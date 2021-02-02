Контроль за пандемией, деньги на еду для нуждающихся. Главные новости РБК
Минпромторг вернулся к идее карточек на продукты; глава ВОЗ заявил о «контроле» за COVID-19; как москвичи отнеслись к отмене удаленки; электронные сигареты Juul пропали из розницы; «Ералаш» не хотят закрывать — в обзоре РБК
Минпромторг предложил давать деньги на еду нуждающимся россиянам
Министерство промышленности и торговли вновь выступило с предложением оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям россиян, перечисляя им деньги на продукты, пишут «Известия».
Минпромторг направил в правительство предложения по поддержке наиболее нуждающихся слоев населения — беременных и кормящих женщин, детей всех возрастов, а также тех, кто находится в учреждениях социальной сферы (например, в больницах и интернатах). Источник газеты сообщил, что поддержкой для них могут стать продукты здорового питания, деньги на которые будут перечислять ежемесячно.
В пресс-службе Минпромторга подтвердили изданию, что этот документ был направлен в аппарат правительства в декабре прошлого года. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что вопрос реализации таких мер в кабинете министров пока не обсуждают.
В 2014 году Минпромторг уже продвигал идею продуктовых карточек — пластиковых карт для ежемесячных переводов средств на покупку отечественных продуктов. Год спустя Минпромторг подсчитал, что в такой помощи нуждаются порядка 16 млн человек, что потребовало уже 200–300 млрд руб. из бюджета. К 2018 году продуктовые карточки ориентировали уже на 19 млн человек. Тогда же Минфин пояснил, что до 2021 года бюджет не предусматривает таких трат, а в 2019 году эту инициативу заблокировали в правительстве.
Глава ВОЗ заявил о возможности управлять пандемией
Коронавирусной инфекцией можно управлять, даже с учетом появления все новых штаммов, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
По словам Гебрейесуса, число новых случаев COVID-19 во всем мире снижается уже третью неделю подряд. И, хотя есть страны с ростом заболеваемости, на глобальном уровне это является обнадеживающей новостью. «Это показывает, что мы можем предотвратить инфицирование и спасти жизни, если продолжим соблюдать уже проверенные меры по охране здоровья общества», — заявил Гебрейесус.
В то же время глава ВОЗ отметил, что в предыдущий раз, когда в мире было снижение заболеваемости, страны слишком быстро снимали ограничения, а люди ослабляли бдительность. Несмотря на старт вакцинации, важно принимать меры предосторожности, напомнил он.
В США число людей, которые получили хотя бы одну из двух положенных прививок от коронавируса, уже превысило количество заболевших COVID-19 в стране за все время пандемии, подсчиталBloomberg. По данным агентства, вакцину получили 26,5 млн человек, а с начала эпидемии в США, по данным Университета Джонса Хопкинса, заразились 26,3 млн человек.
Почти половина «удаленщиков» заявили, что столкнулись с падением мотивации к работе из-за событий 2020 года, в то же время половина участников опроса сообщили, что удаленка сама по себе на работоспособность не влияла. Опрос 1655 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса провела компания «Мегаплан», его результаты есть у РБК
События 2020 года пагубно сказались на мотивации 49,4% респондентов, почти 30% сообщили, что прошедший год никак не сказался на их трудоспособности и мотивации, а 22% заявили, что год эпидемии и ограничений дал им стимул работать даже усерднее.
Почти половина (49,2%) тех, кого перевели на удаленный режим работы, заявили, что отсутствие необходимости приходить в офис не сказалось на их работоспособности. На эффективность работы 15,6% удаленка оказала сильное влияние. Еще 35,3% считают, что дистанционная работа сказалась на падении их производительности незначительно. При этом 56% респондентов отметили, что нагрузка у них увеличилась.
В Москве, где недавно объявили об отмене обязательного удаленного режима для трети сотрудников всех компаний, 52% участников исследования Superjob заявили, что и после снятий ограничений хотели бы продолжить работать дома. Хотели бы опять ходить на работу 30%. И среди женщин, и среди мужчин больше тех, кто жалеет об отмене удаленки (56% и 47% соответственно).
Производитель электронных сигарет Juul закрыл всю свою розницу в России
В начале этого года американский производитель электронных систем доставки никотина Juul Labs закрыл все свои розничные точки в России. Если на январь 2020 года сеть насчитывала 14 точек в семи городах, то по состоянию на 1 февраля 2021-го все они прекратили работу.
Juul Labs изменила свои планы на российском рынке в связи с изменением российского антитабачного законодательства, которое затронуло и производителей электронных сигарет. С конца января для электронных средств доставки действует требование по максимальному содержанию никотина в жидкостях: 20 мг на 1 мл. У всех электронных испарителей Juul они составляли 50 мг.
Нововведение затронуло и продукцию Japan Tobacco International (марки Winston, Camel и др.), которая продает электронное устройство Logic Compact: в нем доля никотина колеблется от 10,5 до 50 мг. Электронные сигареты myblu, которые в России продает Imperial Tobacco (бренды Davidoff, West и др.) закон не затронул, т.к. в их продукции, по заявлению производителя, не более 18 мг на 1 мл.
Juul Labs уже начала первые поставки жидкостей с более низкой крепостью — 18 мг на 1 мл. Продолжит продажи Logic Compact и Japan Tobacco International «в соответствии с новыми требованиями законодательства», заверил представитель российского офиса компании.
«Ералаш» ищет партнеров, но закрываться не планирует
Из-за проблем с финансированием «Ералаш» ищет партнеров для запуска новых сюжетов, рассказал РБК продюсер киножурнала Аркадий Григорян.
В 2020 году «Ералаш» впервые остался без финансовой поддержки Министерства культуры. Однако, по словам Григоряна, если в ближайшее время партнера найти не удастся, снимать киножурнал будут на собственные средства.
Ранее режиссер «Ералаша» Геннадий Курлаев в разговоре с «Газета.Ru» предположил, что киностудия закроется. По его словам, создание сюжетов «держалось исключительно» на художественном руководителе «Ералаша» Борисе Грачевском, и допустил, что после его смерти киножурнал закроется. Борис Грачевский умер в середине января от последствий коронавируса.
Григорян предположение о скором закрытии «Ералаша» отвергает. По его словам, Курлаев переживает из-за потери наставника, и его слова понятны, а вот «предсказания» на тему закрытия проекта от других экспертов «пусть остаются на их совести».