Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Таким образом, ожидается ухудшение ситуации по сравнению с прошлым месяцем, когда потребление нефти в стране сократилось на 20% к аналогичному периоду 2019 года.

Один из собеседников издания считает, что, даже если пик заболеваемости будет пройден в ближайшие недели, вспышка вируса отразится на спросе на нефть в марте и он будет на 10% ниже, чем в прошлом году.

Продажи бензина и дизельного топлива в Китае снизились на две трети по сравнению с прошлым годом, сообщает FT. Это вызвано в том числе перекрытием дорог из-за карантина.

Количество жертв нового коронавируса достигло 565 человек.

Число заболевших превысило 28 тыс. по всему миру.

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

Из документов Минэнерго США следует, что в конце прошлого года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в страну, обогнав Мексику.

В октябре США закупили 20,9 млн баррелей российских энергоресурсов. В ноябре этот показатель немного уменьшился, что вновь привело к тому, что Россия оказалась третьей.

Российские поставки в США увеличились в основном за счет нефтепродуктов: в октябре они выросли в 2,5 раза.

В МЭР утверждают, что это произошло из-за американских санкций против Ирана и Венесуэлы.

Главным поставщиком нефти в США выступает Канада.

Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

Статистическая служба впервые раскрыла данные о регионах, где в 2018 году было больше всего незакрытых вакансий врачей.