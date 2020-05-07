Что случилось за день. Главные новости РБК

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Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая
Режим самоизоляции граждан и другие временные ограничения в Москве будут продлены до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — заявил он.
- При этом переоформлять полученные ранее рабочие пропуска для поездок по Москве не придется: они будут продлены автоматически до 31 мая. Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
- С 12 мая заработают промышленные и строительные предприятия. С 18 по 31 мая дистанционное обучение для школьников будет проводиться в режиме свободного посещения.
- Вводятся новые ограничения: с 12 мая жители должны носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте и магазинах. За нарушение предусмотрен штраф 4 тыс. руб., за повторное — 5 тыс.
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