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Что случилось за день. Главные новости РБК

Эксперты оценили шансы на укрепление рубля, Мишустин представил национальный антикризисный план, интервью главы «Уральских авиалиний», СМИ о «разводе» Сбербанка и «Яндекса»; главные новости — в обзоре РБК

Экономисты предсказали доллар по ₽75 к осени

После серьезного мартовского падения с конца апреля рубль продолжает укрепляться. 1 июня он вырос относительно доллара до значений трехмесячной давности: американская валюта торговалась ниже 70 руб. впервые с 6 марта.

  • Опрошенные РБК экономисты, однако, не верят, что это надолго: рубль сейчас может быть слишком крепким, считают они. Большинство из них сходятся во мнении, что к осени национальная валюта может ослабнуть до уровня 70–75 руб. за доллар.
  • Среди факторов, влияющих на курс, — ограничение зарубежных поездок, которые сказываются на импорте товаров и услуг, а также сокращение операций ЦБ по закупке валюты. Сейчас интервенции ЦБ сохраняются на высоком уровне, но со следующей недели, когда регулятор будет учитывать подросшую в цене нефть, интервенции снизятся. Это снизит поддержку рубля.
  • Аналитики полагают, что перед ЦБ стоит задача «заякорить» курс в интервале 70–75 руб. на горизонте нескольких лет. Ведь его дальнейшее укрепление будет неблагоприятно для бюджета, которому важно получить доходы от курсовой переоценки.

План по восстановлению экономики России обойдется в ₽5 трлн

Выполнение национального антикризисного плана потребует порядка 5 трлн руб. в течение 2020–2021 годов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей встречи с президентом.

  • Основная цель плана — преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП. Эта задача будет решаться за счет усиления инвестиционной активности, использования цифровых технологий, повышения уровня образования, быстрого строительства качественного жилья.
  • РБК ознакомился с проектом антикризисного плана. В частности, росту реальных доходов граждан, согласно документу, должно способствовать увеличение выплат семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, а также создание социального казначейства, которое будет предоставлять соцподдержку и содействовать занятости.
  • Поддержать малый и средний бизнес из пострадавших отраслей предлагается за счет льготных кредитов, освобождения от страховых взносов и налоговых платежей, кроме НДС.
  • Запустить инвестиционный рост поможет создание нормативно‐правовой базы защиты и поощрения капиталовложений (СЗПК), а драйвером роста экономики станут крупные инфраструктурные проекты.


Глава «Уральских авиалиний» предсказал возобновление полетов за рубеж в сентябре

Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов в интервью РБК сообщил о перспективах восстановления авиаотрасли, спрогнозировал сроки возобновления полетов за границу и рассказал о работе пилота Дамира Юсупова.

  • По его прогнозам, по итогам 2020 года авиаперевозки в целом по России упадут «минимум наполовину». «В 2019 году перевезли 128 млн пассажиров, в 2020-м будет примерно 60–70 млн», — сказал он. Сама компания в прошлом году перевезла 9,6 млн человек. При этом крупные перевозчики выживут за счет господдержки, считает Скуратов.
  • В конце марта правительство приостановило все международные рейсы. Глава «Уральских авиалиний» считает, что полеты за рубеж власти могут возобновить уже в августе или сентябре. Это будет происходить поэтапно — сначала в СНГ, а затем в другие страны.
  • Скуратов сообщил, что пилот Юсупов, которому прошлым летом удалось посадить лайнер A321 на кукурузное поле в Подмосковье, продолжает работать в компании. «По всевозможным заявлениям прессы, он то ли уже в отряде космонавтов, то ли в правительственном отряде. Но на самом деле он у нас работает», — сказал Скуратов. По его словам, недавно Юсупов выполнял вывозной рейс россиян из одной европейской страны и все аплодировали, когда узнали, что он пилотировал.

СМИ узнали о грядущем «разводе» проектов Сбербанка и «Яндекса»

О возможном «разводе» «Яндекса» и Сбербанка The Bell писал еще в июле 2019 года. Тогда в Сбербанке эту информацию опровергли, однако теперь издание вновь сообщило о разногласиях партнеров.

  • По данным источников The Bell, компании ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах: «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги». Первый перейдет к ИТ-компании, а второй достанется банку. Сумму сделки источники не назвали. Объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.
  • Представитель «Яндекса» заявил РБК, что компания рассматривает возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях. В Сбербанке ответили, что не комментируют рыночные слухи.
Автор: Сергей Витько
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