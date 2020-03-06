Что случилось за день. Главные новости РБК
За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
В Москве зафиксированы пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, еще один — в Нижнем Новгороде, сообщает Роспотребнадзор. Таким образом, общее число выявленных в России случаев заражения увеличилось до десяти человек.
- Все новые заразившиеся недавно вернулись из Италии. Они изолированы в инфекционных боксах. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме, один человек — в состоянии средней тяжести.
- Медики ведут проверку лиц, с которыми контактировали зараженные. Одна из пациенток посещала занятия в университете. Ее учебная группа в полном составе проходит осмотр.
- Роспотребнадзор также предписал всем, кто летел одними рейсами с заболевшими, немедленно обратиться к медикам, позвонив по телефону 103.
- В мире число случаев заражения COVID-19, по подсчетам экспертов Университета Хопкинса, превысило уже 100 тыс.
Тиньков рассказал о своем заболевании лейкемией
У основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова диагностирована острая лейкемия. О состоянии бизнесмена, находящегося в Лондоне под ограничительными мерами, сообщил РБК его представитель.