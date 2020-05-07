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Что случилось за день. Главные новости РБК

В Москве продлили режим самоизоляции, бывшего партнера Босова задержали по делу об убийстве, блокчейн-платформу TON запустили без Дурова, Федун попал в больницу с коронавирусом; главные новости — в обзоре РБК

Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая

Режим самоизоляции граждан и другие временные ограничения в Москве будут продлены до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — заявил он.

  • При этом переоформлять полученные ранее рабочие пропуска для поездок по Москве не придется: они будут продлены автоматически до 31 мая. Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
  • С 12 мая заработают промышленные и строительные предприятия. С 18 по 31 мая дистанционное обучение для школьников будет проводиться в режиме свободного посещения.
  • Вводятся новые ограничения: с 12 мая жители должны носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте и магазинах. За нарушение предусмотрен штраф 4 тыс. руб., за повторное — 5 тыс.


Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по делу о заказном убийстве в 1990-х

В Красноярском крае по подозрению в причастности к убийству задержан Анатолий Быков, бывший совладелец Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) и экс-депутат регионального заксобрания.

  • Источник РБК сообщил, что бизнесмена подозревают в организации заказных убийств участников преступных группировок Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые погибли 24 июля 1994 года. Показания на Быкова дал один из бывших членов саяногорской ОПГ.
  • В 1990-е годы Быков был совладельцем КрАЗа. Еще одним совладельцев завода в те годы был Дмитрий Босов, глава совета директоров группы «Аллтек», который на этой неделе покончил с собой.
  • В начале 2000-х Быкова судили по делу о причастности к покушению на Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как Паша Цветомузыка. Спустя три года после условного приговора с него сняли судимость.

Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram

Команда Telegram во главе с Павлом Дуровым вместе с внештатными разработчиками более двух лет работала над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Запустить ее планировалось вместе с криптовалютой Gram. Однако этому помешал запрет Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

  • Поскольку код блокчейна хранится в открытом виде разработчики платформы TON, не входящие в команду Дурова, решили запустить ее самостоятельно. Они назвали ее Free TON. Вместо Gram участникам проекта раздадут бесплатные токены TON, которые дадут им право участвовать в обсуждении развития платформы.
  • Всего будет выпущено 5 млрд TON, рассказал РБК один из участников проекта, технический директор TON Labs Дмитрий Горошевский. 85% токенов бесплатно получат партнеры и пользователи сети, 10% — разработчики, 5% — валидаторы (они будут заниматься подтверждением транзакций пользователей).
  • Технически Free TON — это та же блокчейн-платформа, разработанная командой Дурова и ее партнерами. При этом она никак не связана с Telegram, инвесторами и спором SEC против компании, заверил Горошевский.


Леонида Федуна госпитализировали с коронавирусом

У вице-президента ЛУКОЙЛа и совладельца «Спартака» Леонида Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. «В данный момент он находится на лечении в больнице», — говорится в сообщении «Спартака».

  • По данным Forbes, 64-летний Федун входит в двадцатку самых богатых бизнесменов России. Его состояние оценивается в $6,3 млрд. Федуну напрямую и через семейные трасты принадлежит 9,28% ЛУКОЙЛа.
  • 11 апреля в интервью РБК он сообщил, что кризис может вынудить все высшее руководство ЛУКОЙЛа направить часть своих дивидендов в специальный фонд, «чтобы бросить их на инвестиционную программу ЛУКОЙЛа». Однако это не отразится на выплате дивидендов остальным акционерам.
Автор: Сергей Витько
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