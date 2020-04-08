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Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин обозначил новые меры поддержки бизнеса, полиция начнет штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве, школы смогут досрочно завершить учебный год, водоснабжение оказалось под угрозой; главные новости — в обзоре РБК

Путин назвал «справедливую формулу» помощи бизнесу из-за вируса

Президент России в очередном обращении к россиянам пообещал расширить программу помощи бизнесу и гражданам, пострадавшим от кризиса, связанного с коронавирусом.

  • По мнению Владимира Путина, в первую очередь на помощь смогут рассчитывать те организации, которые не станут увольнять сотрудников и сохранят их зарплаты. «Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость», — сказал он.
  • Также президент предложил распространить шестимесячную отсрочку по выплате в страховые взносы на все компании малого и среднего бизнеса. Задолженность по налогам можно будет реструктуризировать и выплачивать постепенно в течение не менее года после окончания отсрочки.
  • Путин пообещал «напрямую помогать» тем, кто в кризис остался без работы. Он поручил правительству и ЦБ в течение пяти дней проработать новые меры поддержки.

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и московской мэрии о наказании за нарушение режима самоизоляции. Теперь столичная полиция сможет штрафовать всех, кто нарушает ограничительные меры.

  • Закон о наказании за нарушение самоизоляции 2 апреля подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ предусматривает для граждан штрафы в размере 4–5 тыс. руб., для должностных лиц — 30–50 тыс. руб., для организаций и предприятий — до 500 тыс. руб.
  • Режим самоизоляции введен в Москве с конца марта. Жители столицы могут выйти из дома только за продуктами, лекарствами, медпомощью, для выноса мусора и выгула собак. Им не запрещено передвигаться на личных автомобилях, но причина должна быть веской.


Школам разрешили перенести часть учебной программы на следующий год

Министерство просвещения разослало в регионы рекомендации по организации учебного процесса в условиях пандемии.

  • В тех субъектах, где складывается благоприятная эпидемиологическая обстановка, школы могут вернуться к работе. Но при условии соблюдения мер безопасности: в одном классе должно быть как можно меньше учеников, время обучения должно быть сокращено.
  • Если же ситуация, наоборот, неблагоприятная, то школам разрешается досрочно завершить учебный год с учетом всероссийских проверочных работ, прошедших в дистанционном формате.


Операторы предупредили о риске перебоев водоснабжения из-за неплатежей

Руководители крупнейших частных операторов систем водоснабжения и водоотведения обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке отрасли. Пандемия и связанные с этим решения властей поставили под угрозу устойчивость инфраструктуры и возможность обеспечения жителей водой.

  • Авторы обращения прогнозируют падение собираемости платежей с 95–96% до 25–30%. Причины — ограничения передвижения людей и оплаты наличными, снижение платежеспособности потребителей и сокращение потребления промышленными предприятиями.
  • «Наибольшее влияние» на рост задолженности окажет мораторий на взимание пеней за просрочку платежей, введенный правительством. Авторы обращения считают, что многие потребители расценили отмену пени как возможность не оплачивать коммунальные услуги.
  • По оценкам Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, выручка всей отрасли составляет 400 млрд руб. в год. При потере 60–70% платежей она может недосчитаться 240–280 млрд руб.
Автор: Сергей Витько
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