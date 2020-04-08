Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин обозначил новые меры поддержки бизнеса, полиция начнет штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве, школы смогут досрочно завершить учебный год, водоснабжение оказалось под угрозой; главные новости — в обзоре РБК

Путин назвал «справедливую формулу» помощи бизнесу из-за вируса

Президент России в очередном обращении к россиянам пообещал расширить программу помощи бизнесу и гражданам, пострадавшим от кризиса, связанного с коронавирусом.

По мнению Владимира Путина, в первую очередь на помощь смогут рассчитывать те организации, которые не станут увольнять сотрудников и сохранят их зарплаты. «Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость», — сказал он.

Также президент предложил распространить шестимесячную отсрочку по выплате в страховые взносы на все компании малого и среднего бизнеса. Задолженность по налогам можно будет реструктуризировать и выплачивать постепенно в течение не менее года после окончания отсрочки.

Путин пообещал «напрямую помогать» тем, кто в кризис остался без работы. Он поручил правительству и ЦБ в течение пяти дней проработать новые меры поддержки.

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и московской мэрии о наказании за нарушение режима самоизоляции. Теперь столичная полиция сможет штрафовать всех, кто нарушает ограничительные меры.