Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 63,17 (-0,26) Quote, 05 фев, 12:47
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 69,74 (-0,38) Quote, 05 фев, 12:47
В Росреестре предложили создать государственный аналог «Яндекс.Карт» Технологии и медиа, 09:00 SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО Политика, 08:55 СМИ сообщили о смерти сына экс-президента Киргизии в Москве Общество, 08:54 WADA пояснило ситуацию с допуском сборной России на ЧМ-2022 Спорт, 08:52 История закрытых клубов: от королевы Марго до Маргарет Тэтчер РБК и Reef Residence, 08:45 Ночь на 6 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы Общество, 08:31 Трамп пообещал обратиться к нации после завершения процедуры импичмента Политика, 08:29 Тайвань из-за коронавируса запретил въезд с материкового Китая Общество, 08:12 Три очка Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Торонто» в матче НХЛ Спорт, 08:10 Силовики пришли с обысками в минобразования Хакасии Общество, 08:07 Эксперты оценили снижение числа ученых в России Политика, 08:00 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 6 февраля Общество, 08:00 Китай решил вдвое снизить пошлины на импорт из США на $75 млрд Экономика, 07:58 Аскетичная роскошь: почему фитнес-центры кидаются в крайности — Bloomberg Pro, 07:54
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Сенат отказался объявлять импичмент Трампу, в Китае ухудшили прогноз потребления нефти, Россия заняла второе место среди поставщиков энергоносителей в США, названы регионы с дефицитом врачей; главные новости — в обзоре РБК
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Сенат отказался объявить импичмент Трампу

Сенат США не поддержал демократов из палаты представителей и отказался объявить импичмент президенту Дональду Трампу. В поддержку действующего главы государства выступила Республиканская партия.

  • Сенаторы голосовали по двум пунктам: превышение полномочий в связи с решением задержать выплаты военной помощи Украине и препятствование расследованию эпизода вокруг заморозки этой помощи. Соответственно 52 и 53 сенатора высказались против признания вины президента по этим пунктам, 48 и 47 — за. Чтобы импичмент состоялся, противникам президента США нужно было набрать две трети голосов.
  • Накануне заседания лишь один сопартиец Трампа, Митт Ромни, заявил, что будет голосовать за отставку действующего президента, но и он полагает, что что-либо изменить невозможно.
  • Трамп пообещал выступить с официальным заявлением, в ходе которого расскажет, что думает о победе США «над надуманным импичментом». А также разместил ролик, где в шутку предлагается вечно голосовать за него на президентских выборах.

В Китае ухудшили прогноз потребления нефти из-за коронавируса

Руководители нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов в Китае спрогнозировали, что в феврале среднесуточное потребление снизится на 25%, или 3,2 млн баррелей, пишет Financial Times (FT).

  • Таким образом, ожидается ухудшение ситуации по сравнению с прошлым месяцем, когда потребление нефти в стране сократилось на 20% к аналогичному периоду 2019 года.
  • Один из собеседников издания считает, что, даже если пик заболеваемости будет пройден в ближайшие недели, вспышка вируса отразится на спросе на нефть в марте и он будет на 10% ниже, чем в прошлом году.
  • Продажи бензина и дизельного топлива в Китае снизились на две трети по сравнению с прошлым годом, сообщает FT. Это вызвано в том числе перекрытием дорог из-за карантина.
  • Количество жертв нового коронавируса достигло 565 человек.
    Число заболевших превысило 28 тыс. по всему миру.

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

Из документов Минэнерго США следует, что в конце прошлого года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в страну, обогнав Мексику.

  • В октябре США закупили 20,9 млн баррелей российских энергоресурсов. В ноябре этот показатель немного уменьшился, что вновь привело к тому, что Россия оказалась третьей.
  • Российские поставки в США увеличились в основном за счет нефтепродуктов: в октябре они выросли в 2,5 раза.
  • В МЭР утверждают, что это произошло из-за американских санкций против Ирана и Венесуэлы.
  • Главным поставщиком нефти в США выступает Канада.

Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

Статистическая служба впервые раскрыла данные о регионах, где в 2018 году было больше всего незакрытых вакансий врачей.

  • Наибольший дефицит зафиксировали в Камчатском крае, где не было закрыто около 20% вакансий. Следом идут Смоленская (почти 18%) и Псковская области.
  • Всего на конец 2018 года оставались незакрытыми вакансии около 50 тыс. врачей и примерно столько же среднего медицинского персонала, соответственно 10 и 4% ставок.
  • Больше всего незакрытых вакансий в скорой помощи. По словам представителя профсоюза, туда не хотят идти работать из-за «бешеных нагрузок» и низких зарплат.
  • В январском послании Федеральному собранию Владимир Путин назвал вопрос привлечения кадров ключевым для российской медицины. Бороться с нехваткой медиков власти обещают с помощью целевого набора в вузы и программ привлечения специалистов в регионы.
Авторы: Георгий Тадтаев, Артем Филипенок, Константин Нагаев
Теги: главные новости, последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter