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Политика ,  
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Экс-кандидат в президенты от республиканцев поддержал импичмент Трампа

Проигравший выборы в 2012 году Митт Ромни признал, что его голос вряд ли что-то изменит при голосовании за отставку действующего президента
Митт Ромни (Фото: AP)

Митт Ромни, который в 2012 году боролся за пост президента США от Республиканской партии (он проиграл тогда Бараку Обаме), заявил, что в ходе голосования в Сенате проголосует за отрешение Дональда Трампа от должности, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление сенатора от Юты.

Свою позицию Ромни объяснил тем, что считает Трампа виновным в «злоупотреблении общественным доверием».

«Использование служебного положения для сохранения должности — самое ужасное нарушение президентской присяги, которое только можно себе представить», — заявил Ромни.

Он согласился, что его голос, скорее всего, ничего не решит, и большинство сенаторов признает Трампа невиновным, сообщает CNN (у республиканцев большинство в верхней палате). «Но независимо от исхода голосования я смогу сказать своим детям и внукам, что проголосовал так, как велел мне долг», — добавил Ромни.

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Ранее сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзан Коллинз заявила, что считает действия Трампа «неправильными», однако при этом она заверила, что не будет голосовать за импичмент. Объяснила Коллинз это тем, что считает неправильным и поведение демократов в Палате представителей, которые в ходе политической борьбы пошли на крайние меры. По словам Коллинз, неправильно отправлять президента в отставку незадолго до выборов, потому что за исключением форс-мажорных обстоятельств только избиратели должны решить, кто будет президентом США.

Голосование в Сенате по вопросу об отставке Трампа стало возможным, после того как в декабре палата представителей (которую, наоборот, контролируют демократы) посчитала президента виновным в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Поводом для начала процедуры импичмента стали требования президента США в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским возобновить коррупционное расследование в отношении сына Джо Байдена — одного из фаворитов в борьбе за пост президента США от Демократической партии.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Митт Ромни
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