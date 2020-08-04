Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Собираемость долгов после карантина, какой «сюрприз» готовит Трамп к выборам, новые номера для машин и мотоциклов, почему в России плохие дороги; главные новости — в обзоре РБК

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

После прохождения пика пандемии российские должники начали отдавать коллекторам примерно столько же денег, сколько до кризиса. Этому помогло то, что пока границы остаются закрытыми, россияне готовы решать проблемы с накопившимися обязательствами.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в июле средний размер платежа по долгу составил 5,3 тыс. руб., что на 1,8% превышает показатель марта и всего на 5,3% меньше февральского.

Если в 2019 году банки передали коллекторам долги по агентской схеме на 545 млрд руб., то за пять месяцев этого года кредиторы отдали взыскателям в работу обязательства еще на 253 млрд руб.

Еще одно изменение в поведении должников — их готовность взаимодействовать с коллекторами, отмечает директор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель. Доля клиентов, отвечающих коллекторам, в апреле составляла порядка 38%. «Это говорит о стремлении клиентов расплатиться по долгам и о хорошем отклике на антикризисные предложения коллекторских агентств», — уточнил он.

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