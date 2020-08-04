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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Собираемость долгов после карантина, какой «сюрприз» готовит Трамп к выборам, новые номера для машин и мотоциклов, почему в России плохие дороги; главные новости — в обзоре РБК

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

После прохождения пика пандемии российские должники начали отдавать коллекторам примерно столько же денег, сколько до кризиса. Этому помогло то, что пока границы остаются закрытыми, россияне готовы решать проблемы с накопившимися обязательствами.

  • По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в июле средний размер платежа по долгу составил 5,3 тыс. руб., что на 1,8% превышает показатель марта и всего на 5,3% меньше февральского.
  • Если в 2019 году банки передали коллекторам долги по агентской схеме на 545 млрд руб., то за пять месяцев этого года кредиторы отдали взыскателям в работу обязательства еще на 253 млрд руб.
  • Еще одно изменение в поведении должников — их готовность взаимодействовать с коллекторами, отмечает директор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель. Доля клиентов, отвечающих коллекторам, в апреле составляла порядка 38%. «Это говорит о стремлении клиентов расплатиться по долгам и о хорошем отклике на антикризисные предложения коллекторских агентств», — уточнил он.

NYT узнала о планах Трампа сделать «сюрприз» в виде вакцины к выборам

Администрация Трампа стремится обеспечить выпуск миллионов доз вакцины против COVID-19 к концу этого или началу следующего года. Однако разработчики вакцины, опасаются, что Трамп постарается продавить начало ее производства до президентских выборов, назначенных на 3 ноября, даже игнорируя недостаточные данные по вакцине, рассказали The New York Times чиновники, ученые и эксперты.

  • На прошлой неделе глава государства посетил биотехнологическую лабораторию в Северной Каролине, где дал обещание «выпустить вакцину в рекордно короткие сроки». Кроме того, в июле Трамп в одной из записей в Twitter напрямую связал разработку вакцины со своими надеждами на переизбрание, утверждает газета.
  • Газета отмечает, что пока остается неясным, может ли одобрение вакцины до старта выборов стать «октябрьским сюрпризом».
  • Некоторые республиканские стратеги считают, что это может не помочь Трампу, потому что его главный конкурент в борьбе за президентское кресло, бывший вице-президент Джо Байден, также наверняка продолжит процесс разработки вакцины, если будет избран.

В России появились новые автомобильные и мотоциклетные номера

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Для мотоциклов будут выпускаться номера меньшего размера. А для автомобилей с нестандартным местом для крепления номеров появился новый вид регистрационных знаков.

  • Для праворульных японских, американских автомобилей с нестандартным местом для крепления номеров появился новый вид задних двухстрочных номеров. Новые знаки будут также выпущены для мопедов и внедорожных мототранспортных средств (снегоболотоходы, мотовездеходы), а также для ретроавтомобилей.
  • При этом сохранились шрифты государственных регистрационных знаков, структура и габаритные размеры основных типов номеров для автомобилей и мотоциклов.
  • Чтобы изготовить новый знак, владелец транспортного средства может самостоятельно обратиться в аккредитованную организацию.

Счетная палата объяснила причину плохих дорог в России

Протяженность региональных дорог почти в 10 раз больше, чем федеральных, однако на их содержание из бюджета выделяется в 8 раз меньше денег, заявилиаудиторы Счетной палаты.

  • По данным СП, доля автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась на 7%, и составляет 84,8% федеральной дорожной сети.
  • В то же время, нормативным требованиям соответствует только 44,2% региональных и муниципальных автодорог.
  • СП отмечает, что протяженность региональных дорог почти в 10 раз больше, чем федеральных (508 201 км против 57 227 км), а денег на их содержание выделяется в 8 раз меньше. В целом на трассы регионального или межмуниципального значения в среднем направлялось 29,6% от нормативной потребности, что негативно сказывается на состоянии дорог, считает аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.
Автор: Сергей Саркисян
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