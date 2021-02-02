Контроль за пандемией, деньги на еду для нуждающихся. Главные новости РБК

Минпромторг вернулся к идее карточек на продукты; глава ВОЗ заявил о «контроле» за COVID-19; как москвичи отнеслись к отмене удаленки; электронные сигареты Juul пропали из розницы; «Ералаш» не хотят закрывать — в обзоре РБК

Минпромторг предложил давать деньги на еду нуждающимся россиянам

Министерство промышленности и торговли вновь выступило с предложением оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям россиян, перечисляя им деньги на продукты, пишут «Известия».