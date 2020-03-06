Что случилось за день. Главные новости РБК

В России все больше зараженных коронавирусом, Олег Тиньков сообщил о своем заболевании, цена на нефть продолжает падать, благотворителей не устроила поправка в Конституцию о детях; главные новости — в обзоре РБК

За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В Москве зафиксированы пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, еще один — в Нижнем Новгороде, сообщает Роспотребнадзор. Таким образом, общее число выявленных в России случаев заражения увеличилось до десяти человек.

Все новые заразившиеся недавно вернулись из Италии. Они изолированы в инфекционных боксах. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме, один человек — в состоянии средней тяжести.

Медики ведут проверку лиц, с которыми контактировали зараженные. Одна из пациенток посещала занятия в университете. Ее учебная группа в полном составе проходит осмотр.

Роспотребнадзор также предписал всем, кто летел одними рейсами с заболевшими, немедленно обратиться к медикам, позвонив по телефону 103.

В мире число случаев заражения COVID-19, по подсчетам экспертов Университета Хопкинса, превысило уже 100 тыс.

Тиньков рассказал о своем заболевании лейкемией

У основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова диагностирована острая лейкемия. О состоянии бизнесмена, находящегося в Лондоне под ограничительными мерами, сообщил РБК его представитель.