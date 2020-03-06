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Что случилось за день. Главные новости РБК

В России все больше зараженных коронавирусом, Олег Тиньков сообщил о своем заболевании, цена на нефть продолжает падать, благотворителей не устроила поправка в Конституцию о детях; главные новости — в обзоре РБК

За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В Москве зафиксированы пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, еще один — в Нижнем Новгороде, сообщает Роспотребнадзор. Таким образом, общее число выявленных в России случаев заражения увеличилось до десяти человек.

  • Все новые заразившиеся недавно вернулись из Италии. Они изолированы в инфекционных боксах. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме, один человек — в состоянии средней тяжести.
  • Медики ведут проверку лиц, с которыми контактировали зараженные. Одна из пациенток посещала занятия в университете. Ее учебная группа в полном составе проходит осмотр.
  • Роспотребнадзор также предписал всем, кто летел одними рейсами с заболевшими, немедленно обратиться к медикам, позвонив по телефону 103.
  • В мире число случаев заражения COVID-19, по подсчетам экспертов Университета Хопкинса, превысило уже 100 тыс.

Тиньков рассказал о своем заболевании лейкемией

У основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова диагностирована острая лейкемия. О состоянии бизнесмена, находящегося в Лондоне под ограничительными мерами, сообщил РБК его представитель.

  • Диагноз был поставлен ему еще в октябре 2019-го. К настоящему моменту предприниматель прошел уже несколько курсов химиотерапии.
  • Тиньков заверил, что с его бизнесом «все хорошо». «Там прекрасная команда во главе с Оливером (Оливер Хьюз — председатель правления Тинькофф Банка. — РБК), и факт, что я уже пару лет как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен», — сказал Тиньков.
  • На фоне этого сообщения ускорилось снижение котировок расписок TCS Group, начавшееся после раскрытия Минюстом США претензий к бизнесмену. На Московской бирже стоимость бумаг упала до 1053,4 руб. за штуку, а на Лондонской — до $15,98.


Цена на нефть за день упала почти на $4

Распространение коронавируса и как следствие падение спроса на топливо спровоцировало дальнейшее снижение котировок на нефть. Ситуация могла исправить ОПЕК, которая готова дополнительно сократить нефтедобычу, но ей не удалось договориться с Россией.

  • Накануне, 5 марта, министры стран ОПЕК пришли к выводу, что для стимулирования спроса картель, а также страны, не входящие в него, должны дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки.
  • Однако российская сторона пока не согласовала это предложение и, судя по всему, откажется. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный источник в Москве. Россия, тем не менее, поддерживает идею сохранить ограничение нефтедобычи на текущем уровне до июня.
  • «Если Москва не сократит добычу, то сделки не будет», — заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.
  • Эти сообщения спровоцировали дальнейшее падение котировок. За день цена апрельского фьючерса марки Brent опустилась до $46,12, что на $3,87 или 7,74% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.


Благотворительные фонды попросили изменить поправку к Конституции о детях

Поправка в Конституцию, которая касается защиты семьи и детства, не устроила 27 благотворительных и общественных фондов. Они обратились с письмом в Совет по правам человека при президенте (СПЧ). Среди подписантов — директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова, директор фонда помощи хосписам «Вера» Анна Скоробогатова и президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

  • Благотворителей обеспокоила формулировка о попечительстве. «Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, принимает на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения», — следует из текста нынешней поправки.
  • С точки зрения представителей фондов, государство не может принять на себя обязанности родителя. Во-первых, потому что оно не может удовлетворить эмоциональные потребности ребенка. А во-вторых, оно не несет уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
  • Благотворительные фонды также считают, что поправка может привести к практике размещения сирот в интернатах, а не в семьях.
  • Некорректной назвали общественники и формулировку о детях как достоянии России. «Достояние» с позиции гражданского законодательства трактуется как «вещь», «имущество», тем не менее «дети не могут быть собственностью государства или кого-то еще».
Автор: Сергей Витько
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