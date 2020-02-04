Что случилось за ночь. Главные новости РБК
В Китае от коронавируса умерли более 400 человек и заразились свыше 20 тысяч
По последним данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, в стране новой болезнью заразились более 20 600 человек, передает Reuters.
- За сутки от осложнений умерли 65 человека. Общее число жертв — 427, в том числе два смертельных случая за пределами материкового Китая: на Филиппинах и в Гонконге.
- В пресс-службе китайского МИДа назвали очень низким процент смертности от коронавируса. Он составляет 2,1% от всех случаев заражения. Это значительно ниже, чем от ОРВИ, Эболы и вируса респираторного синдрома (MERS). «Мы полностью убеждены, что готовы победить это заболевание», — добавили в пресс-службе.
Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами
Сотрудников банков и коллекторских агентств хотят защитить от агрессии должников. Для этого им разрешат не называть полного имени в разговорах с гражданами. Об этом говорится в законопроекте, который готовит Минюст при участии ФССП.