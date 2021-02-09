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Серебренникова уволят, дело из-за пошлин H&M. Главные новости РБК

Таможня завела дело на H&M, Серебренникова уволят из «Гоголь-центра», поставки газа в Калининград остановлены, ВОЗ исключила версию создания SARS-CoV-2 в лаборатории; основные события дня — в обзоре РБК

На H&M завели дело о неуплате пошлин на ₽3 млрд

Об уголовном деле против российского подразделения транснациональной компании сообщил Bloomberg.

  • Уголовное дело, по информации агентства, еще в декабре завела Федеральная таможенная служба (ФТС).
  • H&M заподозрили в уклонении от уплаты пошлин на 3,1 млрд руб. ФТС считает, что она не включила в декларации 2016–2019 годов часть лицензионных сборов, которые платит материнской компании.
  • В 2019 году H&M использовала 3,1 млрд руб., чтобы покрыть расхождение, обнаруженное после аудита. Теперь российскому подразделению H&M может грозить штраф вдвое больше этой суммы, а его высшему руководству — лишение свободы, отметило агентство.

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Перестановки в «Гоголь-центре»

«Гоголь-центр» был создан Кириллом Серебренниковым в 2013 году. Прошлым летом худрука признали виновным в хищении денег из госсубсидий, в его поддержку выступили многие актеры и режиссеры.

  • Режиссер Кирилл Серебренников разместил в Instagram фотографию уведомления от департамента культуры Москвы о том, что контракт с ним как с худруком «Гоголь-центра» истекает 25 февраля.
  • 3 февраля ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с Серебренниковым. В департаменте отказывались комментировать эту информацию.
  • Новым руководителем «Гоголь-центра» станет актер и режиссер Алексей Агранович, рассказали РБК в департаменте культуры Москвы.

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Приостановка транзита газа в Калининград

Поставки в эксклав по трубопроводу через Белоруссию и Литву приостановлены по просьбе «Газпрома», сообщили в Литве.

  • Пресс-служба оператора литовской газотранспортной системы Amber Grid сообщила, что 9 февраля он приостановил транзит газа в Калининград по просьбе «Газпрома».
  • Поставки газа в Литву из Белоруссии продолжаются в обычном режиме.
  • В «Газпроме» сообщили РБК, что потребности Калининградской области полностью обеспечиваются за счет калининградского подземного хранилища газа (ПХГ).

ВОЗ исключила сценарий зарождения коронавируса в лаборатории

Эксперты, занимающиеся расследованием причин распространения коронавируса в Ухане в 2019 году, исключили версию его искусственного происхождения.

  • Миссия ВОЗ в китайском Ухане на пресс-конференции отчиталась о предварительных итогах расследования. Эксперты исключили вероятность того, что коронавирус имел искусственное происхождение.
  • Специалисты ВОЗ подтвердили озвученную еще в начале пандемии версию, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей. Их популяции и стали природным источником вируса. Однако маловероятно, что в Ухань SARS-CoV-2 попал через летучих мышей. Предположительно, у него был промежуточный носитель.
  • Глава миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек сообщил, что версию искусственного происхождения вируса эксперты сочли маловероятной, поэтому они не будут рекомендовать ее для дальнейшего изучения. Версия с промежуточным носителем является самой реалистичной, считают эксперты организации. Также не исключен сценарий с распространением вируса по пищевой цепочке.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Бизнес столкнулся с новыми сложностями при ввозе иностранных специалистов

О проблемах с ввозом в Россию иностранных работников РБК рассказали представители компаний различных секторов и профилей.

  • Компании сообщили, что вновь испытывают сложности из-за задержки оформления документов на въезд иностранных специалистов в Россию. Из-за этого они вынуждены откладывать модернизацию производства и выпуск новой продукции.
  • Проблема с оформлением касается в первую очередь российских компаний, использующих иностранное оборудование, уточняет собеседник РБК в крупной промышленной компании, которой требуются иностранные специалисты для наладки оборудования.
  • После начала пандемии премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о временном ограничении въезда иностранных граждан, но впоследствии смягчил требования для отдельных категорий, в том числе специалистов, участвующих в наладке и техническом обслуживании иностранного оборудования, а также однократно въезжающих высококвалифицированных специалистов. Списки на въезд компании должны направлять в профильный орган, который, в свою очередь, пересылает их в МВД и ФСБ.
Автор
Владислав Гордеев
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