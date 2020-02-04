Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Сейчас закон обязывает профессиональных взыскателей при звонках и личных встречах с должником называть в начале разговора свою фамилию, имя и отчество, прежде чем упоминать о задолженности.

Новый законопроект может дать им право называть лишь имя и идентификационный код. Идентификаторы сотрудникам будут присваивать работодатели.

Опрошенные РБК банки поддерживают инициативу. По их мнению, она позволит обеспечить безопасность сотрудников, так как негативно настроенные клиенты нередко переходят к личным угрозам.

Правозащитники возражают: случаи, когда должники ищут взыскателей, единичны. При этом использование идентификаторов взыскателями помешает должникам сообщать о злоупотреблениях, так как набор цифр в отличие от фамилии никто запомнить не может, отмечает председатель юридической ассоциации «Банкротный клуб» Олег Зайцев.

Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

Бюджет Хакасии на текущий год оказался не сбалансирован на 14 млрд руб. — это более трети ее плановых расходов. Из-за долгов школы и детские сады могут остаться без света и питания, сообщили РБК в региональном минфине.

Собеседник РБК в Верховном совете республики оценил ситуацию как критическую. «Долги растут и будут наращиваться, правительство республики планирует получение кредитов и обращение за помощью к федеральному центру», — сказал он.

Хакасия — один из беднейших субъектов России: по уровню денежных доходов на душу населения республика занимает 73-е место в стране. Это один из немногих регионов, который возглавляет представитель оппозиционной парламентской партии: коммунист Валентин Коновалов.

Опрошенные РБК политологи не ставят в вину Коновалову сложившуюся ситуацию: республика оказалась на грани дефолта еще при предыдущем губернаторе Викторе Зимине. Однако новый глава региона пока не смог предпринять каких-то серьезных шагов для разрешения ситуации.

Эксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ

В пятницу, 7 февраля, совет директоров ЦБ должен принять решение по ключевой ставке. Большинство опрошенных РБК экономистов считают, что он снизит ее в шестой раз подряд — на 0,25 п.п., до 6%.