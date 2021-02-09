Серебренникова уволят, дело из-за пошлин H&M. Главные новости РБК
На H&M завели дело о неуплате пошлин на ₽3 млрд
Об уголовном деле против российского подразделения транснациональной компании сообщил Bloomberg.
- Уголовное дело, по информации агентства, еще в декабре завела Федеральная таможенная служба (ФТС).
- H&M заподозрили в уклонении от уплаты пошлин на 3,1 млрд руб. ФТС считает, что она не включила в декларации 2016–2019 годов часть лицензионных сборов, которые платит материнской компании.
- В 2019 году H&M использовала 3,1 млрд руб., чтобы покрыть расхождение, обнаруженное после аудита. Теперь российскому подразделению H&M может грозить штраф вдвое больше этой суммы, а его высшему руководству — лишение свободы, отметило агентство.
Перестановки в «Гоголь-центре»
«Гоголь-центр» был создан Кириллом Серебренниковым в 2013 году. Прошлым летом худрука признали виновным в хищении денег из госсубсидий, в его поддержку выступили многие актеры и режиссеры.