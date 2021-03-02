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Санкции из-за Навального, инвесторы против Дурова. Главное за ночь

Санкции США из-за Алексея Навального; инвесторы TON хотят подать иск к Павлу Дурову; Берлин обсудит с Вашингтоном санкции из-за «Северного потока-2 »; в России резко упали тиражи книг — в обзоре РБК

Санкции против России из-за Навального

Вашингтон может ввести санкции против Москвы из-за ареста оппозиционера Алексея Навального уже 2 марта, сообщает Reuters со ссылкой на два знакомых с вопросом источника. По данным агентства, Вашингтон введет санкции, опираясь, в том числе, на закон о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года.

  • Законопроект, предусматривающий санкции против лиц, причастных к отравлению и тюремному заключению Навального, был внесен в конгресс США в начале февраля. Он предусматривает заморозку активов и отказ в выдаче виз, однако имена и должности тех, кто может попасть под ограничения, не называются.

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Инвесторы потребовали от Дурова вернуть миллионы вложений в TON

Инвесторы фонда Da Vinci Capital собираются подать иск против TON Inc. и Telegram Inc., пишет Forbes со ссылкой на источники. Они требуют компенсировать ущерб в размере около $100 млн за неудавшийся проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

  • Источник РБК, близкий к Telegram, сообщил, что инвесторы просят возместить $20 млн, а не $100 млн. По его словам, юристы считают, что у инвесторов мало шансов на успех, так как договор предусматривал как расходы, так и риски, а решение споров предусмотрено договором через арбитраж.
  • Telegram объявил о планах запустить блокчейн-платформу TON в начале 2018 года, на ее создание он привлек $1,7 млрд. В мае 2020 года Дуров объявил о закрытии проекта. Disruptive Era Fund, которым управляет Da Vinci Capital, был одним из крупнейших инвесторов TON. Фонд заключил с Telegram соглашения о покупке токенов на сумму $72,1 млн и за 2018 год перевел на счета продавца $45,4 млн.
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Фото:Albert Gea / Reuters

Берлин обсудит отмену санкций против «Северного потока — 2» с Вашингтоном

Правительство Германии намерено вести диалог об отмене санкций против газопровода «Северный поток-2» с новой администрацией США. В кабмине указали, что считают эти санкции вмешательством в европейский суверенитет.

  • Санкции также могут затронуть созданный региональными властями земли Мекленбург — Передняя Померания специальный экологический фонд, признает кабмин. Bild ранее писала, что при помощи этого фонда немецкие компании смогут избежать американских санкций: с юридической точки зрения участники проекта будут предоставлять услуги этому фонду, а уже он — российской стороне.

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В России за год на 19% упал тираж всех выпущенных книг

В 2020 году общий тираж всех выпущенных в России книг и брошюр составил 351,4 млн экземпляров. Это на 19% меньше, чем годом ранее, следует из данных Российской книжной палаты. Больше всего тиражи упали в сегменте религиозной печатной продукции — на 34,5%. На 21% сократился выпуск литературно-художественных изданий; на 18% — изданий для детей и юношества; на 11% — научной литературы.

  • Издатели связывают падение тиражей с периодом карантина и последовавшим за этим снижением трафика в книжной рознице. Основными каналами в книготорговле остаются традиционные книжные магазины: в Москве на них приходится в среднем около 43% всех продаж, на интернет — лишь 21%. В регионах доля онлайн-продаж еще меньше. Кто вошел в тройку самых издаваемых авторов 2020 года — читайте в материале РБК.

За какими событиями следить сегодня:

В Москве начнут рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывших полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову.

Автор
Наталья Демченко
санкции Алексей Навальный Северный поток-2 Германия Telegram Павел Дуров сокращение тиражей книги карантин главные новости
Материалы по теме
Инвесторы TON потребовали от Дурова возместить десятки миллионов долларов
Технологии и медиа
Власти Германии обсудят с США отмену санкций против «Северного потока-2»
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