Deutsche Bank. Но если предыдущая эпоха глобализации ассоциировалась с рекордным совокупным ростом цен на активы, то «век беспорядка» несет угрозу текущим глобальным оценкам, особенно в реальном выражении, предупреждает банк.

Вместе с тем стало известно, что американская «дочка» Deutsche Bank получила два штрафа — за проведение операций в интересах кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, который был ранее связан с Геннадием Тимченко, а также за обслуживание транзакций на счета Крайинвестбанка. За первое нарушение банк должен заплатить $157,5 тыс., за второе — $425,6 тыс. штрафа.

Застройщикам предсказали резкое увеличение числа облигационных займов

В ближайший год число застройщиков, использующих облигационные займы, как минимум удвоится, прогнозирует «Эксперт РА». Агентство связывает этот тренд с тем, что девелоперам крайне сложно привлечь в банках проектное финансирование.

К концу 2021 года, по прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», количество девелоперов, привлекающих деньги через облигации, может увеличиться на 10–20 компаний, при этом новые игроки займут на рынке до 30 млрд руб. Сейчас, по информации агентства, лишь 13 застройщиков в России привлекают деньги через облигационные займы.

Ожидаемый выход новых застройщиков на рынок публичных заимствований обусловлен реформой долевого строительства, в результате которой девелоперы могут теперь рассчитывать не на деньги дольщиков, а на проектное финансирование от банков. Но, отмечают в агентстве, с высокой вероятностью получить финансирование может проект, где этот показатель превышает 15%. В то же время менее чем в половине регионов валовая прибыль из расчета на 1 кв. м жилья превышает 10%, констатирует «Эксперт РА».

В новых условиях облигации становятся для застройщиков важным каналом привлечения средств, резюмирует старший директор отдела корпоративных и суверенных рейтингов «Эксперт РА» Дмитрий Сергиенко. По его словам, потеряв доступ к бесплатным средствам дольщиков, строительная отрасль не сможет получить сопоставимый объем проектного финансирования в короткой перспективе. Поэтому практически неизбежный в нынешних условиях сценарий — это выход на рынок публичного долга.

Определились подрядчики семи этапов трассы Москва — Казань на 464 млрд руб.

По итогам тендеров, компания «Автобан» стала самым крупным подрядчиком, получив права на строительство двух участков. В самом дорогостоящем тендере (на 123,2 млрд руб.) участвовала компания, принадлежащая «Мостотресту» Аркадия Ротенберга.