Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Сенат отказался объявить импичмент Трампу
Сенат США не поддержал демократов из палаты представителей и отказался объявить импичмент президенту Дональду Трампу. В поддержку действующего главы государства выступила Республиканская партия.
- Сенаторы голосовали по двум пунктам: превышение полномочий в связи с решением задержать выплаты военной помощи Украине и препятствование расследованию эпизода вокруг заморозки этой помощи. Соответственно 52 и 53 сенатора высказались против признания вины президента по этим пунктам, 48 и 47 — за. Чтобы импичмент состоялся, противникам президента США нужно было набрать две трети голосов.
- Накануне заседания лишь один сопартиец Трампа, Митт Ромни, заявил, что будет голосовать за отставку действующего президента, но и он полагает, что что-либо изменить невозможно.
- Трамп пообещал выступить с официальным заявлением, в ходе которого расскажет, что думает о победе США «над надуманным импичментом». А также разместил ролик, где в шутку предлагается вечно голосовать за него на президентских выборах.
В Китае ухудшили прогноз потребления нефти из-за коронавируса
Руководители нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов в Китае спрогнозировали, что в феврале среднесуточное потребление снизится на 25%, или 3,2 млн баррелей, пишет Financial Times (FT).