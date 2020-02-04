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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Новые жертвы коронавируса, коллекторам хотят дать право скрывать свои фамилии, бюджетный кризис в Хакасии, прогноз по ключевой ставке ЦБ; главные новости — в обзоре РБК

В Китае от коронавируса умерли более 400 человек и заразились свыше 20 тысяч

По последним данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, в стране новой болезнью заразились более 20 600 человек, передает Reuters.

  • За сутки от осложнений умерли 65 человека. Общее число жертв — 427, в том числе два смертельных случая за пределами материкового Китая: на Филиппинах и в Гонконге.
  • В пресс-службе китайского МИДа назвали очень низким процент смертности от коронавируса. Он составляет 2,1% от всех случаев заражения. Это значительно ниже, чем от ОРВИ, Эболы и вируса респираторного синдрома (MERS). «Мы полностью убеждены, что готовы победить это заболевание», — добавили в пресс-службе.

Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами

Сотрудников банков и коллекторских агентств хотят защитить от агрессии должников. Для этого им разрешат не называть полного имени в разговорах с гражданами. Об этом говорится в законопроекте, который готовит Минюст при участии ФССП.

  • Сейчас закон обязывает профессиональных взыскателей при звонках и личных встречах с должником называть в начале разговора свою фамилию, имя и отчество, прежде чем упоминать о задолженности.
  • Новый законопроект может дать им право называть лишь имя и идентификационный код. Идентификаторы сотрудникам будут присваивать работодатели.
  • Опрошенные РБК банки поддерживают инициативу. По их мнению, она позволит обеспечить безопасность сотрудников, так как негативно настроенные клиенты нередко переходят к личным угрозам.
  • Правозащитники возражают: случаи, когда должники ищут взыскателей, единичны. При этом использование идентификаторов взыскателями помешает должникам сообщать о злоупотреблениях, так как набор цифр в отличие от фамилии никто запомнить не может, отмечает председатель юридической ассоциации «Банкротный клуб» Олег Зайцев.

Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

Бюджет Хакасии на текущий год оказался не сбалансирован на 14 млрд руб. — это более трети ее плановых расходов. Из-за долгов школы и детские сады могут остаться без света и питания, сообщили РБК в региональном минфине.

  • Собеседник РБК в Верховном совете республики оценил ситуацию как критическую. «Долги растут и будут наращиваться, правительство республики планирует получение кредитов и обращение за помощью к федеральному центру», — сказал он.
  • Хакасия — один из беднейших субъектов России: по уровню денежных доходов на душу населения республика занимает 73-е место в стране. Это один из немногих регионов, который возглавляет представитель оппозиционной парламентской партии: коммунист Валентин Коновалов.
  • Опрошенные РБК политологи не ставят в вину Коновалову сложившуюся ситуацию: республика оказалась на грани дефолта еще при предыдущем губернаторе Викторе Зимине. Однако новый глава региона пока не смог предпринять каких-то серьезных шагов для разрешения ситуации.

Эксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ

В пятницу, 7 февраля, совет директоров ЦБ должен принять решение по ключевой ставке. Большинство опрошенных РБК экономистов считают, что он снизит ее в шестой раз подряд — на 0,25 п.п., до 6%.

  • Это соответствует консенсус-прогнозу Bloomberg: снижения ждут 12 из 21 аналитика. При этом девять полагают, что регулятор возьмет паузу в смягчении политики.
  • Среди причин для остановки — неопределенности, которые порождают назначение нового правительства, озвученные президентом меры социальной поддержки для улучшения демографической ситуации, а также китайский коронавирус, уже оказавший влияние на мировые и российские рынки.
  • Главный аргумент в пользу снижения ставки — замедление годовой инфляции. В месячном выражении инфляция в январе составила 0,4%, а в годовом — замедлилась до 2,5% с 3% в декабре. То есть темпы годового роста цен не приближаются к целевому для ЦБ уровню 4%, а все больше отдаляются от него.
Автор: Сергей Витько
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