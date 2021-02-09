Серебренникова уволят, дело из-за пошлин H&M. Главные новости РБК

Режиссер Кирилл Серебренников разместил в Instagram фотографию уведомления от департамента культуры Москвы о том, что контракт с ним как с худруком «Гоголь-центра» истекает 25 февраля.

3 февраля ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с Серебренниковым. В департаменте отказывались комментировать эту информацию.

Новым руководителем «Гоголь-центра» станет актер и режиссер Алексей Агранович, рассказали РБК в департаменте культуры Москвы.

Приостановка транзита газа в Калининград

Поставки в эксклав по трубопроводу через Белоруссию и Литву приостановлены по просьбе «Газпрома», сообщили в Литве.

Пресс-служба оператора литовской газотранспортной системы Amber Grid сообщила, что 9 февраля он приостановил транзит газа в Калининград по просьбе «Газпрома».

Поставки газа в Литву из Белоруссии продолжаются в обычном режиме.

В «Газпроме» сообщили РБК, что потребности Калининградской области полностью обеспечиваются за счет калининградского подземного хранилища газа (ПХГ).

ВОЗ исключила сценарий зарождения коронавируса в лаборатории

Эксперты, занимающиеся расследованием причин распространения коронавируса в Ухане в 2019 году, исключили версию его искусственного происхождения.

Миссия ВОЗ в китайском Ухане на пресс-конференции отчиталась о предварительных итогах расследования. Эксперты исключили вероятность того, что коронавирус имел искусственное происхождение.

Специалисты ВОЗ подтвердили озвученную еще в начале пандемии версию, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей. Их популяции и стали природным источником вируса. Однако маловероятно, что в Ухань SARS-CoV-2 попал через летучих мышей. Предположительно, у него был промежуточный носитель.

Глава миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек сообщил, что версию искусственного происхождения вируса эксперты сочли маловероятной, поэтому они не будут рекомендовать ее для дальнейшего изучения. Версия с промежуточным носителем является самой реалистичной, считают эксперты организации. Также не исключен сценарий с распространением вируса по пищевой цепочке.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Бизнес столкнулся с новыми сложностями при ввозе иностранных специалистов

О проблемах с ввозом в Россию иностранных работников РБК рассказали представители компаний различных секторов и профилей.