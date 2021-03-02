Санкции из-за Навального, инвесторы против Дурова. Главное за ночь

Инвесторы потребовали от Дурова вернуть миллионы вложений в TON

Инвесторы фонда Da Vinci Capital собираются подать иск против TON Inc. и Telegram Inc., пишет Forbes со ссылкой на источники. Они требуют компенсировать ущерб в размере около $100 млн за неудавшийся проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

Источник РБК, близкий к Telegram, сообщил, что инвесторы просят возместить $20 млн, а не $100 млн. По его словам, юристы считают, что у инвесторов мало шансов на успех, так как договор предусматривал как расходы, так и риски, а решение споров предусмотрено договором через арбитраж.

Telegram объявил о планах запустить блокчейн-платформу TON в начале 2018 года, на ее создание он привлек $1,7 млрд. В мае 2020 года Дуров объявил о закрытии проекта. Disruptive Era Fund, которым управляет Da Vinci Capital, был одним из крупнейших инвесторов TON. Фонд заключил с Telegram соглашения о покупке токенов на сумму $72,1 млн и за 2018 год перевел на счета продавца $45,4 млн.

Берлин обсудит отмену санкций против «Северного потока — 2» с Вашингтоном

Правительство Германии намерено вести диалог об отмене санкций против газопровода «Северный поток-2» с новой администрацией США. В кабмине указали, что считают эти санкции вмешательством в европейский суверенитет.

Санкции также могут затронуть созданный региональными властями земли Мекленбург — Передняя Померания специальный экологический фонд, признает кабмин. Bild ранее писала, что при помощи этого фонда немецкие компании смогут избежать американских санкций: с юридической точки зрения участники проекта будут предоставлять услуги этому фонду, а уже он — российской стороне.

В России за год на 19% упал тираж всех выпущенных книг

В 2020 году общий тираж всех выпущенных в России книг и брошюр составил 351,4 млн экземпляров. Это на 19% меньше, чем годом ранее, следует из данных Российской книжной палаты. Больше всего тиражи упали в сегменте религиозной печатной продукции — на 34,5%. На 21% сократился выпуск литературно-художественных изданий; на 18% — изданий для детей и юношества; на 11% — научной литературы.

Издатели связывают падение тиражей с периодом карантина и последовавшим за этим снижением трафика в книжной рознице. Основными каналами в книготорговле остаются традиционные книжные магазины: в Москве на них приходится в среднем около 43% всех продаж, на интернет — лишь 21%. В регионах доля онлайн-продаж еще меньше. Кто вошел в тройку самых издаваемых авторов 2020 года — читайте в материале РБК.