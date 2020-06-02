Что случилось за день. Главные новости РБК

Эксперты оценили шансы на укрепление рубля, Мишустин представил национальный антикризисный план, интервью главы «Уральских авиалиний», СМИ о «разводе» Сбербанка и «Яндекса»; главные новости — в обзоре РБК

Экономисты предсказали доллар по ₽75 к осени

После серьезного мартовского падения с конца апреля рубль продолжает укрепляться. 1 июня он вырос относительно доллара до значений трехмесячной давности: американская валюта торговалась ниже 70 руб. впервые с 6 марта.

Опрошенные РБК экономисты, однако, не верят, что это надолго: рубль сейчас может быть слишком крепким, считают они. Большинство из них сходятся во мнении, что к осени национальная валюта может ослабнуть до уровня 70–75 руб. за доллар.

Среди факторов, влияющих на курс, — ограничение зарубежных поездок, которые сказываются на импорте товаров и услуг, а также сокращение операций ЦБ по закупке валюты. Сейчас интервенции ЦБ сохраняются на высоком уровне, но со следующей недели, когда регулятор будет учитывать подросшую в цене нефть, интервенции снизятся. Это снизит поддержку рубля.

Аналитики полагают, что перед ЦБ стоит задача «заякорить» курс в интервале 70–75 руб. на горизонте нескольких лет. Ведь его дальнейшее укрепление будет неблагоприятно для бюджета, которому важно получить доходы от курсовой переоценки.

План по восстановлению экономики России обойдется в ₽5 трлн

Выполнение национального антикризисного плана потребует порядка 5 трлн руб. в течение 2020–2021 годов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей встречи с президентом.